Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова

11:46 31.01.2023

Почтена память Первого Президента



30 января, город Ташкент. По традиции, в этот день в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова собралась широкая общественность.



Комплекс посетил Президент Шавкат Мирзиеев. Он возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову.



Память Первого Президента нашей страны почтили также представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента и правительства, деятели науки и культуры, интеллигенция.



