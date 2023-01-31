Бишкек пытается повторить с Душанбе "ташкентский сценарий", - В.Панфилова

07:59 01.02.2023

Киргизии и Таджикистану в урегулировании приграничных проблем могут понадобиться посредники



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

31.01.23



На границе Киргизии и Таджикистана – особый контроль.

Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин обсудили подготовку мероприятий на текущий год. Главная тема – урегулирование проблем на межгосударственной границе. Бишкек рассчитывает до конца нынешнего года подписать соглашение с Душанбе по аналогии с тем, что подписал с Ташкентом. Слово за Таджикистаном.

Президент Киргизии Садыр Жапаров мечтает войти в историю как лидер, решивший все приграничные вопросы с соседними странами. Ради этого он идет на непопулярные шаги вроде обмена приграничными территориями.



На днях в ходе визита в Бишкек президента Узбекистана Шавката Мирзиеева был подписан договор об отдельных участках киргизско-узбекской границы, что не удавалось в течение 30 лет. Это исторический момент для республик, заявили в своих выступлениях главы двух государств. Мирзиеев отметил политическую волю Жапарова при принятии этого непростого решения. Узбекский лидер, возможно, имел в виду рост протестного населения Киргизии при обмене территориями – оппозиция называет эту операцию неравноценной. Впрочем, Бишкек в таких вопросах готов к решительным мерам.



Садыр Жапаров настроен оптимистично и готов аналогичное соглашение заключить с Таджикистаном. Еще осенью прошлого года он говорил, что к новому, 2023 году "переговоры будут завершены". "Мы со всеми четырьмя соседними странами должны жить в мире и дружбе. Не должно быть выстрелов, не должен погибнуть ни один солдат, ни один житель. После этого мы можем говорить, что мы единый и безопасный Кыргызстан. Сейчас мы еще не едины. За 30 лет отдавали кусок за куском, а теперь мы все это возвращаем", – заявил он.



Однако, судя по всему, Жапаров поторопился. Переговоры с Душанбе затягиваются. "У меня ощущение такое, что пока в Душанбе всеми процессами руководит лидер нации, основатель веры и единства Эмомали Рахмон, решение в ближайшее время по границе с Киргизией, удовлетворяющее обе стороны, не будет принято. Я еще раз ознакомился с документами, которые демонстрируют в Душанбе в оправдание своей позиции, и не вижу готовности к конструктивному и компромиссному решению этой проблемы. К сожалению, реальность такова, что конфликт в ближайшее время решен не будет", – считает политолог Аркадий Дубнов.



Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев убежден, что независимо от заинтересованности Бишкека и Душанбе урегулировать спорные участки границы по аналогии с Узбекистаном не получится. "Принципиальное отличие пограничного урегулирования на киргизско-узбекской границе в том, что там не было открытого вооруженного конфликта, как это происходит на границе Киргизии с Таджикистаном. Даже если на границе с Узбекистаном и происходили перестрелки между жителями, то не было столкновений силовых структур, не было концентрированного применения военной силы, включая технику, беспилотники, и переноса военных действий в глубь территорий. Киргизско-таджикский конфликт слишком отягощен теми противоречиями, которых не было на узбекском участке киргизской границы", – сказал "НГ" Александр Князев.



Эксперт также называет этот конфликт межгосударственным. В этом его принципиальное отличие от ситуации с Узбекистаном. Прежде всего это межэтнический конфликт двух агрессивных национализмов. В его основе – сложные земельно-водные противоречия, уходящие корнями в советское прошлое. Имеется криминальная составляющая – огромные потоки контрабанды, наркотрафик, группировки с участием коррумпированных представителей госструктур с обеих сторон. Плюс активность радикального религиозного подполья в обеих странах. Словом, и в Киргизии, и в Таджикистане действуют различные группы, которые могут быть заинтересованы в росте конфликтности в регионе, что дает им возможность "ловить рыбу в мутной воде". У обоих государств социально-экономическая составляющая слаба – нет программ развития приграничных территорий.



По мнению Князева, приграничный вопрос без международного арбитража урегулирован в принципе быть не может. Это должна быть военная миротворческая сила, которая могла бы препятствовать нарушениям соглашения. По примеру Кипра, где на разделительной полосе между турецкой и греческой частью стоят голубые каски.



Князев в киргизско-таджикском споре исключил личностный фактор лидеров государств. По его мнению, если даже новые лидеры в будущем попытаются договориться и подписать соглашение по границе, груз конфликтности не даст спокойной добрососедской жизни, он будет тянуться из прошлого. Эксперт отметил, что конфликт миновал критическую точку, когда его можно было разрешить, не привлекая внешних игроков. Шанс был остановить конфликт во времена, когда стороны еще только закидывали друга друга камнями, но после того как они перешли к использованию стрелкового оружия и минометов, возможность была упущена.