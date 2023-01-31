Bloomberg: Конфликт с Россией затеяли те, кто проиграл в Азии и на Ближнем Востоке

00:38 01.02.2023

31 января 2023



В мировой политике началась новая эра: Европа и США дали Украине новые обещания по поставкам вооружений. Но необходимо оценить опасность этого шага, "избегая самообмана и эвфемизмов", указывает колумнист Bloomberg индийского происхождения Панкадж Мишра.



По его словам, несмотря на все санкции, Россия не показывает особой готовности к переговорам, россияне не злятся на своего лидера и мало кто оспаривает "убеждение в том, что морально декадентский Запад объединяется против их страны". Более того, народы и правительства Глобального Юга, которые больше всего страдают от экономических последствий конфликта, не спешат отвернуться от России.



По словам автора статьи, большая часть населения мира считает российскую спецоперацию на Украине сродни вторжению США в Ирак. Например, в Индии, которая считается союзником Запада, во время недавнего опроса больше людей назвали виноватыми в украинском конфликте НАТО или США, а не Россию. На самом деле даже нельзя сказать, поддерживают ли жители Запада углубление конфронтации с Россией: их мнения попросту не спрашивают. Например, правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем поставлять Украине более современное оружие.



Автор статьи отмечает, что, возможно, в нынешних действиях западных лидеров и есть разум, но важно помнить об их послужном списке последних лет. Ведь все крупные страны Запада были замешаны в "военных фиаско, опустошивших целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки". Эти катастрофы было легко предсказать, но политическим лидерам в их движении помогали многочисленные СМИ, "которые заглушали или намеренно делегитимизировали голоса инакомыслящих". Поэтому Панкадж Мишра обеспокоен, когда слышит, как те же самые люди, которые не были даже наказаны за прежние промахи, теперь выступают за конфликт с Россией. Но не все обеспокоены, как он, тем, что "склонные к ошибкам элиты снова принимают решения, которые изменят историю и географию, без надлежащего демократического надзора".



При этом на волне недовольства "бесконечными, дорогостоящими и невыигрышными войнами" к власти могут прийти демагоги, пишет автор статьи, приводя в качестве примера Дональда Трампа (характеризовать как-либо нынешнего президента США Джо Байдена колумнист Bloomberg все же побаивается. - EADaily). Будущее Украины как демократии автору статьи тоже кажется туманным, учитывая то количество оружия, которое туда поставляется, а также коррупцию, которой она славилась еще до конфликта.



"Украина, похоже, далека от перспективы иметь честную и подотчетную элиту", - пишет Панкадж Митра.

При этом он обращает внимание, что из-за союзнических отношений с теми или иными странами на Западе закрывают глаза на политическую и моральную сторону вопроса. Например, Запад считает Индию своим союзником и противовесом Китаю и России, а потому не обращает внимания на ущемление демократии там и на покупку Индией российской нефти. По всему миру страны начинают действовать более безрассудно, стремиться к военной эскалации. Даже Япония перевооружается, хотя это ведет к раздуванию ее и без того чрезвычайного бюджетного дефицита. При этом там не оценивают риски от такой милитаризации и не говорят, как они собираются пополнять ряды армии.



Точно так же и правительства на Западе пытаются расширить свое военное присутствие за границей, хотя дома у них царит экономический кризис, отмечает колумнист Bloomberg.