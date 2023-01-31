Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...

15:40 01.02.2023

Власти Казахстана собираются закрыть свое торговое представительство в России. Это следует из постановления правительства страны, размещенного на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".



Знакомства без комплексов со зрелыми женщинами открыты!

Отмечается, что публичное обсуждение документа будет длиться до 15 февраля. При этом Министерству торговли и интеграции Казахстана и комитету государственного имущества и приватизации Минфина республики предписано принять меры, "вытекающие из настоящего постановления".



Накануне стало известно, что власти Казахстана решили прикрыть лазейку для российских и белорусских автоперевозчиков, которые путем перерегистрации своих грузовиков в республике получали возможность возить грузы в Евросоюз в обход санкций.



Песков прокомментировал предложение Матвиенко о моратории на закон о госзакупках



В результате местные перевозчики начали жаловаться, что российские и белорусские компании забрали 70 процентов рынка международных перевозок, вызвав дефицит квот на транспортировку грузов в ЕС.



Ожидается, что компании-"новички" лишатся возможности "прописывать" свои грузовики в Казахстане с 20 февраля.



Анатолий Ильин