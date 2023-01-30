Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский

12:55 01.02.2023 непримиримая схватка западных идеологов и ученых вокруг военного конфликта на Украине

Владимир Овчинский



Поход Запада на Россию не заканчивается "танковой эпопеей" и даже начавшейся "самолетной". Уже руководители НАТО призывают готовиться к прямой войне с Россией.



Хайльбрунн в поход собрался



Редактор The National Interest Джейкоб Хайльбрунн в статье в своем издании "Немецкие танки "Леопард-2" помогут сокрушить Россию" (24.01.2023) пишет, что решение Германии отправить танки на Украину - поворотный момент. "Теперь ясно, что Владимир Путин подписал смертный приговор своему режиму за вторжение в Украину".



"Приняв решение отправить танки на Украину и увеличить производство артиллерии в шесть раз, Америка и ее союзники переходят на военную позицию против России. Точно так же, как потребовалось больше года, чтобы отреагировать на присоединение Восточной Европы Иосифом Сталиным, так и решимость Запада противостоять попытке президента России Владимира Путина подчинить себе Украину была длительным процессом. Жребий брошен. Путин был убежден, что сможет пережить западный альянс, но он намерен пережить его". Любые сомнения по поводу противостояния Москве, пишет Хайльбрунн, отошли на второй план. Президент Джо Байден полон решимости раз и навсегда (!! – как категорично, В.О.) подавить стремление России к гегемонии в Европе.



"Несмотря на первоначальные колебания, канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие на отправку в Украину танков Leopard 2. Его решение имеет как символическое, так и практическое значение. Символично, что это освобождает Германию от ограничений, в которых она действовала после Второй мировой войны (Хайльбрунн считает, что эти ограничения были неоправданы? – В.О.). Фактически это освобождает такие страны, как Польша и Финляндия, от необходимости как можно скорее перебрасывать танки немецкого производства, чтобы помочь украинскому наступлению этой весной. Великобритания уже пообещала поставить Киеву четырнадцать танков Challenger 2. Польша и страны Балтии публично настаивали на том, чтобы Германия отказалась от своей страусиной позиции против помощи Украине танками. "Леопард освобожден", - заявила вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт в Twitter. Она добавила, что "теперь он, надеюсь, сможет быстро помочь Украине в ее борьбе с российским вторжением…". Всего Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из двенадцати стран.



Движущей силой в изменении непреклонной позиции Германии против отправки танков был ее новый министр обороны Борис Писториус, который не скрывал своей поддержки борьбы Украины против российской агрессии и потребовал, чтобы Бундесвер в качестве первого шага проверил свой запас танков. танки. В то время как некоторые в Социал-демократической партии цепляются за устаревшие представления о том, чтобы достичь какого-то компромисса с Путиным, партнеры Шольца по коалиции, Свободные демократы и Зеленые, упорно настаивают на более жесткой позиции. Как и Христианско-демократический союз, лидер которого Фридрих Мерц заявил, что "это правильное решение". По сути, Шольц склонялся перед неизбежным".



Но, очевидно, Байдену понадобилось "подсластить тарелку с едой", прежде чем он это сделал. Байден, по-видимому, пообещал отправить в Украину тридцать танков M-1 Abrams, чего потребовал Шольц в обмен на изменение своего прежнего несогласия с поставками танков в Украину"



"Решение нарастить военное производство артиллерии также должно беспокоить Кремль. Байден сигнализирует о том, что Америка ведет долгосрочную борьбу".



Фактом становится то, пишет Х, что Байден становится военным президентом. "Путин рассчитывал, что сможет перевернуть Байдена. Он просчитался. Он думал, что сможет пронестись по Украине за неделю. Он был не прав. Он думал, что западный альянс рухнет. Опять неправильно".



"Теперь, когда он непреднамеренно вывел Америку из оцепенения после окончания "холодной войны" и объединил украинцев в их решимости противостоять ему, Путину предстоит битва до конца, в которой он не может победить. Теперь ясно, что когда Путин вторгся в Украину, он подписал себе смертный приговор".



