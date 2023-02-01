Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами

19:43 01.02.2023 Сколько получил бывший чиновник за приобретение неликвида по завышенной цене



1 февраля прошли обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Правоохранители искали улики по делу о крушении вертолета в Броварах Киевской области 18 января этого года, в результате которого погиб министр МВД Денис Монастырский. "МК" тогда высказал предположение, что причиной катастрофы мог быть "бракованный" вертолет.



Сколько получил бывший чиновник за приобретение неликвида по завышенной цене



Партию сомнительных вертолетов Н225 Super Puma, снятых с эксплуатации, купили у Франции в бытность Авакова министром внутренних дел, причем он лично заключил контракт.



Жертвами январской катастрофы, помимо Монастырского, стали также его первый зам Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, помощница министра, начальник его охраны, фотограф и два члена экипажа. Всего на борту было 9 человек. Горящий вертолет, заправленный "под завязку", рухнул на детский сад, возник обширный пожар.



И весь этот кошмар может быть следствием заключенной Аваковым коррупционной сделки. Собственно, копать тут глубоко и не надо – обо всем писала французская пресса еще в 2018 году, когда Украина и Франция договаривались о покупке вертолетов. В русскоязычных социальных сетях тогда же появились переводы.



29 мая 2018 года в Париже было подписано соглашение между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины. От Украины свою подпись поставил тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков, от Франции - министр - госсекретарь по вопросам экономики и финансов Дельфин Жени-Стефанн. Позднее в июле того же года в рамках данного соглашения был заключен контракт на приобретение МВД Украины 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters. Предполагалось поставить вертолеты трех типов: 24 легких Н125, десять легких Н145 и 21 тяжелых Н225. Общая стоимость контракта составила 558,3 млн евро.



На приобретение своих же вертолетов французская сторона выделяла Украине кредит в размере 475 млн евро: 45 млн евро в виде прямого государственного казначейского займа сроком на шесть лет и 430 млн евро - в виде кредита от консорциума французских банков под гарантии казначейства Франции. Тоже на 6 лет. Остальные 83,3 млн евро должны были быть выделены из бюджета МВД Украины.



Любой, кто изучит условия контракта, скажет, что французы шикарно устроились. Они не только нашли покупателя на свой товар, но еще и наваривались на процентах по кредиту, платить которые должна была все та же украинская сторона. То есть вертолеты приобретались по цене, заведомо более высокой, чем если бы они покупались напрямую, без французского кредита. Уже одно это вызывало подозрения в коррупционной составляющей сделки.



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Но это даже не главное. Самое неприятное, что французские вертолеты были отнюдь не новыми, а сильно б/у, причем с весьма сомнительной репутацией. Вертолеты Airbus Helicopters H 225, которые раньше назывались Eurocopter EC 225 Super Puma, в 2012 году два раза потерпели крушение в Шотландии, после чего в Британии их использование было на время запрещено. Но потом полеты этих машин возобновились, и в апреле 2016 года вертолет Н225, принадлежавший канадской компании CHC, разбился в Северном море у побережья Норвегии, погибли 13 человек. Тогда были введены длительные запреты на полеты всех подобных вертолетов, а компании-производителю были даны рекомендации их "доработать", так как у них были выявлены системные проблемы с несущим винтом или чем-то там еще.



Хотя потом запреты все же были сняты, ряд компаний начали распродавать свой парк вертолетов Н225. В том числе и компания CHC, у которой оставалось 39 таких вертолетов. Их и не думали дорабатывать, а решили найти дураков, которые купят сомнительные машины. Французская пресса писала, что Украине могли быть проданы вертолеты H225, выведенные из эксплуатации СНС после катастрофы в Северном море (они использовались на правах лизинга, а фактически принадлежали французской компании) и распродававшиеся по бросовым ценам. Разбившийся в Броварах вертолет – это как раз тот самый французский Н225 Super Puma. Однако Украине они были проданы отнюдь не по бросовой цене, а по цене нового вертолета, которая, как утверждают эксперты, могла быть раз в 5 выше остаточной "балансовой" стоимости машин, на которых просто опасно было летать.



Первые два таких вертолета были переданы Украине 21 декабря 2018 года в киевском аэропорту Борисполь во время торжественной церемонии, на которой присутствовал тогдашний президент Петр Порошенко. Вертолет с бортовым номером "10 желтый" был тогда передан в состав Национальной гвардии МВД Украины. Второй (бортовой номер "51 синий") - Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



Безусловно, подобные сделки предполагают обязательный "откат". Аваков, который заставил украинских налогоплательщиков заплатить огромные деньги за французский "неликвид", должен бы такой откат от своих партнеров в Париже получить. Ведь сделка явно была проведена в интересах Франции, а не Украины. Вот здесь и поле непаханое для работы украинских следователей. Вот только привлечь к ответственности Авакова, не задев при этом французских "партнеров", вряд ли получится.



