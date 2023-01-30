|"Транснефть" продолжает качать рос-нефть "партнерам" в Польшу. Заправочка для "Леопардов"
23:02 31.01.2023
В "Транснефти" заявили о прокачке российской нефти Польшей в полном объеме
31 января 2023, Алексей Дегтярев
Польская сторона продолжила покупать российскую нефть в январе через трубопровод "Дружба", сообщил официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Демин.
Тогда как Германия в январе же отказалась принимать нефть из России, заявил Демин ТАСС.
Он уточнил, что в первой половине дня 31 января исполнен график на прокачку в Польшу 500 тыс. тонн нефти.
Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти", если будут введены санкции Евросоюза.