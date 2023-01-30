Предатели не могут быть элитой. РосНарод и Кремль воюют в разных окопах? - С.Латышев

14:26 31.01.2023 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

30 ЯНВАРЯ 2023



"В ОДНОМ ОКОПЕ С НАРОДОМ РОССИИ": ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ КОРЕЙЦЕВ ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ РУССКИМ

Если Россия не может разгромить ВСУ на Украине, за которую вписались полсотни стран во главе с США, самое время принять военную помощь немногочисленных союзников, понимающих, что следующими жертвами Запада будут они, а предлог "схарчить" их всегда найдется. Кто бы это мог быть, кроме уже помогающих русским Белоруссии и Ирана?



Кстати, а куда задевалась русская армия? Говорят, она готовится к большому зимнему наступлению на Украине, призванному решить исход войны. Его ждали в декабре, потом в январе, теперь в феврале, но его пока что нет. Ведь не является же им "выдавливание" противника или "продавливание" линии фронта в Донбассе. В горячих и победоносных локальных столкновениях вокруг деревень, шахтерских поселков и городков участвуют "добровольцы штурмовых отрядов" (ЧВК "Вагнер"), морпехи Тихоокеанского флота, кадыровцы, донбасские ополченцы, которым помогают ВКС, артиллерия, ракетные войска, приданные им танки.



Армия же, которая, как мы думали, все сметет, попадает в новости чаще всего при отступлениях (из-под Киева, из Черниговской, Сумской областей, Изюма, Херсона и т.д.), скандалах с мобилизованными. Или когда несет потери при ударах ВСУ высокоточным западным оружием, наводимым на цели с помощью западных же спутников, по тыловым районам.



Вопросы, вопросы…

Олигархи, по-прежнему тесно связанные с Западом своими шкурными интересами, мешают русской армии наступать? Нет политической воли на фоне сохраняющихся иллюзий о чем-то с кем-то договориться? Или у озабоченных бритьем бород генералов имеются сомнения в собственных военных возможностях (что диктует необходимость получше подготовиться, давая на то же время и противнику) насчет того, удастся ли полностью очистить от врага новые регионы России, не говоря уже о денацификации и демилитаризации всей Украины?



На последнее с наличными силами рассчитывать совершенно не приходится. Все это еще, к тому же, и военная тайна. Хотя понятно, что данные обстоятельства вовсе не красят Россию как военную супердержаву, по-прежнему ведущую на Украине не войну, а какую-то слишком "хитрую" военно-политическую спецоперацию, щадя ключевые объекты инфраструктуры, поставляя газ и т.д.



С кем воюет Россия на Украине?

За этой странной ситуацией мы будем внимательно следить. При этом ясно одно: если у нас по-прежнему мало пехоты или ее нечем вооружить для современной войны, если власть не желает проводить новую мобилизацию, но при этом не хочет проиграть на Украине, то надо искать способы, как воевать дальше и ликвидировать хотя бы в основном украинскую угрозу.



Один способ, как можно этого достичь, лежит на поверхности. Война между Россией и Украиной – это давно не война двух стран. Это площадка, на которой коллективный Запад, чьи политики этого совершенно не скрывают, воюет с Россией. Украина слабее России и была бы давно разгромлена, если бы ей деятельно не помогали 30 натовских стран во главе с США и еще 20 ненатовских. Чем? Неиссякаемым потоком вооружений, разведывательными ресурсами, миллиардами долларов, кадровыми военными, не говоря уже об огромной армии наемников.



Эта помощь, которая может продолжаться и расширяться – вплоть до поставок самолетов, дальнобойных ракет – еще минимум несколько лет, выравнивает шансы на поле боя. Россия же противостоит всему этому почти что в гордом одиночестве. Вроде бы Москве помог беспилотниками Иран, официально выступающий при этом против войны на Украине. Но даже если так, этого и логистической помощи Минска совершенно недостаточно.



Западной технологии наваливаться скопом на одного отдельно взятого противника требуется срочно что-то противопоставить. Это нужно не только России. Если нас поставят на колени, чтобы затем дестабилизировать, расчленить и уничтожить, по той же схеме займутся другими, некоторые из которых это вполне понимают и готовы протянуть России руку помощи, которую мы ни в коем случае не должны отталкивать.



Союзник, которого можно не уговаривать

Итак, какие страны могли бы прямо поддержать Россию на Украине? Прежде всего, это могли бы сделать т.н. "страны-изгои", которые не видят от Запада ничего хорошего, которым нечего терять, но которые могут кое-что приобрести от более тесного сотрудничества с Россией. Среди этих стран – Северная Корея, обладающая одной их крупнейших армий мира и одновременно многим Москве обязанная.



Мобилизационные ресурсы КНДР составляют свыше 6 миллионов человек. Годны к военной службе – 10 миллионов. При этом у страны имеется ядерное оружие, баллистические ракеты, которые постоянно совершенствуются. Северная Корея производит системы залпового огня – оружие, необходимость которого в современной войне, как показала СВО, не нуждается в доказательствах. И не просто производит, но и экспортирует.



Системы залпового огня КН-29 являются одними из лучших в мире. Так почему же мы отказываемся от помощи страдающего от западных санкций старого союзника, уже посылавшего своих военных за границу для поддержки дружественных режимов, всегда готового предоставить своих дисциплинированных и упорных граждан для выполнения тех или иных работ?



Пхеньян уже прозрачно намекнул, что готов помочь России разбить Запад на Украине. Это сделала на днях заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра и вероятная преемница северокорейского лидера Ким Чен Ына. Она заявила, что "империалистическим коалиционным силам" ни в коем случае нельзя позволить сломить "героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой". Сестра Ким Чен Ына подчеркнула:



Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны.



