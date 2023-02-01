Организация тюркских государств: история, структура, вызовы

19:21 01.02.2023 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ: ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА, ВЫЗОВЫ



Организация тюркских государств (называвшаяся ранее Советом сотрудничества тюркоязычных государств - Тюркский совет) была создана в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Четырьмя государствами-учредителями являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В ходе 7-го саммита, состоявшегося в Баку в октябре 2019 года, также Узбекистан стал полноправным членом. Венгрия получила статус наблюдателя при Организации во время 6-го Саммита в Чолпон-Ате, Кыргызская Республика, в сентябре 2018 года. На 8-м Саммите, состоявшемся в ноябре 2021 года, Туркменистан и в ноябре 2022 года Турецкая Республика Северного Кипра присоединились к Организации в качестве членов-наблюдателей.



Организация привержена целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и другим общепризнанным принципам и нормам международного права, включая суверенное равенство, территориальную целостность и нерушимость признанных границ государств, а также соблюдение международной безопасности и развитие добрососедских и дружественных отношений.



Организация призвана укреплять мир и стабильность, содействовать широкому сотрудничеству и раскрывать потенциал общего развития среди своих государств-членов. Хотя она и объединяет определенную группу стран, организация не замыкается на себе. Наоборот, ОТГ способствует развитию более глубоких отношений и солидарности между тюркоязычными странами. Организация служит региональным инструментом для развития международного сотрудничества на евразийском континенте, особенно в Центральной Азии и на Кавказе.



Построенный на четырех основных столпах общей истории, общего языка, общей идентичности и общей культуры, ОТГ не ограничивается только этим. Она также направлена на развитие экономики, науки, образования, транспорта, таможни, туризма и других различных областей между государствами-членами.



В то же время Организация активно сотрудничает с соседними государствами для обеспечения мира и стабильности в своем регионе, особенно в таких областях, как транспорт, таможня и туризм.



Основными органами Организации являются Совет глав государств, Совет министров иностранных дел, Совет старейшин, Комитет старших должностных лиц и Секретариат. Деятельность организации также поддерживается дочерними организациями, такими как Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТЮРКПА), Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский деловой совет, Союз тюркских университетов и Тюркская торгово-промышленная палата.



Основным директивным и руководящим органом Организации тюркских государств выступает Совет глав государств, председателем которого является председательствующий президент. Председательство меняется ежегодно. Вся деятельность Организации тюркских государств координируется и контролируется ее Секретариатом, который находится в Стамбуле в соответствии с Нахчыванским соглашением. Президенты встречаются раз в год в заранее определенном тюркском городе. Старшие должностные лица, а также другие министры и правительственные чиновники встречаются на регулярной основе.



С 2011 года Организация созывает свои ежегодные саммиты по определенным темам, где главы государств-членов оценивают прошедший период и ставят новые цели.



Тесные связи между тюркскими государствами в последние годы начали набирать обороты. Импульс достиг переломного момента на восьмом саммите Тюркского совета 12 ноября 2021 года в Стамбуле, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о решении Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) изменить свое название на Организация тюркских государств (ОТГ). Это заявление отразило стремление Анкары превратить организацию из апатичного союза в грозный политический союз.



Саммит в Стамбуле стал важной вехой для тюркского мира по многим причинам. Хотя он и так предлагал экономическую и политическую поддержку государствам-членам и наблюдателям, было предложено расширить сотрудничество до уровня, когда оно будет способствовать снижению торговых барьеров между Азией и Европой. Большая часть долгосрочного плана OTГ кодифицирована в документе Turkic World 2040 Vision. В документе описывается, как тюркская организация будет использовать коллективные ресурсы государств-членов и станет силой, с которой придется считаться на мировой арене.



За год, прошедший после саммита в Стамбуле и образования ОТГ, в тюркском альянсе произошло много позитивных изменений. В ходе недавнего саммита, который прошел 11 ноября 2022 года в Самарканде, Туркменистан был принят в качестве полноправного члена организации. Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) также приветствовали в качестве наблюдателя. Одним из самых примечательных решений недавнего саммита стало создание Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ). Целью ТИФ является ускорение экономического роста государств-членов путем предоставления финансирования малым и средним предприятиям.



Помимо создания ТИФ, члены OTГ разработали множество культурных инициатив, направленных на укрепление связей тюркских народов. В прошлом году были предприняты усилия по углублению интеграции государств-членов на основе общей истории, языка и идентичности. OTГ видит свое будущее в мире, где все государства-члены говорят на одном языке. На семинаре, прошедшем в Турции 30 сентября 2022 года, была создана "Комиссия по общему алфавиту".



