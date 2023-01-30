РосАрта накрыла и прикопала британских инструкторов морского спецназа в Очакове

12:45 31.01.2023

ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове

Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове



30 января 2023, Дмитрий Зубарев

Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.



Как сообщил источник РИА "Новости", ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.



Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.