Дальше можно не цитировать. Северокорейцы ждут, когда мы попросим, и с удовольствием придут на помощь, ибо независимая от Запада, сильная Россия – это также залог безопасности и благосостояния КНДР. Логистически все прекрасно можно устроить: между нашими странами есть общая граница.



Друзья в Латинской Америке смогут помочь?

Такой границы, к сожалению, нет, между Россией и странами Латинской Америки, которые, однако, также изъявили желание помочь Москве в противостоянии с США на Украине своими методами, отвлекая на себя внимание Вашингтона и вынуждая Штаты распылять силы.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном обращении к нации предложил создать в Латинской Америке блок стран – союзников России и Китая, выразив желание его возглавить. Речь при этом идет не только об "изгоях", явно готовых на этом пути действовать решительнее других (и Венесуэла, и Никарагуа уже обсуждали с Москвой создание в регионе русских военных баз).



Наступает новый час, особый час для объединения усилий и путей народов Латинской Америки и Карибского бассейна для продвижения вперед в формировании мощного блока политических сил, мощного экономического блока, который будет говорить с миром, который пригласит мир к интеграции, к созданию новых полюсов силы, мирового сообщества с общей судьбой, о котором говорит наш старший брат председатель Си Цзиньпин, … многополярного мира, о чем говорит наш старший брат президент Владимир Путин. Для того, чтобы этот мир состоялся, необходим сплоченный, продвинутый латиноамериканско-карибский блок,



– сказал Мадуро.



По его словам, он уже обсудил эту тему с лидерами Аргентины, Бразилии и Колумбии. С 2015 года США ввели против Венесуэлы более 900 санкций, попытались поменять власть в стране. Вашингтон и его союзники присвоили венесуэльские золотовалютные резервы. Прямые убытки Венесуэлы от санкционной войны составляют 642 млрд долларов. Неужели Москва не использует эти настроения в гибридной войне с Вашингтоном, наша победа в которой на Украине выгодна всем обиженным Западом странам?



"Предки Пушкина" помогут России?

Таковых немало, кстати, и в Африке. Не вышеуказанным ли, в частности, обстоятельством был вызван первый в истории двусторонних отношений визит главы МИД России Сергея Лаврова в Эритрею, где живут прирожденные воины, не раз доказавшие это в своей истории? В марте прошлого года располагающаяся на побережье Красного моря Эритрея оказалась в числе нескольких государств, прямо отказавшихся поддержать резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением действий России на Украине.



К аргументам Москвы в этой стране, находящейся под санкциями США и ЕС за отказ сдать свою независимость и допустить Запад грабить свои природные ресурсы (золото, медь, цинк и т.д.), относятся с пониманием, видя в России надежного партнера. Любопытная деталь: эритрейский город-порт Массауа является побратимом Севастополя, который мечтает "вернуть" себе западная марионетка Украина.



У нас общая оценка, что Украина используется в качестве инструмента давления Запада, который мобилизован под руководством США на обеспечение своего доминирования во всех регионах мира,



– отметил Лавров, который провел в Эритрее переговоры с руководством этой союзной страны о расширении сотрудничества во всех областях. Уверен: немало обожающих оружие эритрейцев, убежденных, кстати, что корни нашего национального поэта Александра Пушкина уходят именно к ним, с удовольствием отправились бы на Украину воевать с Западом вместе с русскими.



А этот "брат" как?

Есть в мире одна огромная соседняя страна, также многим обязанная России, которая, к тому же, уже намечена Западом в качестве следующей жертвы – КНР. На месте китайцев я бы не трусил активнее помогать России. На санкции против Китая, который Запад во главе с США целенаправленно и методично "отвязывает" от себя во всех областях, это сильно не повлияет. Их в любом случае введут, когда западники получше подготовятся обходиться без китайцев.



У Пекина есть много способов эффективно помочь России: экономически, финансово, военным путем. Или через ускорение тайваньской операции, чтобы Вашингтону стало не до Украины. Последнее имеет смысл не затягивать – опустошенные помощью Киеву западные арсеналы относительно скоро снова будут заполнены, и это оружие пойдет на Тайвань, армию которого американцы сейчас ускоренно обучают и вооружают, как некогда украинскую, чтобы китайцы захлебнулись в крови.



Кстати, китайская армия, несмотря на хорошее вооружение, давно не воевала, и из участия в том или ином виде в войне на Украине извлекла бы для себя массу полезного. МИД КНР осуждает поставку американского оружия Украине и называет Вашингтон главным инициатором украинского конфликта. Все это правильно, но бесполезно.



В интересах Пекина, чтобы он кончился побыстрее и победой России. Иначе КНР лишится надежного тыла и проиграет в геополитической схватке США, для которых именно китайцы, а не русские - главный противник. Чтобы этого не произошло, дайте оружия, дайте людей и чего еще потребуется, ибо Россия воюет на Украине и за Китай тоже.



Что с того?

Таким образом, главное заключается в следующем: Россия не должна в одиночку воевать с половиной мира. Все те страны, кто хочет остаться нашими друзьями и не желают превращения мира в труху, краха своих собственных планов развития, должны выстроиться в очередь, предлагая Москве свои услуги. Если мы проиграем, они тоже потерпят поражение. Украина тут ни при чем, это – нож, который нужно выбить из западных рук. Поставить на место Запад можно только совместными усилиями. Иначе он будет и в дальнейшем использовать одну страну против другой, радуясь проливаемой ими крови, зарабатывая на этом и решая свои геополитические задачи.



США, Британия и их европейские подручные ловко превратили русско-украинскую войну в войну всего Запада – и не только – против России. Если западные противники будут, как сейчас, отсиживаться, медлить и колебаться в помощи Москве, их передушат поодиночке, и они снова станут колониями. Источник - tsargrad.tv

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