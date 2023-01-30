В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля

21:16 31.01.2023

Пока неизвестно, по какому графику будут отключать электроэнергию

иллюстративное фото

В целях предотвращения дефицита электроэнергии и его негативных последствий для социально-экономической сферы страны, начиная с 1 февраля 2023 года в стране будет введено ограничение на передачу электроэнергии, говорится в обращении энергохолдинга "Барки Точик".



Лимит не коснется Душанбе и крупных городов республики.



"Вы все были свидетелями того, что в январе этого года температура воздуха была значительно ниже нормы, в результате чего увеличение спроса на электроэнергию в социально-экономической сфере страны вызвало ряд проблем в работе энергосистемы.



По наблюдениям, с учетом постепенного увеличения спроса на электроэнергию внутри страны, объем ее производства в период, закончившийся в январе 2023 г., увеличился на 300 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14 % больше, чем в предыдущем году. Этот процесс, то есть увеличение спроса на электроэнергию, вызвал увеличение нагрузки на электрические сети и трансформаторы, негативно сказался на водно-энергетических ресурсах водохранилищ", - отметили в ведомстве.



"Барки точик" отмечает, что расход реки Вахш летом составляет в среднем 2000-2200 кубометров в секунду, а зимой равен 150-200 кубометров в секунду.



"В результате увеличения спроса на электроэнергию в январе увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты энергохолдинга считают сложившуюся ситуацию тревожной. По мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры по решению проблемы, дефицит электроэнергии будет усиливаться, и окажет негативное влияние на экономику страны и повседневную жизнь населения", - говорится в обращении.

"Барки Точик" и ОАО "Распределительные электрические сети" сообщают, что указанные меры носят временный характер и рассчитаны на определенный период.



Энерголимит будет снят после стабилизации водно-энергетического режима реки Вахш, заверяют в энергохолдинге.



Население просят экономить электричество на своих рабочих местах и ​​в жилых помещениях, чтобы устранить ограничение в краткосрочной перспективе.



В сообщении не указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. Введенный в конце прошлого года энерголимит в стране был снят в начале января. Население ранее не получало электричество с 22.00 до 5.00 утра