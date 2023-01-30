Стали ясны главные уроки СВО, - Иосиф Дискин

00:08 01.02.2023 Российская нация превратилась во влиятельную силу



Скоро годовщина начала СВО. Проясняется сущность происходящего. Уже можно и нужно извлекать уроки. Без этого нет прочного успеха.



Урок первый - геополитический. Мы сражаемся не только за суверенное и безопасное развитие России, но и за новый миропорядок, в котором обеспечены права самостоятельного развития стран и народов, уважение к национальным, религиозным и историческим традициям. Без него, без союзников придется трудно.



Наши враги это понимают. Урсула фон дер Ляйен не зря заявила, что успех России влечет за собой геополитические сдвиги. Но утаила существо этих сдвигов - утрата геополитического диктата евроатлантической секты, противостоящей не только большинству человечества, но даже и многим миллионам в Америке и Европе. Для них традиционные ценности и вера - не пустое слово. Подброшенный тезис об "объединенном Западе" фальшив. Он маскирует сущность противостояния, затрудняет поиск союзников.



Подбор белья на любую грудь. Безупречная посадка

Адепты же секты показывают примеры объединения. Они отбрасывают прежние лозунги и догматы. Яркий пример - германские "зеленые", которые сбросили свою "зеленую" и пацифистскую оболочку, превратившись в острие милитаристского и русофобского копья.



Для секты поражение на полях Украины - обрушение ее доминирования. Ради спасения они поднимают ставки. Но и миллионы начинают понимать, "что ныне лежит на весах", кто тащит мир к ядерному Армагеддону. Трамп, например, делает из этого электоральный ресурс.



Усвоить этот урок значит не только защитить конституционные границы России, исключить использование Украины в качестве тарана нашей безопасности, но и кардинально ослабить геополитическое влияние евроатлантической секты. Только такой тектонический сдвиг может обеспечить и нашу, и европейскую безопасность.



Это значит, что нам нужно не только победить на поле боя, но и активно вести диалог со всеми национально ответственными силами Европы. Конечно, было бы здорово, если бы из пены общеевропейского кризиса появился новый де Голль. Хотя вряд ли. В болоте не вырастают гиганты.



Но даже из мелких кусочков можно собирать чудную мозаику. Пришло время собирать камни, отбросить второстепенные разногласия и вести диалог со всеми, для кого дороги национальное развитие и традиционные ценности. Сегодня уже видны силы, выступающие за национальное развитие, против предательства ценностей и традиций, которые стали опорой "восхождения Запада". Им нужно показать причины и виновников "похищения Европы".



Урок второй - политико-экономический. СВО, острое противоборство с Россией заставили "глубинное государство" Америки проявить сущность скрываемой ранее стратегии. В борьбе давно живущей не по средствам Америки за выживание стал виден ее фокус: не отдавать конкурентам высоко прибыльные рынки. Не пустить Китай в высокие технологии. Нарастить прибыли ВПК и нефтегазового сектора, но лишить доходов напористого соперника - Россию. Обрушить конкурентов в секторе инвестиционного машиностроения - Германию и Францию. Их конкурентоспособность держалась на стабильных и недорогих поставках из России. Теперь эти ее корни подрублены.



Грустно смотреть на бессильные стенания президента Макрона и канцлера Шольца в ответ на циничное перетаскивание в Америку передовых европейских компаний. Отдав суверенитет, чего ж плакать при расплате.



Но уже видна альтернатива. Нефтедоллары сменяются нефтеюанями. БРИКС становится центром притяжения сторонников суверенного развития и формирует альтернативную финансовую систему.



То, что Америка ведет борьбу за выживание, - не гипербола. Здесь, напоминаю, цугцванг. Национальный долг США превысил законный предел. Дефолт, как вполне резонно указывает министр финансов Джанет Йеллен, грозит финансовым крахом. Просто поднять планку долга не дадут республиканцы. Они даже поставили ограничение долга условием избрания Кевина Маккарти на пост спикера. Встает вопрос ограничения расходов. Главная статья - социальная. Но урезание пособий тем, кто уже поколения живет на них, - харакири для демократов. Это их ядерный электорат.



Борьба вокруг потолка долга - шанс республиканцев сильно насолить демократам, показать их безответственность, искажение национальных приоритетов. Но это борьба, в которой нужна мобилизация всех республиканцев, усилит влияние трампистов и, соответственно, самого Трампа. Но главное, она поставит ребром вопрос о реальных интересах США. Здесь уже вылезет помощь Украине.



Эксперты, даже близкие к администрации, предупреждают, что затягивание конфликта на Украине чревато тяжелыми последствиями. Администрация Байдена уже многого добилась в своей политэкономии, можно думать о фиксации прибыли до наступления похмелья стагфляции.