Хайльбрунн – ты не прав



Доктор Роберт Г. Рабил, профессор политологии Атлантического университета Флориды в статье "Дебаты: почему Хайльбрунн неправильно понимает Украину и Путина", также опубликованной в The National Interest (28.01.2023), пишет, что Хайльбрунн "в корне исказил ситуацию с украинским конфликтом, проигнорировав решимость президента России Владимира Путина сохранить Крым и готовность развернуть ядерное оружие".



Хайльбрунн утверждает, пишет Рабил, что западный альянс, вопреки ожиданиям Путина, поставил перед собой задачу не только пережить его на Украине, но и раз и навсегда подавить стремление России к гегемонии в Европе.



Рабил уверен в том, что, даже если Москва проиграет войну за Киев, история на этом не заканчивается. "Холодная, суровая правда состоит в том, что Путин никогда не признает поражения и будет стоять на своем в Крыму и на Донбассе, за которые он будет бороться до "финиша" с использованием ядерных боеголовок, если возникнет необходимость обеспечить свое выживание там".



Рабил также обвиняет Хайльбрунна в том, что "он поместил украинский кризис в контекст западного политического мировоззрения, не осознающего как влияние истории и географии на коллективное сознание России, так и последствия кризиса для международного порядка в целом и американской глобальной власти в частности".



Представление о том, пишет Рабил, что Россия стремится к гегемонии в Европе, ложно. "Какие бы политика и действия Москва ни проводила в отношении Европы, они в основном были направлены на то, чтобы помешать любой попытке Запада зажать Россию в неприступных границах, лишивших ее глобальной роли. Распад Советского Союза, наследника имперской России, превратил некогда амбициозную и напористую империю в государство, стремящееся скрыть свою неуверенность. Хотя Россия не представляла угрозы для Запада после распада Советского Союза, НАТО неуклонно расширяется до порога России. НАТО возвышалось над исторической столицей Петра Великого, а Вашингтон планировал вывести Киев и Тбилиси в орбиту НАТО, фактически завершив окружение России".



Рабил подчеркивает, что утверждение Хайльбрунна о том, что решение Берлина послать танки "Леопард" Украине, чтобы помочь ей бороться с Россией и символически освободить Германию от ограничений, в которых она действовала после Второй мировой войны, "вызывает в воображении россиян российские образы немецких танков, ведущих нацистский блицкриг в Россию, который был остановлен лишь ценой ошеломляющих человеческих жертв. По сути, это решение попирает историческую идеологическую основу, согласно которой Россия сыграла ключевую роль в формировании нашей геополитической роли, которая явно еще не закончилась. Бесспорно, кровавые сражения Москвы против Наполеона Бонапарта в 1812 году и Адольфа Гитлера в 1941 году проложили путь к успеху высадки при Ватерлоо и Нормандии, которые сформировали наш современный геополитический мир".



"Эти подвиги, окрашенные пролитой русской кровью, - пишет Рабил, - укоренились в коллективном сознании и психике страны, о чем Запад склонен забывать, к огорчению Москвы. Разрешить Германии, Польше и Финляндии послать немецкие танки для помощи украинскому весеннему наступлению через Херсон в Донбасс и Крым равносильно тому, чтобы пощекотать чувствительные исторические, политические и культурные нервы Москвы. В этом заключался союз с Западом и ошибочное представление Хайльбрунна о возможной нерешительности России удерживать эти территории. Другими словами, западный альянс ведет войну, не зная о красных линиях России и о том, как она может развиваться. Он игнорирует исторические, культурные и политические связи России с этими территориями и, в частности, игнорирует возможные широкомасштабные действия России по защите этих территорий".



"Донбасс был неотъемлемой частью формирования России, а затем и Советского Союза после поражения Москвой монголов в пятнадцатом веке. Примечательно, что Крым и его окрестности на востоке и юге России играли важную роль в стремлении Москвы расширить, защитить и проецировать мощь царской империи. Вначале Петр I нацелился на Азовское море и Крым. Он захватил у османов крепость Азов, ранее известную как крепость Азак, возвышавшуюся над Азовским портом, а в сентябре 1698 года основал первую базу русского флота Таганрог на Азовском море. Екатерина Великая продолжила его имперский план и захватила Крым и его окрестности в 1774 году, после чего Москва создала свою стратегическую военно-морскую базу в Севастополе, который служил главной базой Черноморского флота России. Москва не только установила стратегический плацдарм на Черном море, но и проецировала свою власть на беспокойный Кавказ. От прошлого Москвы до настоящего Крым и Донбасс составляли центр геополитического притяжения и престижа Москвы как великой державы".



Путин, делает вывод Рабил, не только подчеркнул их историческую, стратегическую и культурную значимость, но и сделал их свидетельством своей легитимности как лидера, воссоздавшего Россию как великую державу. Например, в своем обращении к Думе в марте 2014 года Путин подчеркнул:



"Все в Крыму говорит о нашей общей истории и гордости. Это место древнего Херсонеса, где крестили князя Владимира. Его духовный подвиг принятия Православия предопределил общую основу культуры, цивилизации и общечеловеческих ценностей, объединяющих народы России, Украины и Белоруссии".



Затем он добавил:



"Только когда Крым оказался в составе другой страны, Россия поняла, что его не просто ограбили, его разграбили… Сейчас, много лет спустя, я слышу, как крымчане говорят, что еще в 1991 году их сдали, как мешок картофеля. С этим трудно не согласиться. А как же Российское государство? Оно смиренно принял ситуацию. Эта страна переживала тогда такие тяжелые времена, что реально не могла защитить свои интересы. Однако народ не мог смириться с этой вопиющей исторической несправедливостью".



Речь Путина, пишет Рабил, подчеркнула смирение, с которым пришлось столкнуться Москве после распада Советского Союза. "Но что еще более важно, Путин подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России и краеугольным камнем ее становления как цивилизации и империи. Сохранение Крыма - это акт исправления вопиющей исторической несправедливости, совершенной против Москвы. Крым и Донбасс - красные линии России".



Действительно, пишет Рабил, Хайльбрунн правильно постулирует, Путин возродил западный союз, пробудил Америку от оцепенения после окончания холодной войны и объединил украинцев. Но чего он, вместе с западным альянсом и ведущими СМИ, не понимает, так, пишет Рабил, это того, что Путин, может потерять Киев, но он не потеряет Крым. Медведев недавно подчеркнул, что "поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну". Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, сказал в проповеди: "рассудить и помочь им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец света".



Эти заявления иллюстрируют то, пишет Рабил, что "Россия воспринимает себя как гордую нацию с уникальной историей и культурой, которая заплатила ошеломляющую цену, помогая формировать наш геополитический мир. Западному альянсу надлежало бы осознать, что переигрывать с ним - значит заигрывать с ядерным огнем. Представление о том, что кто-то, вооруженный национальным прошлым и самым большим запасом ядерных боеголовок - использование которых в обычной войне является официальной военной доктриной, - тихо уйдет в ночь, надуманно".



Вопреки "оптимистическим" предсказаниям Хайльбрунна, Рабил предвидит нечто гораздо более мрачное - разрушенный мир, погрязший в ядерной анархии и опасной нестабильности. Он видит, "как западный альянс ведет войну совести, цена которой будет непомерно высокой для человечества".



***



На самом деле, Россия еще далеко не потеряла Киев. Наличие современных танков у ВСУ – это серьезный фактор, но не фатальный. Современная война – это многофакторный процесс в многомерном мире.



Триумфальная победа Запада над Россией совсем не нужна Китаю, который понимает, что при таком развитии событий он будет следующим.



Но даже при одиночном военном плавании, даже без ядерного оружия, Россия способна нанести поражение не только бандеровской Украине, но и "коллективному Западу".



30.01.23 Источник - Завтра

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