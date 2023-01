Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла", - Игорь Шумейко

Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла"

Игорь Шумейко



20 лет тому назад, 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл предъявил Совбезу ООН "самую дорогую в истории человечества пробирку". Это Forbes привел калькуляцию президента (на момент заявления) Дональда Трампа: "Худшая ошибка за всю историю страны стоимостью $7 триллионов".



Предъявленного Пауэллом иракского Оружия Массового Поражения, как показали "результаты вскрытия" (операция "Иракская свобода", Operation Iraqi Freedom, OIF-2003) не нашли, но это не остановило споры вокруг пробирки, ставшей символом политики начавшегося века.



Критики Пауэлла заявляли: "Принес в зал ООН фальшивку, обманул весь мир". Но некоторые политики, журналисты объясняют иначе, Википедия приводит обобщенное мнение именно их:



"Российские политики утверждали, что Пауэлл выдал содержимое пробирки за образец иракского ОМП с целью убедить слушателей в его существовании. Но из стенограммы заседания Совбеза следует: Пауэлл показал пресловутую пробирку, объем содержимого которой был с чайную ложку, а "такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в 2001 году".



Подкрепляя их, "Эхо Москвы" дало слово самому Пауэллу: "Там не было ничего опасного, это был просто муляж, который должен был выглядеть как биологическое или химическое оружие. Мы хотели проиллюстрировать, насколько могло быть опасным небольшое количество этого препарата, если б это действительно было оно".



Цена вопроса известна: те самые, скалькулированные $7 триллионов, война 2003 года "по ложному доносу Пауэлла" и рождение ИГИЛ* из остатков иракской армии. И главное: этот 20-летний спор сегодня продолжили те же самые эксперты, только в "пробирке" - не Ирак а Украина. Потому и надо вернуться к самым истокам, показать "химическое превращение" лжи – в кровь.



Это требует предельно точно дать слова Пауэлла, сопровождавшие явление пробирки ООН, даже на двух языках. Оригинал: "Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount--this is just about the amount of a teaspoon--less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shutdown the United States Senate in the fall of 2001".



Сличим перевод: "Менее чайной ложки сухой сибирской язвы, примерно столько, это примерно количество чайной ложки, меньше чайной ложки сухой сибирской язвы в конверте - закрыло Сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года".



Споры идут по кругу:



- Нигде в стенограмме речи Пауэлла нет слов, указаний, что в пробирке была имитация ОМП.



- Но… специальные слова "это муляж" и не нужны! Зачем подчеркивать само собой разумеющееся: никому нельзя приносить в зал ООН опасные вещества, это было бы нарушением всех правил.



- Но… США, страна-хозяйка штаб-квартиры ООН "более равна", чем другие 192 члена организации (что проявляется, например, в вопросе выдачи/невыдачи виз), и ее госсекретарь мог действовать как заблагорассудится.



Да, в стенограмме речи Пауэлла о "муляжности" - ни слова (Вики врет!). Остается изучать видеозапись? А может, вздымая пробирку, он подмигнул: "Не бойтесь, это мука"? Или держал пальцы левой "крестиком" (давняя мера, "оберег" того, кто говорит заведомую ложь)?



Странно, споры о фактическом содержимом пробирки совершенно заслонили реальные слова, произнесенные Пауэллом в ту минуту:



"Меньше чайной ложки сухого антракса (сибирская язва) в конверте - закрыло Сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года!"



Это он апеллировал к знаменитому инциденту Аmerithrax (Америка и anthrax): в сентябре-2001 письма со спорами антракса были отправлены по почте нескольким СМИ и двум сенаторам от Демократической партии.



Заразилось 22 человека, из них пятеро погибли. "Чайная ложка порошка закрыла Сенат!" - живописал Пауэлл. Вроде, как весь мир должен был замереть в ужасе: приостановила работу верхняя палата "главного парламента планеты"!



ФБР утверждает: "То было одно из крупнейших и сложнейших расследований в истории США". В результате "чрезвычайно важным подозреваемым" был определен Брюс Эдвардс Айвинс. Его дальнейший путь чем-то напоминает траекторию "убийцы Джона Кеннеди – Ли Харви Освальда", тоже объявленного единственным виновным. 6 августа 2008 года Брюс "признан виновным по делу Amerithrax", но за неделю до этого "предусмотрительно" покончил с собой, "вызвав у себя передозировку парацетамолом".



Сенатор Чарльз Грассли, конгрессмен Раш Холт призвали Минюст и ФБР пересмотреть ход расследования Amerithrax, но в 2010 году ФБР официально закрыло дело.



Странное отступление: от Ирака – к пакетикам противопростудного чая? Но ведь именно о "Деле Amerithrax" - говорил госсекретарь США в минуту демонстрации в ООН той пробирки с белым порошком.



Потрясает то, что "сложнейшее в истории ФБР расследование" даже не пытались дотянуть до Ирака – нет, круги ответственности Amerithrax вообще не выходили за пределы США. Пересмотрят его вновь или опять закроют: то абсолютно внутриамериканское Дело. А госсекретарь упомянул его просто как "пример сравнения убойной силы". Как допустим, после очередной стрельбы в американской школе: пятиклассник из револьвера ухлопал дюжину людей, а госсекретарь поднял бы над трибуной ООН тот револьвер (ладно, учтем "Эхо Москвы" и всех оправдателей Пауэлла - муляж револьвера) и так же логически связал бы: "Вот из такого убита дюжина американцев… а в Ираке точно таких же револьверов - миллион! Перемножьте!"



