 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 31.01.2023
23:02  "Транснефть" продолжает качать рос-нефть "партнерам" в Польшу. Заправочка для "Леопардов"
22:36  Власть и народ: драматический разрыв, - Андрей Соколов
21:16  В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля
20:39  Бердымухамедов боится повторить судьбу Назарбаева, - Дина Малышева
20:36  Союз Казахстана и Узбекистана "выставлен на аукцион", - М.Казначеев
20:27  Украина опасно рассердила Иран. Он не оставит без ответа атаку на Исфахан
19:28  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон: долгая дорога к миру, - Канат Кожоев

18:47  Натовские танки на Украине не станут "серебряной пулей"
18:30  Придворный олигарх Абрамович дарит ВСУ $3 млрд. Как это понимать?
16:13  Народную партию Казахстана на выборы поведет профессиональный ренегат-перевертыш Ертысбаев
15:07  "Леопарды" на марше. Памяти горелых "тигров", - Александр Проханов
14:26  Предатели не могут быть элитой. РосНарод и Кремль воюют в разных окопах? - С.Латышев
14:19  У Саакашвили отнялась нога... "Отравлен солями тяжелых металлов"
14:06  Текущие тренды в рамках отношений Европейского Союза и стран Центральной Азии, - А.Чеботарев
13:47  Токаев грозит казчиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны
12:45  РосАрта накрыла и прикопала британских инструкторов морского спецназа в Очакове
11:52  "Нукусский" процесс: каракалпакские журналисты Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена
11:50  Пошли в лобовую. В Индии столкнулись и разбились истребители ВВС Су-30 и Mirage 2000
11:46  Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
11:34  Еще одна узб-журналистка Мавжуда Мирзаева задержана по "делу Компромата"
11:01  Бывший мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вычеркнут из числа Узбсенаторов и членов Ташгоркенеша
10:48  Правящая КазПартия "Аманат" созывает XXV внеочередной съезд
07:26  На трассе в Японии погиб ЧМ по горнолыжному фристайлу американец Кайл Смейн
02:41  Эффектная пауза. Почему Иран не обвиняет Израиль в атаке на его базы, - Ст.Тарасов
02:27  Bloomberg: Запад дошел до безрассудства в стремлении победить Путина на Украине
02:09  Как Россия, Иран и Турция готовятся к противостоянию на Кавказе
00:47  Иран под угрозой большой войны? - Дм.Минин
00:08  Эрдоган спасовал перед иранским влиянием в Сирии, - И.Субботин
00:07  Что мешает и помогает развитию российско-турецких отношений, - Виктор Надеин-Раевский
00:05  Россия и Пакистан договариваются о дисконте на нефть, В.Скосырев
Понедельник, 30.01.2023
23:21  Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл
19:06  Узбекистан начал импортировать российский бензин АИ-80 из-за холодов
17:12  Кто управляет Францией? Как США превратили Пятую республику в свою колонию, - В.Прохватилов
17:09  Химический анализ американской лжи об Ираке и об Украине, - И.Шумейко
17:02  Банк России - объективно вредительская антинародная организация, - В.Катасонов
17:00  Финское фигуристо-трансгендер Антикайнен феерично выступило на ЧЕ (видео)
16:53  Антропологическая проблема в эсхатологии, - Александр Дугин
16:46  Кадыров пообещал кару "датскому трусу" за сожжение Корана
16:40  Как выяснилось. УзбЖурналистов Х.Далиева и М.Мирзаджонова задержали из-за телеграм-канала Kompromatuzb
16:29  В Сомали амеры ликвидировали африканского "халифа" ДАИШ Билала-аль-Судани
16:06  Казахстан пакостно отменил "визаран"
15:59  Задержаны гендиректор Сайрам-Угамского нацпарка и должностные лица комитета лесного хозяйства Казахстана
15:52  В Пакистанском Пешаваре взрыв в мечети, погибли 28 человек, более 150 раненых
14:41  В руинах Соледара найден труп одного из самых упоротых командиров УНА-УНСО Пальчика
13:39  Кто заправляет танки ВСУ? КазВласти пытаются разобраться с румынскими активами кулибаевского "КазМунайГаза"
12:40  КазАгро. Режим наименьшего благоприятствования, - Е.Косенко
12:38  Тараканьи бега казахстанской многопартийности, - А.Бектенова
12:26  Эрдоган глумится над "нечестным" и "неквалифицированным" Макроном
11:42  Россия выгоняет японцев с рыбных промыслов
11:40  Взрыв газа в Нукусской (Каракалпакия) "хрущевке" - 5 погибших
11:23  Проблемы ЕАЭС в условиях противостояния с США, - Ю.Матвиенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля
21:16 31.01.2023

Пока неизвестно, по какому графику будут отключать электроэнергию
иллюстративное фото
В целях предотвращения дефицита электроэнергии и его негативных последствий для социально-экономической сферы страны, начиная с 1 февраля 2023 года в стране будет введено ограничение на передачу электроэнергии, говорится в обращении энергохолдинга "Барки Точик".

Лимит не коснется Душанбе и крупных городов республики.

"Вы все были свидетелями того, что в январе этого года температура воздуха была значительно ниже нормы, в результате чего увеличение спроса на электроэнергию в социально-экономической сфере страны вызвало ряд проблем в работе энергосистемы.

По наблюдениям, с учетом постепенного увеличения спроса на электроэнергию внутри страны, объем ее производства в период, закончившийся в январе 2023 г., увеличился на 300 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14 % больше, чем в предыдущем году. Этот процесс, то есть увеличение спроса на электроэнергию, вызвал увеличение нагрузки на электрические сети и трансформаторы, негативно сказался на водно-энергетических ресурсах водохранилищ", - отметили в ведомстве.

"Барки точик" отмечает, что расход реки Вахш летом составляет в среднем 2000-2200 кубометров в секунду, а зимой равен 150-200 кубометров в секунду.

"В результате увеличения спроса на электроэнергию в январе увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты энергохолдинга считают сложившуюся ситуацию тревожной. По мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры по решению проблемы, дефицит электроэнергии будет усиливаться, и окажет негативное влияние на экономику страны и повседневную жизнь населения", - говорится в обращении.
"Барки Точик" и ОАО "Распределительные электрические сети" сообщают, что указанные меры носят временный характер и рассчитаны на определенный период.

Энерголимит будет снят после стабилизации водно-энергетического режима реки Вахш, заверяют в энергохолдинге.

Население просят экономить электричество на своих рабочих местах и ​​в жилых помещениях, чтобы устранить ограничение в краткосрочной перспективе.

В сообщении не указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. Введенный в конце прошлого года энерголимит в стране был снят в начале января. Население ранее не получало электричество с 22.00 до 5.00 утра

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675188960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2023 года №116
- Маулен Ашимбаев: "Необходимо установить тесное взаимодействие с регионами"
- О ситуации на финансовом рынке в декабре 2022 года
- Овощи в межсезонье, запасы риса и помощь тепличникам
- Кадровые перестановки
- Работают ли партии с избирателями?
- Серик Жумангарин посетил крупные предприятия Акмолинской области
- Пресечена преступная деятельность юриста казино "Cash Ville"
- Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  