К тому же в ноябре 2020 года министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на встрече с министром Турции Мевлютом Чавушоглу указал, что члены Организации тюркских государств должны укреплять свои экономические отношения, а также они должны создать совместный инвестиционный фонд с центром в Кыргызстане. Багдад Амреев посетил министра казначейства и финансов Турции Лютфи Эльвана, и стороны обсудили создание Совместного инвестиционного фонда. В сентябре 2021 г. на встрече министров экономики тюркских стран были проведены переговоры о технико-экономическом обосновании Тюркского совместного инвестиционного фонда и договоренности о его создании.



Поскольку в своем учредительном соглашении всестороннее сотрудничество между тюркскими государствами определено как главная цель и смысл существования организации, Организация тюркских государств работает над множеством проектов. Проекты сгруппированы по шести направлениям сотрудничества: экономика, культура, образование, транспорт, таможня и диаспора. Примеры проектов включают создание Союза тюркских университетов и написание общего учебника истории. Организация тюркских государств также работает над способами стимулирования экономического развития в слаборазвитых регионах государств-членов. Секретариат объединяет министров экономики, министров образования, министров транспорта, глав таможенных администраций и других высокопоставленных должностных лиц из различных министерств и ведомств для работы над путями развития сотрудничества в соответствующих сферах. Перед вынесением на рассмотрение министров и глав администраций проекты и вопросы сотрудничества прорабатываются рабочими группами. Одним из недавно запущенных проектов является создание механизма для более тесного сотрудничества между тюркскими диаспорами во всем мире.



ОТГ особое внимание уделяет религиозным вопросам. Организация четыре раза в год собирает руководителей религиозных учреждений государств-членов для обсуждения тем, напрямую затрагивающих ислам среди тюркских народов. 20 октября 2022 на встрече в Баку был учрежден "Совет религиозных лидеров тюркского мира". Цель совета – занять единую позицию в борьбе с исламофобией и любыми формами экстремизма среди тюркских народов.



Организация также планировала занять совместную политическую позицию. Государства-члены сформировали коллективную точку зрения на различные региональные проблемы, такие как кризис в Афганистане, беспорядки в Казахстане, конфликты между Азербайджаном и Арменией и вопрос о кыргызско-таджикской границе. Еще одной важной целью альянса является установление логистической связи между тюркскими государствами путем расширения возможностей Транскаспийского коридора и слияния с китайской инициативой "Один пояс, один путь".



Несмотря на то, что перед OTГ стоят амбициозные цели, только Азербайджан и Турция пока готовы сделать все возможное для полной реализации видения союза. Другие страны обладают значительным влиянием над некоторыми членами ОТГ. Речь идет про Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, и это влияние может поставить под угрозу сплоченность союза. Хотя эти страны могли бы поддержать пантюркизм, они также могут отказаться от шагов, противоречащих интересам Москвы. Помимо России, OTГ может представлять долгосрочные риски для планов Китая стать доминирующим игроком в Центральной Азии.



Внутренние проблемы также могут поставить под угрозу цели OTГ. Некоторые государства-члены ставят под сомнение ведущую роль Анкары в союзе. Больше беспокоит то, что OTГ может спровоцировать появление националистических амбиций среди турок. Расширение деятельности организации может привести к возобновлению разделяющих тенденций среди других тюркских народов.



Однако некоторые турецкие официальные лица считают, что ето незначительная угроза для OTГ. В своем выступлении председатель Совета старейшин Бинали Йылдырым сказал: "Некоторые считают, что турки мечтают о возрождении своих старых амбиций. Однако наша цель - развивать региональное сотрудничество, повышать благосостояние людей и обеспечивать безопасность". В статье для SCMP посол Турции в Пекине Абдулкадир Эмин Онен написал, что "OTГ не придерживается этнической политики".



Несмотря на заверения турецких официальных лиц, документ о концепции до 2040 года и взгляды ведущих политических деятелей тюркского мира показывают, что OTГ стремится создать совместный культурно-исторический союз между тюркскими государствами. Выступая на 9-м Саммите ОТГ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств. Его географические границы шире". Призыв Алиева к действию можно рассматривать как намерение ОТГ вмешиваться во внутренние дела других государств.



Более того, Бурханеттин Дюран, член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции, написал статью, в которой заявил, что Турция может конкурировать с Китаем в регионе. По словам Дюрана, "учитывая близость Китая и растущий экономический интерес к региону, Турция может сыграть уравновешивающую роль и гарантировать, что Пекин не будет взаимодействовать с тюркским миром, как с Африкой". Скрытые амбиции OTГ представляют собой серьезный риск.



01.02.2023

Турция Источник - katehon.com

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