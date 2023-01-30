Народную партию Казахстана на выборы поведет профессиональный ренегат-перевертыш Ертысбаев

16:13 31.01.2023

Ертысбаев возглавит список Народной партии Казахстана на выборах в мажилис



Народная партия Казахстана (НПК) приняла решение участвовать в предстоящих выборах в мажилис парламента и утвердила список кандидатов в депутаты.



"Список кандидатов от Народной партии Казахстана на выборы депутатов мажилиса парламента представлен в количестве 52 человек. Я уверен, что при честном подсчете… мы 40-45 мест завоюем", - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев на внеочередном съезде в понедельник.

При этом он отметил, что сам возглавляет партийный список.



"Партийный список возглавляю я. Мне многие журналисты задают вопросы о том, пойду ли я в мажилис. Я вам честно отвечу, если мы одержим победу - 35-40 депутатов - конечно, я пойду, чтобы в кратчайшие сроки реализовать наши планы. Но существует понятие "адмресурс", вмешательство власти, чтобы оградить себя от электоральных сюрпризов. Поэтому если фракция будет небольшая – 10-20 человек, то я уступлю свое место другому, а сам буду заниматься развитием партии", - сообщил Ермухамет Ертысбаев.

Участники съезда также утвердили список кандидатов в составе 15 человек, которые будут баллотироваться по одномандатным округам.



НПК является одной из семи зарегистрированных в Казахстане политических партий. На предыдущих выборах в мажилис, прошедших 10 января 2021 года, НПК набрала 9,1% голосов избирателей, что обеспечило ей 10 депутатских мандатов.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января распустил мажилис и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта. Одновременно с выборами в парламент казахстанцы будут выбирать депутатов маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.

Ранее Токаев заявлял, что проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты связано с одобренной на референдуме 2022 года конституционной реформой. Согласно принятым изменениям в основной закон, теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. До внесения этих изменений в законодательство мажилис и маслихаты формировались исключительно по партийным спискам.