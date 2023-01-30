Власть и народ: драматический разрыв, - Андрей Соколов

22:36 31.01.2023 В Европе многие думают совсем иначе, чем их руководители

Андрей Соколов

30.01.2023

Власть и народ: драматический разрыв

Решения Вашингтона и Берлина направить на Украину танки вызвало оживление в стане русофобов, которые снова загалдели о "победе Украины". "Поражение России на Украине становится все более вероятным", - с апломбом заявил американский профессор Роберт Каплан в интервью итальянской газете Giornale, напечатанном на ее страницах под заголовком: "Россия падет. Какие будут последствия?".



"Мы, – вещает заезжий профессор, имея в виду объединившийся сегодня в своей русофобии Запад, – должны готовиться к поражению русских на поле боя. Вполне вероятно, что это может привести к ослаблению российского правительства или даже к борьбе за место Владимира Путина, что скорее приведет к дестабилизирующему вакууму власти, чем к переходу власти к демократии".



На эти разглагольствования господина Каплана можно было бы не обращать внимания – мало ли в Америке профессоров! Мало ли что они фантазируют насчет исхода эпохального столкновения России и Запада на украинской земле. К тому же сегодня на охваченном русофобии Западе такие иллюзии имеются у многих. Но все дело в том, что Роберт Каплан не просто профессор, а как рекомендует его итальянская газета, "один из крупнейших американских геополитиков, профессор Института исследований внешней политики, бывший член Совета обороны Пентагона, дважды выдвигавшийся по разделу "Внешняя политика" в числе "100 лучших мыслителей" мира" и т.д. и т.п.



Словом, как говаривал один из пикейных жилетов в бессмертном романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок" – "Бриан – это голова"! А потому суждения этой "говорящей головы" из США о нашей стране и о том, что может произойти на Украине, – не просто обычная конъюнктурная политическая трескотня американских и европейских, нынче совсем не блещущих образованностью политиков, которые тоже дружно высказывают похожие мысли, а как бы квинтэссенция геополитической мысли нынешних США вообще. Но дело в данном случае не в том, что и эта научная элита мыслит так убого, и так совершенно не понимает ни России, ни того, что на самом деле происходит сегодня в мире и на Украине.



В связи с появлением этой публикации обращает на себя внимание другое. То, что опубликованные многочисленные комментарии к ней читателей показывают, что они думают совсем не так, как американский профессор.



И не так, как думает редакция газеты, для которой это интервью с Капланом – лишь эпизод из непрерывного потока такого же рода статей, комментариев и репортажей, рисующих такую же безотрадную для нас картину. Россия, мол, на Украине "терпит поражение", Украина-де неизбежно "победит", и в результате политической строй в Москве может измениться. Обнаруживается, что читатели даже этой респектабельной буржуазно-либеральной газеты, во всем старательно подпевающей постулатам американской пропаганды и самым нелепым фейкам, исходящим из Киева, и регулярно их печатающей, думают совсем иначе.



А что же они думают? Вот только некоторые цитаты:



Маркодом



Очнитесь же, наконец! Россия вовсе не побеждена. Это – проатлантистская, проамериканская пропаганда в Европе... Сам ЕС создан лишь на потребу американцам только для того, чтобы Европа обнищала окончательно, и для того, чтобы контролировать большинство стран входящих в его состав. Смотрите, насколько евро нас всех обеднил? И это сделали США. При помощи ЕС они контролируют все наши страны, навязывая европейцам свои директивы, которые идут только им самим на пользу!



Гигивиан



Кажется, что он живет в мире тупых дураков. Отправка оружия на Украину служит одним только американским интересам и их мировой гегемонии. Европа и НАТО присоединились к США, как их покорные слуги…



OracolodiDelfo



Хваленый Каплан, падет не Россия, а США со своей свитой глупых приспешников...



