"Нукусский" процесс: каракалпакские журналисты Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена

11:52 31.01.2023

"Нукусский" процесс: Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена из зала суда



КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО СУВЕРЕНИТЕТ



В Бухарском областном суде по уголовным делам 31 января огласили приговоры по делу о событиях в Нукусе, произошедших в начале июля 2022 года.



