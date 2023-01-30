Памяти Бориса Пшеничного - редактора самой массовой газеты в истории Таджикистана

00:18 01.02.2023

Кем был редактор самой массовой газеты в истории Таджикистана?



Андрей Захватов, специально для Asia-Plus



Сегодня, 31 января исполняется 88 лет со дня рождения главного редактора газеты "Коммунист Таджикистана" - Бориса Пшеничного.



В середине 80-х, когда население республики немногим превышало 4,5 миллиона, а интернета еще не было, при Борисе Пшеничном тираж бумажной газеты достиг 100.000 экземпляров.



Невероятно, но это факт – газета, получившая это название в 1930 году, в 60-е – 80-е годы действительно формировала мировоззрение сотен тысяч людей и фактически являлась летописцем Республики Таджикистан. И оставалась такой более 60 лет.



Жизнь, отданная журналистике



Молодой журналист Борис Пшеничный приехал в Таджикистан в далеком 1957 году после окончания факультета журналистики Ленинградского университета на должность собственного корреспондента газеты. Надо сказать, что в 50-е - 70-е годы в Таджикистан для усиления были направлены молодые специалисты по десяткам специальностей – выпускников ВУЗов России, Украины, Беларуси, Прибалтики. Многие полюбили Таджикистан и остались жить и работать тут.



До 1990 года в республике промышленность и сельское хозяйство развивались стремительно. Были построены Нурекская ГЭС, Яванский электрохимический комбинат, Регарский алюминиевый завод, вводились в действие сотни тысяч гектаров орошаемых земель. Рос и профессионализм таджикских журналистов.



Редакция газеты размещалась в центре Душанбе, и перекресток, где она находилась, до сих пор называют "Дом печати". Коллектив журналистов и развитая сеть корреспондентов по всей республике были одними из сильнейших в тогдашней Средней Азии.



- Почему считалось, что таджики должны знать русский язык, а русские могут себе позволить не знать таджикский? – вспоминает журналист Садошенко, приехавший в Душанбе в середине 70-х с супругой после окончания журфака МГУ, - я учился в Украине, в обыкновенной русской школе, но обязательными предметами в ней были украинские язык и литература. Благодаря чему я сейчас могу работать без проблем на двух языках и свободно читать в подлиннике хоть Пушкина, хоть Франко. Почему же большинство русских в Таджикистане не знают язык этой страны?



В "Коммунисте Таджикистана" работали люди, для кого таджикский язык был не в новинку. Успешно работали журналисты - ветеран Леонид Серебренников, Галина Папырина, Татьяна Каратыгина, Владимир Молдавер, Николай Кузьмин, Михаил Лебедев, Валерий Счастнев, Григорий Клейнман, Леонид Махкамов и Давид Яковлевич, фотокоры Николай Софьин и Юрий Угрюмов.



По словам Сергея Садошенко, у Бориса Пшеничного было правило: приглашать выпускников факультетов журналистики, учить их, оставлять лучших.



Депутат, писатель-фантаст



За счет чего успешная работа удавалась главному редактору, стало видно через годы - Борис Николаевич стремился поддерживать все передовое, что появлялось в СМИ. Именно при нем газета одной из первых в Союзе стала работать в жанре публицистики, - когда пресса реагирует на общественные явления через документальное отображение и художественные приемы.



Кроме журналистской работы Пшеничный успешно занимался общественной деятельностью – много лет был депутатом Верховного Совета Таджикистана, секретарем Союза журналистов и позже, когда получил ученую степень кандидата исторических наук и написал несколько книг - возглавил Союз писателей республики.



Работавшие с ним люди помнят, что Борис Пшеничный был очень внимательным к простым людям. Автор помнит случай, как Пшеничный пригласил в кабинет секретаря и диктовал ему простыми человеческими словами письмо (на бланке депутата Верховного Совета) профессору клиники гастроэнтерологии Мансурову: "Уважаемый Хамид Хусейнович! Очень прошу вас принять на лечение нашу сотрудницу, о болезни которой я только сейчас узнал…".



И, наверное, никто уже не узнает, какие промышленные объекты экономики были построены в Таджикистане при участии Бориса Пшеничного, как республиканского депутата.



Успех сопутствовал ему и в сфере кинодокументалистики и драматургии, в которых он консультировал коллег. Специалисты-психологи говорят: "Есть люди, которые видят. Есть, которые видят, когда покажут. Есть, которые не видят".



Диссертация Бориса Пшеничного называлась "Журналистское воздействие и поведение аудитории". Еще в 1970 году автор мог спрогнозировать силу прессы и ТВ, - когда пропаганда в СМИ формирует взгляды человека и даже может поломать его поведение по заказу тех, кто дает деньги на пропаганду.



Стиль работы Борис Пшеничный перенес и в республиканский литературно-художественный журнал "Памир", куда был назначен после газеты главным редактором.



Скромная обстановка квартиры Бориса Пшеничного в четырехэтажном доме напротив нынешнего нового корпуса РТСУ напоминала о том, что здесь живет писатель. У Пшеничных часто собирались коллеги-журналисты и актеры русского драматического театра имени Маяковского – настоящая журналистская и художественная элита.



Наверное, одной страницы мелкого текста не хватит, чтобы перечислить все его повести и рассказы, которые стали выходить с 1962 года. Очерки "Сокровищница книг" и "Спросите у Сипорат", циклы произведений "Легенды млечного пути", "Близнецы-братья", повести "Уйти, чтобы вернуться", "Человек-эхо".



О его рассказах "Глобус Эны", "Война" и десятках других произведений до сих пор с удовольствием отзываются читатели. Часть написанного Борисом Пшеничным еще не опубликована и ждет своего издателя. Но современного читателя поражает еще и другое - журналист хорошо понимал происходящее и в своей фантастике, которую писал, спрогнозировал хаос, будущее и лишения, которые пришлось пережить стране.



Переезд



Из уютной душанбинской квартиры после "февральских событий" 1990 года и в самый канун гражданской войны в Таджикистане Пшеничным пришлось уехать в российский город Владимир, где Бориса Николаевича и его супругу театрального критика Ирину Михайловну приветливо приняли коллеги.



Во Владимире Пшеничный продолжал писательскую работу, и иногда публиковался в местных СМИ. Издавать книги в 90-е годы приходилось, в основном, за свой счет, но такой возможности не было – двух пенсий не хватало. Поэтому часть его повестей и рассказов, как и часть мыслей писателя, были потеряны.



Сюжеты Пшеничного – точны, как у американского писателя-фантаста Рэя Бредбери - писал о творчестве Бориса Пшеничного один из владимирских журналистов, и эти слова можно отнести ко всем произведениям писателя. Но, чтобы собрать все свои работы и издать тома своих произведений – в 90-х годах Борису Пшеничному уже не хватило здоровья и времени.



Во Владимире Борис Николаевич Пшеничный прожил менее 10 лет. 31 декабря 2001 года он ушел из жизни от сердечного приступа и похоронен в одном из старейших городов - Суздале, которому в 2024 году исполняется 1000 лет.