Воспитательницам и поварам детсадов в Узбекистане пообещали повысить зарплату

10:06 01.02.2023

Работникам дошкольных учреждений Узбекистана в 2023 году планируется повысить зарплату. Об этом на брифинге сообщила ответственный сотрудник Министерства дошкольного и школьного образования Мавлюда Аскарходжаева, передает Kun.uz.



По словам Аскарходжаевой, заработную плату педагогического персонала детсадов поднимут до уровня зарплаты учителя общеобразовательной школы. Оклад директора дошкольного учреждения будет равен окладу директора общеобразовательной школы. Зарплату помощника воспитателя увеличат на 70%, работникам столовой и бухгалтерам добавят 100%.



Ранее сообщалось, что работники сферы дошкольного образования являются самыми низкооплачиваемыми специалистами в Узбекистане. В 2022 году их среднемесячная зарплата составила 1,53 млн сумов ($136), что всего в 1,6 раза превышает минимальный размер оплаты труда (920 тысяч сумов или $81).



Средняя зарплата в сфере школьного образования зафиксирована на уровне 2,69 млн сумов ($238), что тоже значительно меньше размера среднемесячной зарплаты по Узбекистану (3,89 млн сумов или $344).