ДЕГОС



…Мы действительно не понимаем, что Россия не может потерять статус атомной державы №1 в мире? И из тупого подчинения США мы хотим рисковать жизнями наших детей? Это безумие!!!



emigratoinfelix



Нет, Россия не может проиграть. Не то что они этого не понимают, они убеждены, что согнут ее, но они не говорят, какую цену за это надо заплатить. США вешают лапшу на уши западным дуракам (НАТО и ЕС), продолжая твердить якобы о поруганной свободе и демократии, не говоря о том, кто первым, кто их нарушает, прибегая к либертицидным законам, объявляя вне закона оппозиционные партии и независимые СМИ. Это делает бродяга Зеленский, которому эти идиоты спешат целовать пятки...



клевер74



Я вижу в этом джентльмене инструмент режима: его использовали в качестве посланника на Балканах, в Афганистане, Ираке и во всех войнах, которые вели США и НАТО, направленные на установление "демократии" в мире. Он, безусловно, должен хорошо разбираться в геополитических вопросах, но представляет явно предвзятую точку зрения.



Джордж Коломба



Еще один "независимый" и "объективный" источник из США, путающий желания с возможностями.



Хааланд



Слушать таких болтунов, как Каплан, - вредно. Этот высокомерный аналитик представляет собой западную карикатуру на самого себя.



@SonoIlMigliorediTutti



А межконтинентальные ракеты? Нью-Йорк тоже не за горами



Мамомомо



"Россия падет..." Даже отцы научной фантастики, от Герберта Уэллса до Исаака Азимова и так далее, не осмеливались пускаться в подобные фантазии... Опыт Наполеона и Гитлер в России говорит сам за себя. Не будем путать желаемое и реальность.



Salvatore65



После более чем тридцати лет очевидного доминирования Запада, когда так называемые демократии занимались своими финансовыми играми, в одно прекрасное утро мы вдруг поняли, что остальной мир больше не желает предоставлять нам свое сырье и свою работу бесплатно, чтобы обеспечить большую прибыль для наших финансовых игроков.



Sмакс



Даже в Пентагоне знают, что Украина не может победить. На самом деле цель - бесконечная война, чтобы измотать Россию и Европу, чтобы спасти этого экономического урода США и поднять его ВВП за счет военной промышленности. Такие статьи служат лишь для того, чтобы убедить итальянцев, уставших от поставок оружия в условиях жестокого экономического кризиса, в том, что быть выпотрошенными ради этого комика - это хорошо. Не знаю, чем это кончится, для нас, конечно, плохо.



Лучаноандреатта



Катастрофические результаты размышлений этих, якобы "великих геополитических аналитиков" и "лучших мировых мыслителей", доступны для всех, кто хочет это видеть: убийство Саддама Хусейна, убийство бен Ладена, распад и разрушение Афганистана, бомбардировка Белграда и создание исламистского анклава (Косово) в самом сердце Европы, война в Сирии, война в Ливии…



Помпилий



"Хорошие" американцы всегда бомбят мирных жителей, бомбят ядерным оружием, везде сеют хаос…



М. де лапалисс



Допустим, на 10-15 дней создадутся метеоусловия типа "Арденны декабря 44" с ослепленными спутниками США, а потом посмотрим, чем это кончится концентрацией сибирских войск, привыкших к боям при -30°, которые Путин движется к границам.



Ciclopico



Сколько бреда в этой статье! Но ведь это Бог творит историю, а Бог - на стороне России. История тоже с Россией. Потому что это американцы подталкивают к войне и на этот раз они за нее заплатят.



маурицио@rbbox.de



Каплан совершает концептуальную ошибку: он думает, что Россия сохранит свою ядерную доктрину, несмотря ни на что. Посмотрите вместо этого на то, что заявляет депутат Госдумы Леонид Калашников. Говоря о том, что в свое время Горбачев поторопился заключить международное соглашение о запрещении ядерных испытаний, он сказал: "Пора выходить из этого договора. Мы должны выйти, и не нужно бояться. Мы должны возобновить эти испытания. Мы также должны думать об упреждающем ударе. В случае эскалации и угрозы для России мы нанесем упреждающий удар, а не удар возмездие". Россия изменит свою доктрину и тогда от той чепухи, которую несет Каплан, не останется ничего, даже ссылки в Гугле!



