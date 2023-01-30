Придворный олигарх Абрамович дарит ВСУ $3 млрд. Как это понимать?

18:30 31.01.2023

Великобритания передаст Украине средства, полученные предпринимателем Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", передает The Telegraph 31 января.



Речь идет о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов).



О продаже "Челси" Абрамович заявил еще до того, как был включен в санкционные списки Великобритании. Для оформления сделки он запрашивал особое разрешение у правительства этой страны.



В 2022 году Абрамович обещал передать эти средства Украине "для помощи пострадавшим".



Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича, который находится под экономическими санкциями Оттавы.