Авторы: МАРИНА ПЕРЕВОЗКИНА



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февраля 2023, 16:41 Политика

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На Украине начались массовые обыски. Пришли к Коломойскому и Авакову

СБУ раскрыла масштабные схемы хищений на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

Ангелина Мильченко

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СБУ

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что еще не все кадровые решения приняты, на Украине начались обыски у чиновников и бизнесменов. Так, правоохранители пришли к экс-министру МВД Украины Арсену Авакову, миллиардеру Игорю Коломойскому, чиновникам Минобороны и киевской налоговой службы. Расследуются несколько дел, не связанных между собой, - о хищениях в нефтяных компаниях, крушении вертолета, взяточничестве и сотрудничестве с ДНР и Россией.

На Украине проходит серия обысков у чиновников и бизнесменов, против которых возбуждены уголовные дела. Это подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, планируется увольнение всего руководства украинской таможни.



"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться", – предупредил он.



Незадолго до сообщений об обысках президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "определенное "кадровое затишье" не означает, что все необходимые шаги уже сделаны".



"Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах", – подчеркнул лидер Украины.



Обыски по делу о махинациях в "Укртатнафте"

К основателю украинской финансово-промышленной группы "Приват" Игорю Коломойскому нагрянули правоохранители. Коломойский в этот момент был дома, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.



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СБУ/Телеграм-канал "Политика Страны"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проводили обыски в связи с делом о растрате "по махинациям" в крупнейших на Украине нефтедобывающей компании "Укртатнафте" и нефтеперерабатывающей компании "Укрнафте". Правоохранители расследовали растрату на 40 млрд гривен (чуть более $1 млрд) и уклонение от уплаты таможенных платежей.



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После обысков СБУ сообщила о раскрытии уголовного дела. "Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.



По данным следствия, в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.



"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", – подчеркнули в СБУ. Имена подозреваемых не сообщаются.



Это не первые обыски у Коломойского, связанные с делом по "Укрнафте". Осенью прошлого года к нему наведывались сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщало ZN.ua. Издание писало, что у бизнесмена изъяли документы и гаджет.



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Отмечалось, что уголовное дело возбуждено в связи с завладением имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" более чем на 13 млрд грн (более $350 млн).



По данным издания, бизнесмен не был ни подозреваемым, ни обвиняемым. Но в деле фигурировали несколько топ-менеджеров "Укрнафты", совладельцем которой являлся Коломойский. Они, по версии следствия, "незаконно поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд грн" без оплаты в полном объеме.



В 2021 году украинский Forbes включил Коломойского, состояние которого оценивалось в $1,8 млрд, в четверку богатейших людей Украины. Но в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн из-за того, что Киев принудительно изъял в пользу государства компании "Укрнафта" и принадлежавшую ему с партнерами "Укртатнафта".



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества и переданы в управление Минобороны Украины.



Обыск по делу об авиакатастрофе

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова также прошли обыски - по делу об авиакатастрофе в Броварах. Утром 18 января вертолет Super Puma разбился возле детского сада и жилой застройки. Погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.



"Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", – заявил Аваков украинскому изданию "Страна.ua".



Вертолет купили у Франции в середине июля 2019 года, когда Аваков был министром внутренних дел. МВД Украины и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о "поставках 55 вертолетов для полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".



Официальные причины аварии пока не названы, возбуждено уголовное дело. Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией выяснить все обстоятельства трагедии.



ТАСС отмечает со ссылкой на СМИ, что сумма покупки составила €555 млн, почти половину из этих вертолетов составили машины с 50-процентным износом. Сообщалось, что вертолеты приобретались за счет кредита в €475 млн от Франции. По крайней мере 15% от объема контракта оплачивались напрямую из украинского бюджета.



Другие обыски

– у нардепа и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Столара подозревают в "финансировании терроризма". В январе бизнесмен вернулся на Украину впервые после начала спецоперации. После этого ему запретили выезд из страны.



– у руководства Киевской налоговой инспекции. В частности, следователи пришли к и.о. начальника ведомства Оксане Датий. Расследование идет по незаконному возмещению НДС из госбюджета на сумму более 30 млрд гривен. Во время обыска правоохранители обнаружили "список желаний" чиновницы. В их числе – сумочка Hermes, часы Breguet, поездка в Лондон, на Мальдивы, а также соболиная шуба и "заработать миллион долларов", пишет "Страна.ua". Издание отмечает, что некоторые желания у Датий сбылись: часы, например, у нее есть.



– у некоторых чиновников из Минобороны Украины. Источники "Страны.ua" сообщили, что обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок МО Богдана Хмельницкого. Речь, в частности, идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. Хмельницкий в статусе подозреваемого.



Помимо этого, было предъявлено новое обвинение экс-руководителю компании "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву. Его заподозрили в содействии ДНР. Следствие считает, что в декабре 2017 года Богуслаев "организовал работу Снежнянского машиностроительного завода ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в городе Снежное", говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.



С ноября он находится под арестом по другому обвинению – в коллаборационизме, якобы он "действовал в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" перешел на импортозамещение и не сотрудничает с украинским бизнесменом.



https://www.gazeta.ru/politics/2023/02/01/16179979.shtml Источник - МК

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