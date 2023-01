Натовские танки на Украине не станут "серебряной пулей"

18:47 31.01.2023

ИГОРЬ ЛОГИНОВ | 31.01.2023 |



Анонсировано "открытие сезона танкового браконьерства"



Любопытно получается: полторы недели "после Рамштайна", которые были заполнены групповым изнасилованием руководства Германии и плясками вокруг "Леопардов" и "Челленджеров", вдруг завершились серией осторожных, уклончивых заявлений о танках, которые, казалось, должны были размазать русских по приазовским степям.



Прежде всего, вскрылся обман госсекретаря Блинкена относительно "долгосрочных потребностей". Уже несколько таблоидов опубликовали слова экспертов о том, что обещания США насчет танков были сделаны с единственной целью: чтобы Германия первая поставила свои "Леопарды", а Вашингтон торопиться не будет. "Абрамсы", если появятся, то лишь в конце 2023 года, а то и в начале следующего.



Washington Post: "Абрамсы" надо подождать



Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что поставка американских танков может занять несколько месяцев, а танки немецкого производства Leopard будут доставлены в короткие сроки. Немцев развели, как лохов, и их не жалко.



Помимо рассказов о "сложностях с "Абрамсами"", американцы открыто пишут, что опасаются попадания нашпигованного топ-секретными делами танка в руки русских, что на украинском фронте вполне возможно. Появилась еще одна версия: "Абрамсы" будут заказываться у производителей, а не передаваться из запасов США.



Они еще не начали, а уже боятся. CNN опубликовало статью военного аналитика Брэда Лендона, заголовок которой утверждает: "Новые украинские танки не смогут быстро поменять правила игры, как ожидают некоторые". Автор пишет: "Несоблюдение всех правил технического обслуживания "Абрамсов" может привести к катастрофе на поле боя… Подумайте о пропагандистской победе президента России Владимира Путина, если появятся фотографии выведенных из строя американских танков на Украине". Кстати, в России уже объявили о денежных премиях за первые подбитые танки, а "Шарли Эбдо" анонсировал "открытие сезона танкового браконьерства на Украине".



Шарли Эбдо о начале охоты на "леопардов"



Обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Самет считает, что Америке следует отправить "Абрамсы" на Тайвань, а не Киеву, ибо "Украина – это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия".



Британцы тоже стали смелее высказываться о преждевременности поставки Challenger 2, так как возможные "боевые потери могут серьезно подорвать международную репутацию техники". The Sun пишет о страхе захвата танков русскими, которые разгадают секрет "лучшей в мире брони Chobham" и разработают противотанковые средства. The Sun уверяет, что в рискованных боях Challenger 2 задействованы не будут, военные будут требовать эвакуировать танки в безопасные точки хранения в случае опасности.



И наконец, на Западе стали писать о том, о чем вменяемые спецы предупреждали еще на опыте применения комбинированной техники в АТО.



ВСУ сегодня – это "компот" из различных моделей техники разных образцов, классов, сроков эксплуатации и вооружений. А еще есть разные виды топлива, разная проходимость, разная сложность обслуживания. Со стороны все это напоминает огромный механизированный табор махновцев. Налицо не слишком хороший результат военной поддержки.



Американцы уже предупреждают – с танками будут проблемы



Вот и "танковый эксперт" оборонной компании Janes Сонни Баттерворт считает так же. Смесь различных танковых систем является большой трудностью с логистической точки зрения, заявил он, напомнив, что Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Опять же Leopard 2 будут поставлять не одни немцы, а в других странах модели частично переделывали "под себя" вплоть до систем управления огнем, то есть "Леопарды" будут чуть-чуть испанскими, чуть-чуть польскими, чуть-чуть голландскими.



"Украинцам придется эксплуатировать несколько различных типов оборудования и им придется бороться с необходимостью поддерживать их правильными запчастями, поступающими в нужные подразделения", – говорит Баттерворт.



Украинские экипажи прибыли в Британию



Да, украинские экипажи уже прибыли на обучение в Британию и Германию, но обучение владению техникой – это время. Минобороны ФРГ обещает сделать это всего за три месяца. Для сравнения: столько же британцы обучают у себя в Бирмингеме обычного пехотинца ВСУ, без приборов, непривычных систем и периферийных механизмов. Так что подготовка будет еще та, ведь и экипажи – не семи пядей.



Танкисты ВСУ минувшим летом



Financial Times тоже затянула песню, как сложно научить укров своей технике, поясняя разницу между нынешними украинскими танками и новыми: "Это как пересесть с автомобиля 1950-х на Porsche".



Financial Times о сложностях переквалификации с худших советских образцов на лучшие западные



А в интервью Foreign Policy бывший старший официальный представитель Пентагона Джим Таунсенд говорит: "Это все равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль, пользоваться ими всеми каждый день и пытаться чинить их под обстрелом". А ведь, помимо обучения вождению и стрельбе, необходимо обучить экипажи координации и взаимодействию с другими подразделениями, да и наступать теперь ВСУ придется не на неподготовленные позиции, как на Харьковщине, а на многослойную систему обороны



Вот почему The New York Times и пишет: натовские танки "не станут той серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть войну".