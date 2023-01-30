Bloomberg: По пути в Китай путинская нефть делает остановку... в Европе

00:14 01.02.2023

Bloomberg

США



По пути в Китай путинская нефть делает остановку у берегов Испании

Bloomberg: Россия открыла новый нефтяной маршрут в Азию через Испанию



Россия нашла оптимальный маршрут для перевозки нефти в Азию в условиях западных санкций, пишет автор статьи для Bloomberg. Он идет транзитом через Европу. Такой способ позволяет Москве обойти ограничения и сэкономить время и деньги.



Хавьер Блас



Из-за санкций Кремлю становится все труднее и рискованнее доставлять нефть в Азию, но ЕС остается для него транзитным хабом.



Новый мир, возникший с началом путинской военной операции на Украине, породил и новый центр нефтяной торговли, которым стал крошечный испанский полуэксклав Сеута, указательным пальцем вонзающийся из Марокко в Средиземное море.



Там, в тихих водах вдали от пытливых взоров Россия меняет нефтяные танкеры. Такой метод позволяет ей уменьшать расходы на перевозку топлива, обходить ограничения и сохранять логистические цепочки для оставшихся у нее покупателей. Каков результат? Ее черное золото продолжает поступать на мировые рынки в больших количествах, которые почти нисколько не уменьшились, несмотря на санкции США и ЕС. Да, Кремлю приходится продавать нефть со скидкой, но он по-прежнему экспортирует ее в значительных объемах.



До начала специальной военной операции на Украине Москва редко пользовалась водами вокруг Сеуты в качестве промежуточной остановки. Тогда она поставляла черное золото напрямую на европейские нефтеперерабатывающие предприятия небольшими танкерами. Но потом Кремль начал использовать морские воды возле этого испанского городка в качестве транзитной базы для перегрузки нефти с танкера на танкер. Сначала он делал это время от времени, а сейчас занимается этим регулярно.



Маршрут такой. Россия загружает нефть на небольшие танкеры типа "Афрамакс" на своих прибалтийских экспортных терминалах в Приморске и Усть-Луге. Эти суда, способные взламывать арктический лед в зимнее время, везут топливо в направлении Сеуты. Встав на якорь недалеко от города, "Афрамаксы", способные транспортировать около 700 тысяч баррелей, дожидаются прихода супертанкеров (VLCC). "Афрамакс" подходит к такому супертанкеру и перекачивает туда свою нефть. Обычно для полной загрузки такого судна, которое может перевозить не менее двух миллионов баррелей, нужно три "Афрамакса". После этого супертанкер начинает свой путь в Азию, огибая африканский континент.



С декабря этим маршрутом прошли шесть супертанкеров, забрав груз с 15 "Афрамаксов". Некоторые из них являются ветеранами черного рынка нефти. В прошлом они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть, о чем свидетельствует следящая за танкерами консалтинговая фирма Vortexa Ltd. Похоже, что Россия с Китаем намерены все активнее заниматься такой перегрузкой в Сеуте. В настоящее время там стоят два супертанкера, ждущие прибытия челночных судов.



По всей видимости, Москва не нарушает нормы международного права. Танкеры останавливаются за пределами 12-мильной зоны, хотя порой они дрейфуют в сторону Сеуты, заходя в территориальные воды Испании, о чем говорят данные наблюдения Bloomberg. Русские не выключают судовые радиомаяки, соблюдая международные нормы. Но это рискованный бизнес, поскольку большинство танкеров, посетивших порт Сеута с декабря, знали лучшие дни. Самому старому из них 26 лет. По человеческим меркам это 70-летний возраст. Принадлежат они в основном России и Китаю, а их страховая защита весьма сомнительна. Риск разлива нефти очень высок.



Испании стоило бы держать поблизости свои патрульные военно-морские корабли, чтобы не случилось ничего плохого. Есть причина, по которой Москва не пользуется другими традиционными местами для перекачки нефти с судна на судно, такими как Скау в Дании или Саутволд в Англии. Все указывает на то, что тамошние власти четко дали понять: они не рады таким маневрам.



Воды вокруг Сеуты оказались как нельзя кстати по трем причинам.



Во-первых, потратив сотни миллионов долларов на строительство призрачного флота "Афрамаксов", чья принадлежность малопонятна, Россия все равно не имеет судов ледового класса, которые пользуются огромной популярностью в коммерческом судоходстве. Если бы она начала возить нефть "Афрамаксами" от Балтийского моря до Китая и Индии, все ее танкеры были бы заняты из-за продолжительности плавания. На переход из Балтийского моря до Сеуты уходит 10 дней. Чтобы оттуда дойти до Китая, понадобится еще 40 суток.



Во-вторых, налицо существенное снижение расходов. Из-за огромного дедвейта супертанкеров транспортировать нефть на них намного дешевле, чем на "Афрамаксах". А поскольку судов типа VLCC в наличии немало, перевозки на них в настоящее время обходятся дешевле. Фрахт такого супертанкера стоит менее 20 тысяч долларов в день, "Афрамакс" же обходится в 55 тысяч долларов в день.



В-третьих, Сеута расположена в очень удачном месте. Она находится внутри Средиземного моря и защищена от штормовых ветров и огромных морских валов Северной Атлантики. Но этот город настолько близок к Гибралтару, что забирающие топливо супертанкеры могут быстро уйти в открытое море, обогнуть Африку и добраться до Азии. Потеря времени у них очень небольшая. Россия пользуется для перегрузки еще одним местом, это Каламата в Греции. Но в данном случае танкеры вынуждены проходить почти через все Средиземное море. А через Суэцкий канал VLCC может пройти только груженый наполовину (этот водный путь мелкий, и полностью загруженный супертанкер там застрянет).



Так что в водах вокруг Сеуты полно российских судов. Кремлю важен каждый нефтедоллар. И Европе надо обратить внимание на то, что происходит прямо у ее входной двери.