Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале

00:50 01.02.2023

Из-за резких потеплений, которые характерны для южного региона, Шардаринское водохранилище может переполниться и затопить весь юг, утверждает независимый специалист, сообщает Zakon.kz.



В этом году выпало аномально много снега. Однако в "Казводхозе" обеих областей эту опасность отрицают и заверяют, что все под контролем.



Ситуация в бассейне Сырдарьи беспокоит эксперта по водным вопросам Анатолия Рябцева. По его словам, несмотря на ежегодную нехватку воды в летнее время, в зимне-весенний период периодически возникают угрозы подтопления населенных пунктов. Если не взять под контроль проблему, считает эксперт, под водой могут оказаться Туркестанская и Кызылординская области.



Как отверждает Анатолий Рябцев, бассейн реки Сырдарьи является основным источником орошения для Туркестанской и Кызылординской области, водами этой реки орошается более 500 тыс. га земель.



