У Саакашвили отнялась нога... "Отравлен солями тяжелых металлов"

14:19 31.01.2023

Михаила Саакашвили доставили в реанимацию в критическом состоянии



Представитель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе сообщил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии.



"Состояние здоровья президента на критическом уровне", - сказал Чиладзе, добавив, что эту информацию несколько минут назад ему передал лечащий врач Саакашвили.



"В эти минуты готовится реанимационная палата", - добавил грузинский политик, общаясь с журналистами.



Врачи заявили об угрозе для жизни Саакашвили: отказывается от терапии



Ранее независимые врачи заявили, что Михаил Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. В последнее время семья сообщала, что у Саакашвили начала отниматься нога и он начал резко терять вес.



На прошлой неделе адвокат Шалва Хачапуридзе сообщал, что в клинике, в которую поместили Саакашвили из тюрьмы, экс-президент заразился коронавирусом.



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН