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Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
13:12 01.02.2023

О проблемах столицы
Президент Токаев провел очень содержательное совещание по вопросам развития столицы. Безусловно, охват проблем и ценные предложения были на очень высоком уровне. Сразу видно – президентская администрация (руководство которой практически в полном составе присутствовало на мероприятии) активно и не первый год ведет мониторинг и обобщает информацию (по работе и по месту жительства).

Особенно зрителей и читателей заинтересовал тот факт, что "без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов" (интересно, сколько таких, скажем, в Алматы?).

Президент отметил и то, что "в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек". Он дал поручение премьеру "в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций". По поводу целесообразности приватизации ННМЦ уже не раз писалось, на что никто особо не отреагировал, учитывая тот факт, что при бывшем министре центр купил его же бывший научный руководитель. Но разговор не об этом.

Вообще, можно отметить те вопросы, которые президент поднимал в ходе совещания (впрочем, возникли они не в этом году):

– требования Генплана систематически нарушаются;

– столица страдает от дефицита теплоэнергии;

– низкие темпы газификации;

– проблема 4000 дольщиков;

– возведение более 90 жилых комплексов без разрешительных документов;

– непрозрачность выделения земельных участков;

– пробки;

– хромает работа по развитию транспортной системы;

– нехватка парков, мест для комфортных прогулок и отдыха жителей;

– строительство домов без паркингов;

– слабая организация работы по уборке снега;

– отсутствие единой концепции озеленения города;

– безработица среди молодежи;

– низкое качество и доступность медицинских услуг;

– дефицит школьных мест, детских садов, педагогических кадров;

– низкий экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации;

– высокая инфляция;

– дефицит продовольствия.

По поводу ЛРТ президент заметил, что "уже говорил об ошибочности этого проекта, однако, выбора уже нет. "Мы должны реализовать этот проект".

В июле 2019 г. Токаев заявлял: "Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнения специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не были учтены… Неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство в целом". Год назад он отметил: "Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Теперь нужно принять оптимальное решение. Потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта".

Однако, проект все же решено достроить. По словам главы государства, "если мы остановим строительство LRT, убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет".

Токаев указал, что к 2030 г. население Астаны вырастет до 2 млн. человек, а на недавнем обсуждении проекта Генплана Алматы (при еще не избранном маслихате) приводилась оценка, по которой в 2040 г. население южной столицы составит более 3 млн. человек. И там, и там, внутренняя миграция является ведущим фактором и только затем естественный прирост населения. За последний, впрочем, беспокоиться не нужно – это основное занятие духовно развитых южных областей, а Концепция развития сельских территорий лишний раз подчеркивает, что сельское население должно переезжать в города. Подобная модель соответствует экономическим интересам элит тех регионов, которые лидируют по числу дотаций из республиканского бюджета, и застройщикам, слишком уж тесно связанным с акиматами. Впрочем, уже не первый год эксперты и общественники кричат о том, что в северной столице кончилась вода и тепло, а в южной – воздух и территория. В обоих мегаполисах острый дефицит кадров и инфраструктуры здравоохранения и образования, который пытаются преодолеть не самыми адекватными мерами – вроде пристроек к школам и детсадах на первых этажах ЖК (можно вспомнить и уже отмененный приказ прежнего главы Минздрава, по которому "выпала" санитарная норма о максимум 15 учениках в классе).

Но кто ж это будет слушать?

Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, но по большому счету это проблема качества управления в целом. Возможно, новые маслихаты смогут как-то повлиять на ситуацию (если, конечно, в них не будет строительно-банковского лобби)…

Интересен и другой нюанс совещания – критика многочисленных проблем традиционно была максимально деперсонифицирована, чтобы не создавать излишнего дискомфорта и давать повод для эмоциональных оценок.

Понятно из-за чего "Астана теряет свой столичный лоск". А вот из-за кого и почему – осталось как бы за рамками.

Ашимбаев Данияр
01.02.2023

Источник - turanpress.kz
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