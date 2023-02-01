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После 20 лет оккупации Америка бросила Афганистан вымирать, - Н.Бобкин
00:22 01.02.2023

НИКОЛАЙ БОБКИН | 01.02.2023 |
Что сделали американцы с Афганистаном

В Афганистане народ переживает самую суровую зиму за последние десятилетия. Температура упала ниже 35 градусов по Цельсию. Как сообщило министерство по борьбе со стихийными бедствиями, в Кабуле, число погибших от такой жизни возросло по меньшей мере до 166 человек.

После 20 лет оккупации Америка бросила Афганистан вымирать. Экономика страны рухнула, не хватает еды, а теперь люди еще гибнут и от холода. Более 24 млн. жителей из 37-миллионного населения страны нуждаются в помощи. США гуманитарной катастрофы не замечают, обвиняя во всех бедах запрещенных в России талибов, хотя сами и сдали им страну.

Однако дело не в талибах. Много лет афганское правительство зависело от помощи других стран. Согласно отчету Всемирного банка за 2019 год, 75% государственных расходов в Афганистане покрывались за счет грантов международных партнеров.

Афганцы и при американцах жили крайне бедно. В 2020 г. президент Ашраф Гани признавал, что 90% людей живут за чертой бедности, имея ежедневный доход менее 2 долларов. Покидая страну, США приостановили инфраструктурные проекты и помощь, которая предоставлялась через USAID***, Всемирный банк, МВФ, Азиатский банк развития. Американцы заморозили резервы афганского правительства на банковских счетах в США.

По данным МВФ, резервные активы Центрального банка Афганистана по состоянию на апрель 2021 г. составляли 9,4 млрд. долларов, из которых около 7 млрд. долларов находились в Соединенных Штатах. Затем Байден подписал указ, предусматривающий возможность разделения 7 млрд долларов из замороженных афганских средств, хранящихся в США, таким образом, чтобы половина была изъята в пользу… жертв терактов 11 сентября. Это лишь обострило социально-экономический кризис в Афганистане.

Голодные. Фото: guim.co.uk

Голодные. Фото: guim.co.uk

Бедность населения ведет к голоду, который уносит жизни тысяч людей. По данным афганского министерства здравоохранения, в 2022 г. почти 3 млн. детей в Афганистане страдали от недоедания. Всемирная продовольственная программа дает другие цифры, ожидая, что в 2023 г. в Афганистане 875 тыс. детей будут страдать от острого недоедания, а 2,3 млн. детей, а также 840 тыс. женщин – от умеренно острого недоедания.

Как утверждает в сентябре прошлого года госсекретарь Блинкен, с момента вывода американских войск в августе 2021 г. общий объем гуманитарной помощи США в Афганистане и соседних странах превысил 1,1 млрд. долларов. Международные организации предоставили более 2,6 млрд. долларов. Однако официальные лица ООН заявляют, что эти обязательства не соответствуют гуманитарным потребностям страны. А под "соседними странами" подразумевается помощь афганцам, покинувшим страну вместе с американцами и осевшими за рубежом. Таких немало, эвакуация была крупнейшей со времен войны во Вьетнаме. Соединенные Штаты приняли более 76 000 афганцев, но это только те, кто сотрудничали с оккупантами и сумели добраться до американских военных самолетов.

Спасающиеся от талибов рассеялись по миру, но больше всего их оказалось в Иране. С начала 2021 г., по оценке иранского правительства, в страну въехало до полумиллиона афганцев. По оценкам, еще 118 тыс. человек бежали в Пакистан. В Турции около 300 тыс. афганских мигрантов без документов и более 120 тыс. зарегистрированных афганских беженцев. Ни одна из этих стран гуманитарной помощи для поддержки афганских беженцев не получает.

Раздача хлеба. Фото: media.npr.org

Раздача хлеба. Фото: media.npr.org

План гуманитарного реагирования ООН для Афганистана в 2022 году требовал 4,4 млрд. долларов. ООН получила менее половины, что не покрыло даже расходы на борьбу с голодом. Западные доноры свои финансовые обязательства не выполнили. Требуют от "Талибана"* улучшения управления, политической интеграции, соблюдения прав женщин и девочек. Согласимся, что международное признание правительства талибов без выполнения этих условий невозможно, но это долгосрочная перспектива. А сейчас речь идет о чрезвычайной ситуации. Страна оказалась на грани вымирания. Гуманитарная помощь Запада Афганистану была еще больше сокращена после того, как 24 декабря прошлого года талибы запретили принимать на работу женщин в неправительственные организации.

Гуманитарная катастрофа в Афганистане вызвана действиями Запада: отсоединением афганского центрального банка и коммерческих банков от мировой финансовой системы, замораживанием валютных резервов Афганистана, девальвацией афганской валюты. В Афганистане не сомневаются, что, если бы США захотели, они могли бы помочь афганцам, но у американцев нет никакой стратегии в отношении Исламского Эмирата Афганистан. Уделом афганцев остаются голод, холод, нищета.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675200120


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