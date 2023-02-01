В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота

08:03 01.02.2023

01.02.23



На территории Таджикистана обнаружены десять новых месторождений золота. Об этом на встрече с журналистами 1 февраля заявил начальник Главного управления геологии при правительстве республики Илхомджон Оймухаммадзода, сообщает "Азия-плюс".



По словам Оймухаммадзода, месторождения расположены в центральном Таджикистане и Горно-Бадахшанской автономной области. Их запасы будут точно определены лишь после соответствующих исследований.



Кроме того, в районах Муминабад и Шамсиддина Шохина выявлено 13 участков россыпного золота общей протяженностью 52,5 км. Министерству финансов предложено выдавать разрешения на добычу на этих участках старательским и вольноприносительским способом, отметил Оймухаммадзода.



Ранее министерство промышленности Таджикистана сообщало, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы страны содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного.

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие "Зарафшон", на долю которого приходится около 70% от общего объема добываемого в стране металла.



В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными, наряду с СП "Зарафшон", являются таджикско-канадское СП "Апрелевка", государственное предприятие "Тиллои точик", артель "Одина", компания "Пакрут".



В прошлом году к разработке двух месторождений на территории Айнинского района приступила китайская компания ТВЕА.