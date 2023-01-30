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Бердымухамедов боится повторить судьбу Назарбаева, - Дина Малышева
20:39 31.01.2023

БЕРДЫМУХАМЕДОВ ИНИЦИИРОВАЛ РЕФОРМУ ПАРЛАМЕНТА – БОИТСЯ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ НАЗАРБАЕВА
﻿11 января Гурбангулы #Бердымухамедов озвучил планы вернуть однопалатный Меджлис, а Халк Маслахаты преобразовать в высший представительный орган. Уже 23 января парламентская реформа - вторая за десятилетие - была претворена в жизнь. Зачем главе самой закрытой страны в #ЦентральнойАзии потребовалось проводить реформу и как это скажется на жизни рядовых жителей #Туркменистан'а, рассказала заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева.
Бердымухамедов инициировал реформу парламента – боится повторить судьбу Назарбаева
- В 2021 году парламент Туркменистана стал двухпалатным. Зачем это было сделано? Какие возможности и риски создавало для политической системы?

В 2021 году законодательная власть в Туркменистане перешла от однопалатного парламента к двухпалатному. Новый парламент получил название Национальный совет (Милли Генгеш) Туркменистана, и этот представительный орган, осуществлявший законодательную власть, состоял из двух палат. Меджлис, являвшийся до этого единственным и однопалатным парламентом страны, стал нижней палатой. Верхней стал Народный совет (Халк Маслахаты). И именно ему был придан широкий круг полномочий (отклонять или утверждать законы, принятые Меджлисом; утверждать гос. бюджет; принимать решения о проведении референдумов и пр.).

Несмотря на то, что в публичном пространстве Туркменистана подобное переформатирование выдавалось за свидетельство демократизации политической системы, никакого реального сдвига в этом направлении в стране не произошло и парламент - хоть однопалатный, хоть двухпалатный - исправно выполнял свою основную функцию - быть приводным ремнем высшего руководства, то есть исполнявшего тогда обязанности президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Перекройка парламента главе Туркменистана понадобилась в преддверии готовящегося транзита власти - передачи ее сыну и наследнику Сердару Бердымухамедову. Для этого как нельзя лучше подходила вновь созданная верхняя палата парламента - Народный совет. Она нужна была носившему титул "Аркадага" (то есть "повелителя") Гурбангулы Бердымухамедову в качестве "запасного аэродрома" после ухода с президентского поста.

Поскольку председатель Народного совета наделялся огромными полномочиями, Гурбангулы Бердымухамедов как бы заранее обеспечивал себе возможность контролировать и молодого преемника (Сердар предсказуемо победил на внеочередных президентских выборах 12 марта 2022 года), и все дела в стране. Так что никакой особой загадки в рокировке от однопалатного парламента к двухпалатному не крылось.

- Несмотря на заявленную двухпалатность, Халк Маслахаты и Милли Генгеш принимали значимые решения - например, по административной реформе осени 2022 года - на совместных заседаниях. Что это говорит о реальном распределении полномочий?

Полагаю, что двухпалатная парламентская система была в Туркменистане такой же фикцией, как и все другие представительные органы власти. В условиях утвердившейся в этой стране со времен первого президента Сапармурата Ниязова жесткой авторитарной системы принятие ключевых решений - прерогатива верховного руководителя. Им, несмотря на уход из президентства, по-прежнему оставался Гурбангулы Бердымухамедов, действовавший уже в качестве председателя верхней палаты парламента (Милли Генгеш) - Народного совета (Халк Маслахаты). Нижняя палата только штамповала принятые наверху решения.

- Полномочия нового Халк Маслахаты определены широко: например, ему позволено определять "основные направления внутренней и внешней политики" страны. Что может стоять за этими формулировками?

Туркменистан остается очень закрытым государством, и судить о происходящих там внутренних процессах чрезвычайно сложно в силу практического отсутствия связанной с этим сюжетом непредвзятой и объективной информации.

Очевидно одно: эксперимент с двухпалатным парламентом закончен и начались поиски иных вариантов сохранения "семьи" у власти. Можно предположить, что это в значительной мере связано с попытками избежать повторения в Туркменистане казахстанского сценария, где стремительно рушится власть и авторитет, казалось бы, незыблемого Елбасы и "семьи".
Чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий, не выпускающий из рук бразды правления Гурбангулы Бердымухамедов наделяет возглавляемый им новый властный институт и себя лично еще б о льшими полномочиями. Время покажет, поможет ли это клану Бердымухамедовых сохранить свои позиции. Назарбаеву это не помогло, хотя он в рамках своеобразной системы дуумвирата при Токаеве-президенте тоже наделял себя и наследников (свою дочь Даригу особенно) всеми возможными и невозможными регалиями.

- В состав нового Халк Маслахаты в этом году планировали включить президента, секретаря Государственного совета безопасности, министра юстиции и др. Как это повлияет на конфигурацию власти в стране и на дуумвират Бердымухамедовых - отца и сына?

11 января 2023 на совместном заседании палат парламента было принято решение о создании особого института власти - Халк Маслахаты Туркменистана. Парламент (Милли Генгеш Туркменистана) теперь реорганизован в Меджлис Туркменистана, состоит из одной палаты и осуществляет законодательную власть в стране. На 26 марта 2023 года назначены выборы в Меджлис, который будет состоять из 125 членов. Одновременно будут проведены выборы в местные представительные органы. Предполагается также признать на законодательном уровне Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова "Национальным лидером туркменского народа".

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Согласно официальной версии, нововведения заложат "основу нового правового курса", станут "значимым шагом на пути дальнейшей демократизации страны и общества", будут содействовать "торжеству демократических принципов и укреплению общественно-политических отношений" и пр.

На жизни рядовых туркменских граждан новые конституционные реформы едва ли скажутся. В изменениях в первую очередь заинтересован действующий президент и его отец, который занимает сейчас весьма своеобразную позицию, схожую во многом с политикой Назарбаева: в свое время, ушедший как будто бы на покой после добровольного сложения с себя президентских полномочий, он продолжал руководить, не давая своему преемнику развернуться в полную силу.
Учреждение Халк Маслахаты и наделение его большими полномочиями не только отвечает намерениям Аркадага концентрировать в своих руках власть, но также вписывается в проект еще большей централизации политической системы Туркменистана.

Дарья Матяшова
30.01.23

Источник - ia-centr.ru
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