|"Нукусский" процесс: каракалпакские журналисты Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена
11:52 31.01.2023
"Нукусский" процесс: Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена из зала суда
КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО СУВЕРЕНИТЕТ
В Бухарском областном суде по уголовным делам 31 января огласили приговоры по делу о событиях в Нукусе, произошедших в начале июля 2022 года.
Главный фигурант дела, 43-летний бывший главный редактор газеты "Эл хызметинде" ("На службе народа") Даулетмурат Тажимуратов осужден на 16 лет заключения (обвинение запрашивало 18 лет). Также он должен выплатить ущерб в размере 228,8 млн сумов ($20,2 тысячи).
Как сообщает "Газета.uz", Тажимуратова признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса:
▶️ часть 4 статьи 159 ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан");
▶️ пункт "а" части 3 статьи 167 ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере");
▶️ статья 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности");
▶️ часть 3 статьи 244 ("Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках");
▶️ пункты "а, б, г" статьи 244−1 ("Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенное по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета").
Основательница сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова (родилась в 1989 году) приговорена к 8 годам ограничения свободы (прокурор просил для нее 11 лет заключения) с испытательным сроком на три года. Ее освободили из зала суда.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, трое подсудимых приговорены к ограничению свободы и также освобождены из зала суда. Это Азамат Турданов (4 года 5 месяцев и 5 дней ограничения свободы), А. Нуратдинов (4 года, 5 месяцев, 17 дней), А. Сметуллаев (4 года, 5 месяцев, 8 дней). Еще одному подсудимому, Бердаху Генжебаеву, свободу ограничили сроком на пять лет.
Остальные подсудимые получили от 3 до 8,5 лет лишения свободы.
Сроки наказания осужденных исчисляются со дня заключения под стражу.
Судья Еллибай Абибуллаев зачитывает приговор. Фото пресс-службы Верховного суда Узбекистана
Процесс по делу о событиях в Нукусе начался 28 ноября. На скамье подсудимых находились 22 человека. Обвинения были предъявлены, в общей сложности, по 11 статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Среди них статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"), 159 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан"), 164 ("Разбой") и другие. Всего в качестве обвиняемых привлечен 171 человек.
Напомним, 1-2 июля в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Размер материального ущерба составил более 6,6 млрд сумов (свыше $596 тысяч).