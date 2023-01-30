В Таджикистане промониторят все ледники

00:21 01.02.2023

Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus



В Таджикистане в этом году будут проведены ежегодные аэровизуальные полеты для мониторинга ледников. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Баходур Шерализода.



Он отметил, что это будет проведено в рамках программы "Исследование и защита ледников период до 2030 года".



Мониторинг будет проведен со стороны агентства по метеорологии в период с апреля по июнь 2023 года.



"В процессе этих полетов будет изучен уровень снега или осадков и риски потенциальных природных катаклизмов. Особенно будут изучены озера, которые имеют риск прорыва, что может возникнуть после таяния ледников", – добавил Шерализода.



Также по его словам, в рамках программы "Развитие заповедника Даштиджум", в этом году планируется запустить питомник винторогого козла площадью 7 гектаров, будет запущено разведение бухарского барана в заповеднике Даштиджум, который отмечает свое сорокалетие.



Баходур Шерализода также сообщил, что будет издана "Красная книга" в новой редакции. По его словам, Комитет совместно с Национальной академией наук и другими ведомствами сейчас проводят исследования по вымирающим видам животных.