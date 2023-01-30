"Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции

12:37 01.02.2023

"Таджик Эйр" снова начнет летать



Мазхаб Джума, Asia-Plus



Государственная авиакомпания "Таджик Эйр" арендовала у Турции два самолета "Аэробус" в конце декабря прошлого года и ждет возобновления полетов, сообщил 1 февраля глава "Точик Эйр" Парвиз Шодмонзода на пресс-конференции.



По его словам, премьер-министру РТ Кахиру Расулзода и Наблюдательному совету компании "Точик Эйр" направлены предложения по возобновлению полетов и подтверждению использования новых самолетов.



Он полчеркнул, что если предложения будут одобрены, самолеты будут доставлены в Таджикистан и начнутся полеты.



"Мы ждем решения Наблюдательного совета. Если он одобрит, самолеты доставят в Душанбе и полеты возобновятся. Есть надежда, что совет одобрит. Когда начнутся полеты, будет обсуждаться и вопрос долга компании", - сказал Парвиз Шодмонзода.



Авиакомпания не выполняет регулярные рейсы с сентября 2020 года из-за технических и финансовых проблем.



Вся в долгах



Авиакомпания "Таджик Эйр" уже несколько лет испытывает трудности.



С целью улучшения финансового состояния компании правительство Таджикистана летом 2018 года создало специальный Наблюдательный совет.



Итогом его работы стала специальная программа поддержки авиакомпании, которая в числе прочего обязала соответствующие государственные органы привлечь иностранные и отечественные инвестиции путем приватизации пакета акций компаний.



С 2015 года правительство Таджикистана списало долги "Таджик Эйр" на сумму более чем 2,6 миллиона долларов. Однако эти меры не помогли компании улучшить финансовое состояние.



Ее долги перед налоговыми органами, различными банками, аэропортами и поставщиками услуг, по данным некоторых источников, составляют до 40 миллионов долларов.



Из них $20 млн "Таджик Эйр" должна выплатить литовской компании Skyroad Leasing.



Ранее Служба исполнения при правительстве страны сообщила об аресте банковских счетов "Таджик Эйра" из-за "дела Skyroad Leasing".



Причиной спора между таджикской авиакомпанией и Skyroad Leasing стал ежемесячный платеж в размере $149 тыс. за аренду двух самолетов Boeing и штрафы на общую сумму $20 млн.



В начале года Высший экономический суд Таджикистана признал, что национальная авиакомпания "Таджик Эйр" находится на грани банкротства: у нее нет денег, чтобы покрыть долги.



Из истории "Таджик Эйр"



С 2010 по 2016 год компанию возглавлял Рустам Халиков, до 2019 года - Хайрулло Рахимов, деятельность обоих в свое время была подвергнута резкой критике со стороны президента Эмомали Рахмона.



История авиакомпании "Таджик Эйр" берет свое начало с 1930 года.



В 1940 году было создано Таджикское управление Гражданского воздушного флота, которое в последующем пережило ряд реорганизаций: Таджикское управление гражданской авиации, Государственная авиакомпания "Точикистон", ГУАП "Точикистон", ГУАП "Таджик Эйр".



С 30 декабря 2009 года Постановлением Правительства РТ за № 707 авиакомпания была преобразована в ОАО "Таджик Эйр".