Клаудио Саджини



Откуда взялся этот стратег, похожий на нашего итальянского парса? Будет ли когда-нибудь возможно, что, если Россия проиграет и бросит Украину, учитывая, что у нее есть брешь, чтобы вести войну в стиле начала двадцатого века, она не применит тактическое спутниковое ядерное оружие, прежде чем умрет. Похоже, что военные спутниковые технологии добились большого прогресса, и Россия вложила в эту область значительные средства.



Стефано.ф



Это Европа упадет, а падение США продолжится...



И приведенные выше комментарии, не отдельно вырванные из контекста цитаты, таких высказываний читателей, которые с американским профессором совершенно не согласны – подавляющее большинство. Причем в газете, русофобский курс которой не вызывает сомнений. А это значит, что между мнением простых людей, с одной стороны, и западными СМИ, правящей элитой, теми учеными и политологами, кто пытается на общественное мнение влиять, – сегодня образовался огромный разрыв. Он показывает, что в своей русофобии западное общество вовсе не едино. Что оно расколото. Между властью и народом – драматическая пропасть.



Специально для "Столетия"



Комментарии

Вольтерьянец

31.01.2023 12:32

А когда элиты прислушивались к мнению народа? Народ для них чернь, быдло, пушечное мясо. Выходом из тупика может быть разве что мировая революция, но кому ее совершить? Массовые движения коммунистов, демократов, борцов за мир сошли на нет, компартии превратились в партии пенсионеров и пользуются ничтожным влиянием. Масштабное предательство верхушки КПСС развалило и партию, и СССР, и социалистический лагерь. Марксизм-ленинизм сегодня воспринимается как утопическое учение. Может быть, и возникнет новая идеология, но когда? Когда человечество будет сгорать в огне развязанной преступными элитами Запада термоядерной войны? Тогда уже поздно будет пить боржоми, если печень отвалилась.

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ус

30.01.2023 16:23

бьюсь об заклад,что Бриан---это бритая голова,ну на худой конец лысая.А это уже не просто голова...Да уж головы которые думают,что русский без макдональдса и кока-колы будет бунтовать против правительства это явно больная на всю голову голова.Они привыкли жить громкими фразами и воспринимать их как реальность вот отсюда и бредит тупая голова.Еще даосы рекомендовали приводить ум в порядок тумаками по тупой башке.Может стоит использовать умные советы древних мудрецов

Сергей

30.01.2023 14:37

Автор пишет: "В Европе многие думают совсем иначе, чем их руководители". Безусловно это так.

А почему только в Европе?

Константин Арест-Якубович

30.01.2023 14:34

"...в своей русофобии западное общество вовсе не едино. Что оно расколото. Между властью и народом – драматическая пропасть".

К сожалению, именно народ на Западе расколот и не может эффективно противостоять своей власти. (Помним, что даже попытка штурмовать Капитолий ничего не дала). После падения СССР, начиная с 90-х годов, западные трудящиеся не могут даже собственные права защитить - где уж им влиять на внешнюю политику и прекращать войны? Да и какими бы злодеями ни были Байден, Шольц, Макрон и т.д., главный корень зла сейчас не в них, а в закулисных идеологах технократического фашизма - Швабе, Цукерберге и иже с ними. В их руках сосредоточена настоящая и очень страшная власть, это именно они, а не Байден, разрабатывают и проводят в жизнь концепции превращения человека в бессмысленную комбинацию скотины и робота, и от того, сможем ли мы сознательно противостоять этому, и зависит все будущее.

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!!!!!!!!

30.01.2023 11:25

В 20-х годах прошлого столетия Польша уже была тараном против России. Дальше Варшавы не пошла- хватило ума у Пилсудского не идти на Москву. Ныне выбрана укропия....Не сложится,найдут другого"партнера". Слова покойной Тэтчер не забывают на западе...."Почему именно России должны принадлежать такие богатства и недра".Непорядок однако. Источник - Столетие

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