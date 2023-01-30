Пошли в лобовую. В Индии столкнулись и разбились истребители ВВС Су-30 и Mirage 2000

11:50 31.01.2023

В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000. Видео с места происшествия



Два истребителя ВВС Индии Су-30 и Mirage 2000 28 января потерпели крушение недалеко от Морены на севере штата Мадхья-Прадеш.



Причина крушения не сообщается, начаты поисково-спасательные работы.







Оба самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения.



В ВВС Индии сообщили, что самолеты выполняли плановую боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения. Назначено расследование для выяснения причин аварии.