Я не отрицаю право госсекретаря на проведение любых аналогий, лишь продолжу их, пусть по-писательски ступив на тропу абсурда, но сохраняя саму железную логику, "метод аналогий госсекретаря Пауэлла".



Как известно, накануне промежуточных выборов в США (ноябрь 2022) на мужа спикера Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено покушение. Тоже в некотором роде "промежуточное". Некто Дэвид ДеПейп ударил молотком Пола Пелоси, а Байден заявил: "Нападение похоже, было нацелено на его жену Нэнси". Президент призвал всех "осудить политическое насилие", утешил: "Пола Пелоси чувствует себя лучше".



Лучше почувствовали себя и демократы: на волне сочувствия "жертвам политического насилия" избежали "красного (республиканского) разгрома", потеряв только Палату представителей, а не весь Конгресс, как предсказывали.



Хотя то, что удар молотка был именно "политический" (а не бытовой, не психо-маньячный) на момент заявления Байдена не было известно, да и по сей день спорно.



А по методу аналогий Пауэлла - можно так же поднять над трибуной муляж молотка и указать на герб Китая: "Смотрите! Там, рядом с серпом: точно такой же! И спикер Нэнси, жена жертвы, накануне летала на Тайвань вызвав злобу хозяев молота. Значит они…".



Но далее ложь 2003 года Пауэлла в ООН, как дорожка просыпанного "белого порошка", приведет к Украине, СВО. Дочитываем ту стенограмму:



"По оценкам ЮНСКОМ, Саддам Хусейн мог произвести 25 000 литров. Если его сконцентрировать в этой сухой форме, этого количества было бы достаточно, чтобы заполнить десятки и десятки тысяч чайных ложек. А Саддам Хусейн не получил достоверной информации ни об одной чайной ложке этого смертоносного вещества!"



То есть, вычисляя ту "Пропорцию Пауэла": иракским ОМП можно было отравить 100 000 сенаторов, "закрыв Сенат США" - на века!



А ЮНСКОМ, на которую сослался Пауэлл - Специальная комиссия Организации Объединенных Наций, создана для контроля за иракскими ОМП. В половине инспекционных экспедиций ЮНСКОМ главным инспектором был эксперт Скот Риттер, всемирно гремящий ныне уже в связи с делом Украины. Свою работу Риттер обобщил в известном документальном фильме "В зыбучих песках" (2001), утверждая: Ирак не обладает ОМП! Его показания вызвали бурю в Конгрессе США. "Конфронтационный стиль работы" Риттера критиковал тогдашний сенатор Джо Байден, но защищал будущий госсекретарь Джон Керри.



Может, в глазах коллективного Запада иракские показания Риттера обесценивает его нынешняя "пророссийская" позиция по Украине?



Но ведь по Ираку и Washington Times утверждала: "Инженеры ЦРУ, работавшие в качестве технических специалистов ООН, устанавливали оборудование для слежки за иракскими объектами без ведома руководства ЮНСКОМ".



Это и вовсе тянет на аналогии с миссией ОБСЕ в Донбассе, сотрудники которой подрабатывали наводчиками украинских артобстрелов.



А по Украине Риттер сегодня утверждает: "Бойню в Буче организовали сами украинцы".



И еще:



"Нынешняя ситуация была прокси-конфликтом до 24 февраля 2022 г. До боев на Донбассе в 2014 г. Он восходит к лжи, которую Запад озвучил Михаилу Горбачеву, что альянс не расшириться ни на дюйм на восток, если Россия уйдет из Восточной Германии и выведет оттуда 400 000 солдат. Такую формулировку использовал тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер. Такую цель США преследовали в 1990-х и сегодня. Украина выступает в качестве жертвенного агнца. К сожалению для последней, Россия не играет в игры, не идет на уступки, а побеждает. Именно к этому она идет и именно этого достигнет. Запад потерпит поражение, а Украина погибнет". И т.д.



Но подрывать доверие к эксперту ООН Риттеру заблаговременно начали еще в 2003-м. Обвинение звучало так: "Непристойное поведение с несовершеннолетними". "Несовершеннолетними" оказались "офицеры полиции под прикрытием", выдававшие себя в разговорах с Риттером за 15-ти и 16-летних девушек.



Позиция Риттера по Украине в сочетании с доказанной, памятной многим его правотой по Ираку, чревата: теперь ему могут найти и 7-летнюю "офицершу ЦРУ под прикрытием"!



Свои полгода Риттер тогда отсидел, а госсекретарь Пауэлл озвучил в ООН мнение других источников, "экспертов" в том числе, оказалось - особая красота! – "иракского эмигранта в Германии".



Когда-то в XVIII веке Парижская академия наук объявила: "Проекты Вечных двигателей ("перпетуум мобиле") более не рассматриваем!". Это считают вехой научного прогресса. Может объявить подобное о показаниях эмигрантов против своих стран?... "Перпетуум Каспарум, перпетуум Тихановскум"?



А в 2003 году по доносу Пауэлла ("нам один надежный иракский эмигрант говорил…") была война. Потери иракцев: целая матрица цифр (разнятся категории сопутствующих потерь, методик подсчета), примерно до 620 000 человек. Потери США, тут известно точно, 4507, британцев – 139.



Найдено "иракских ОМП" = 0,0000 (тут считай хоть в кг, хоть в пауэлловских "чайных ложках").



Экс-госсекретарь США потом очень на весь мир сожалел: "Меня дезинформировали агенты ЦРУ".



Да, несправедливо: одному подгоняют симпатичных "15-летних офицерш", а другому - тухлых "эмигрантов с белым порошком".



*террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - zavtra.ru

