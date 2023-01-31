Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?

18:52 01.02.2023

1 февраля 2023, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



"Администрация Первомайского района приступила к установке видеокамер в общественных местах. Начались работы и в остальных районах столицы. Обеспечение безопасности кыргызстанцев от преступных посягательств, террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания, объектов различных степеней важности - главные цели применения камер наружного видеонаблюдения", - говорится в сообщении.



Видеокамеры, установленные с помощью госадминистраций, в течение трех месяцев подключат к единой централизованной системе МВД.



Отмечается, что всего по Кыргызстану установлено 2 тысячи 177 видеокамер. Из них 519 с функцией распознавания лиц, подключенных к центру оперативного управления службы общественной безопасности. Только в 2022 году с их помощью выявили 3 тысячи 431 преступление и происшествие.