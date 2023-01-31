Агроэкспресс из Таджикистана в Россию не поедет, - "НГ"

00:35 01.02.2023

31.01.2023



Азиатские республики запрещают экспорт лука, моркови и картофеля

Анатолий Комраков



Страны СНГ, с которыми РФ пытается выстраивать тесные экономические отношения, объявляют о запрете экспорта своей овощной продукции. При этом чиновники Минэкономразвития РФ продолжают рассказывать о своем проекте "Евразийский агроэкспресс". Суммарные поставки овощей из постсоветских азиатских республик в лучшие годы приближались к десятой части российского тепличного производства овощей.

Экспорт лука, картофеля и моркови запрещен в Таджикистане до сбора нового урожая, заявил глава Минсельхоза республики Курбон Хакимзода. По его словам, правительство решило временно запретить вывоз этих продуктов до стабилизации на рынке. Запрет на экспорт объясняется растущими ценами на продовольствие. Местные таджикские чиновники утверждают, что в Таджикистане достаточно запасов овощей. И при правильном использовании этих запасов должно хватить до нового урожая, поступление которого ожидается в конце марта и начале апреля.



Ранее запрет на экспорт репчатого лука на январь–апрель ввел и Узбекистан. Мотивировка та же – для стабилизации цен и удовлетворения внутреннего спроса. Международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что цены на репчатый лук в Узбекистане могут существенно вырасти из-за потери части запасов продукции на фоне необычных морозов.



В РФ уже несколько лет реализуется программа наращивания собственного производства овощей, в том числе и в закрытом грунте. При этом некоторые ведомства не первый год говорят о необходимости поставки овощей из азиатских постсоветских республик. Российские чиновники надеялись, что именно импорт продовольствия из стран СНГ поможет компенсировать сезонный подъем цен на картофель, лук, морковь. Для этого был даже изобретен специальный проект "Евразийский агроэкспресс".



"В 2023 году в ЕАЭС ожидается рост производства сельскохозяйственной продукции на 21% по сравнению с 2020 годом", – уверяет замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. По его данным, в 2022 году в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс" перевезено более 500 тыс. т, а в 2023-м объем перевозок должен увеличиться. Говорят также о планах вдвое увеличить парк контейнеров и включить в совместный проект перевозки в Туркменистан, Индию и Объединенные Арабские Эмираты через территорию Ирана.



Организаторы проекта в качестве целей заявляют обеспечение перевозок агропродукции для достижения поставок в объеме до 500 тыс. т в год к 2025 году. И 1 млн т – к 2030 году в направлении Китая. За первые 10 месяцев 2022 года по "Евразийскому агроэкспрессу" перевезено 482 тыс. т, в том числе 266,2 тыс. т рефрижераторных грузов, рассказывал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.



"Мы – северная страна, нам не хватает своих овощей, и для компенсации ценовых всплесков на самую простую овощную продукцию нужны более тесные контакты с южными странами, – сказал "НГ" политолог Андрей Суздальцев. – Аграрии РФ наращивают производство, но в рамках наших сезонных ограничений. До начала спецоперации РФ закупала в странах бывшего СССР (в том числе и в Украине) такой продукции из "борщевого набора" на 3,6 млрд долл. В странах СНГ, объявивших ограничения на экспорт, сейчас проблемы, там были сильные морозы, есть опасения за стабильность цен на внутреннем рынке.



Быстрое подорожание овощной продукции на российском рынке в 2018 году заставило чиновников задуматься о поставках из соседних стран. В 2019 году было объявлено о создании проекта "Агроэкспресс", который предполагал организацию регулярных железнодорожных контейнерных перевозок. Эти поставки овощей и должны были удовлетворять растущий спрос на свежую продукцию.



"Никакой проблемы с овощами или фруктами в России нет, – сказал "НГ" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Можно купить их и в сетевых магазинах, и на рынках, и в магазинах у дома, причем можно купить по разной цене. Налажена кооперация со странами в рамках ЕАЭС по продовольствию, а самое важное, что есть инфраструктура и логистика".



По оценке Минсельхоза РФ, по итогам 2022 года самообеспеченность овощами и бахчевыми достигла 89,2%. "Это максимально приближено к пороговым значениям Доктрины продовольственной безопасности, – отметили для "НГ" в ведомстве. – С 1 января 2023 года начал действовать федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства", который позволит дополнительно увеличить объемы производства в этих сегментах. Так, к 2025 году производство картофеля в организованном секторе планируется нарастить до 7,53 млн т, или 113,9% к уровню базового 2021 года (6,61 млн т), а овощей открытого грунта – до 5,9 млн т, или 117,7% к 2021 году (5,1 млн т). Стоит отметить, что благодаря хорошему урожаю в 2022 году отпускные цены на основные овощи и картофель в настоящее время ниже уровня прошлого года".



Россия занимает третью позицию в мире по валовому сбору картофеля. В 2021 году, по данным Росстата, все хозяйства собрали около 18,3 млн т (из них примерно 6,6 млн т в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах). По словам главы Картофельного союза Алексея Красильникова, в 2022 году ожидался рост производства в товарном секторе на 6–7%, до 7,2–7,5 млн т. Потребление картофеля при этом оценивается на уровне 12–15 млн т в год.