Совсем недаром "глубинное государство" требует от Зеленского наступления весной, когда Байден начнет борьбу за выдвижение в президенты. Кукловоды понимают, что Байден, при всех его явных недостатках, единственный, кто может хоть как-то удержать расползающуюся демократическую коалицию идейных волков и идеалистических овец. Без успехов на полях Украины Байден не только опустит свой рейтинг ниже колен, но и даст весомые аргументы "партии мира" и в Америке, и в Европе.



Но любые ходы ведут к ослаблению "лидера свободного мира".



"Пора определиться с желаемым итогом СВО"



Урок третий - военно-политический. Прошедший год показал, что мы сражаемся с НАТО. Уже задействован разведывательный и оперативный потенциал, поставляются вооружения, но не реализуются многие другие возможности блока. Есть возможность подготовки к полномасштабной войне.



Но нужно стремиться ее предотвратить. Ход и, что немаловажно, качество военных действий будут в решающей мере определять ее риски.



Здесь приходится вспоминать тезис И.В.Сталина об обострении классовой борьбы. По мере утраты ультралиберальной сектой своего геополитического влияния ее кукловоды, как это уже видно, будут повышать ставки и, соответственно, провоцировать полномасштабный военный конфликт с лидером сопротивления - Россией.



И уже просматривается план "Б". Он на случай, если ВСУ не достигнут весной заметного успеха, затмевающего зимнюю, почти "верденскую мясорубку" и череду поражений. Тогда начнется кампания, что "коррумпированный режим Украины, ведомый "наркоманом" Зеленским, не может отстоять целостность страны, а Запад не будет воевать вместо украинцев".



Есть информация, что кукловоды в рамках этого плана уже начинают науськивать генералов на подготовку переворота. Переворот на Украине станет легитимным основанием для отказа НАТО поддерживать "недемократический" режим и даст ему отмазку от фиксации поражения. Пусть хунта договаривается с агрессором, а мы будем готовить НАТО к войне с Россией.



Профилактикой риска полномасштабной войны может быть лишь демонстрация силы наших Вооруженных сил, эффективности всей отечественной военной машины.



Урок четвертый - общественно-политический. После украденной у Альберта Гора (искреннего сторонника дружбы с Россией) победы на выборах в "глубинном государстве" возобладала цель - разрушение России. СВО - очередная попытка. Затягивание конфликта, "экономическая война", крах экономики, казалось, должны подорвать общественное сплочение и поддержку СВО и вместе с тем легитимность власти. Стратеги конфликта ясно понимали, что эффективность армии не может быть выше ее общественной поддержки. Утрата поддержки - путь к капитуляции.



Но масштабы облома впечатляют. Сегодня "донбасский консенсус" объединяет 75–80% наших граждан. Изменилось наше представление о самих себе. Две трети граждан согласны, что в России сложилось "народное единство". Российская нация стала не только социально-политической реальностью, но и влиятельной силой.



Никогда в истории России общество не демонстрировало такой деятельной активности. Почти две трети участвуют в благотворительности - жертвуют деньги посторонним. Почти треть участвовала в проектах добровольчества и волонтерства. Впечатляют масштабы поддержки семей-переселенцев из Донбасса и Новороссии, участников СВО и их семей.



Не подвел и бизнес. Кода я летом написал в "МК", что спад ВВП будет всего 3%, то даже лояльные эксперты выразили сомнения в моей компетентности. Получилось даже лучше. Бизнес не только адаптировался к новой реальности, но его треть думает о его расширении и модернизации. Тысячи бизнесменов жертвовали на поддержку СВО.



Государство уже лучше слышит голоса тех, кто искренне стремится помочь. Критика помогает устранять неполадки в системе мобилизации. Здесь далеко не идеал, но точно стало лучше.



Но следует слышать и предостережения: со временем аффекты патриотической мобилизации спадут, а с ними и поддержка СВО. Но год - для аффектов долго. Скорее, мы получили желаемые сдвиги в нравственном фундаменте нашего общества. Но опасно и головокружение от успехов.



Поддержание общественной консолидации - общая забота и государства, и гражданского общества. Успех - мощный заслон против попыток евроатлантической секты проверить нас в сражениях.



Тацит писал, что история - "философия на примерах". Сегодня российское общество делает историю, своими делами утверждает философию нашей сплоченности и солидарности.



Всем нужно помнить, что за неусвоенные уроки приходится дорого платить.



Авторы: ИОСИФ ДИСКИН доктор экономических наук, социолог Источник - МК

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