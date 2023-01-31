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Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
20:02 01.02.2023

Насколько США и КНР близки к военному столкновению

Андрей Кузмак

В ближайшие два года американским военным надо быть готовым к началу войны между США и Китаем. КНР может использовать "отвлеченность" американского общества на президентские выборы 2024 года, чтобы провести операцию на Тайване. Об этом в служебной записке своим подчиненным сообщил генерал ВВС Майк Миннихан. "Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", - написал генерал. Пентагон уже подтвердил подлинность документа. Насколько оправданны такого рода прогнозы и как будет развиваться ситуация, выясняли "Известия".

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Тема вооруженного столкновения Китая и Соединенных Штатов Америки, поводом к которому будет эскалация тайваньского вопроса, сама по себе не нова. Средства массовой информации и официальные лица с обеих сторон высказывались по этой теме и раньше. Однако начиная с прошлого года потенциальный конфликт двух ядерных держав получил вполне конкретные очертания. Военные маневры и учения, выступления политиков высочайшего ранга, дипломатические демарши выглядят все более похожими на публичные проявления подготовки к открытому конфликту. Однако не все так очевидно.

С точки зрения политстратегии рост напряженности напрямую связан с расширением внутреннего политического кризиса в США. Начиная с президентской кампании 2016 года, Дональд Трамп сделал проблему "китайского вмешательства" во внутреннюю политику Соединенных Штатов одной из основных. К слову, она таковой остается и в преддверии выборов 2024-го. Трамп стал первым американским лидером, который провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь. Ничего подобного не происходило 37 лет, с момента разрыва дипломатических отношений Вашингтона и Тайбэя в 1979 году.

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Администрация Байдена подхватила от конкурентов этот кейс, разумеется забыв об обвинении ведущих деятелей Демпартии в связях с КНР. Весь мир завороженно смотрел на экраны мониторов в ожидании того, собьют ли китайские истребители самолет со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси на борту. Поскольку результаты этого медиаэксперимента можно с уверенностью назвать успешными, то в течение полугода после него на Тайвань отправились делегации конгресса и бундестага. Следующим "авиатуристом" может стать республиканец Кевин Маккарти, сменивший Пелоси на посту в нижней палате конгресса.

США стремятся не столько спровоцировать Китай, сколько создать информационный фон "неизбежного китайского вторжения", подчеркнул в интервью "Известиям" эксперт клуба "Валдай", директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

- Американцы пытаются приучить общественное мнение к мысли, что столкновение Пекина и Тайбэя неминуемо и будет создан новый очаг напряженности. С этой целью и делаются подобного рода заявления. В то же время КНР уже предприняла ряд шагов, чтобы сбросить напряженность в регионе и вновь перевести ситуацию в затяжную фазу, - пояснил он.

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Только один Китай

18 января министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (Чжао Се) выступил со знаковым заявлением. Глава МИДа сказал, что нынешний статус-кво острова не может длиться вечно. "Тайвань однажды станет независимым государством или будет поглощен Китаем", - заявил он. Формально никакого другого варианта, кроме второго, не существует.

Пекин в соответствии с доктриной "одна страна, две системы" и "закона о противодействии расколу государства" 2005 года считает остров своей территорией. США после подписания в 1972 году Шанхайского коммюнике также признают только один Китай, то есть КНР. Спустя без малого 50 лет эта позиция была официально подтверждена, но с одной оговоркой.

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В опубликованной 12 октября прошлого года Стратегии национальной безопасности США говорится следующее: "Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня". Таким образом, Соединенные Штаты, хотя и признают государственную принадлежность острова, при этом законодательно утверждают, что не позволят изменять его статус без своего прямого участия.

В том же документе КНР названа "самым важным стратегическим соперником и основным вызовом". Так что вывод о том, что в нынешних обстоятельствах вероятность мирного воссоединения уже только с нормативной точки зрения стремится к минимальным значениям, - это не единственное противоречие в поведении Вашингтона, указывающее на его настоящую стратегию в регионе.

Позиция Китая при этом остается последовательно жесткой. О решимости "пресекать сепаратизм и вмешательство" говорил председатель КНР Си Цзиньпин, а официальный представитель оборонного ведомства страны Тань Кэфэй заявил о том, что НОАК "постоянно готовится к боевым действиям". Тайвань - официально провозглашенная "красная линия" для Пекина. Но в какой момент США ее переходят - когда третье лицо государства летит в Тайбэй с несогласованным визитом или когда Вашингтон заявляет о новых поставках оружия на остров?

У руководства КНР достаточно стратегического терпения, однако существуют обстоятельства, при которых оно может иссякнуть, отметил Алексей Маслов.

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- Реальной "красной линией" будет проведение референдума о независимости Тайваня. Все остальное не является чем-то чрезвычайным. Китай, безусловно, не ожидал такой жесткости от США, которые перенастроили ряд стран на поддержку Тайваня, - добавил он.

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Одна из известных древних китайских стратагем гласит: "Грабь во время пожара". Она означает возможность воспользоваться хаосом в лагере врага для извлечения выгоды. В этом смысле с генералом Минниханом сложно не согласиться: президентские выборы 2024 года обещают быть "идеальным штормом". Внутриполитическая ситуация в США развивается таким образом, что ожидаемые события в преддверии и после 8 ноября 2024 года соберут на себя все внимание не только американской, но и всей мировой общественности, а значит, представят отличную возможность для гипотетической эскалации.

Стратегия национальной безопасности США для целей "конкуренции с КНР и сдерживания России" предполагает, кроме прочего, масштабную модернизацию армии. Комментируя слова Миннихана, генерал в отставке Джек Кин добавил, что США на данный момент не готовы к открытому противостоянию с Китаем. "Мы готовы не так, как следовало бы. [...] У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США", - признал Кин.

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Впрочем, ряд американских аналитиков прогнозирует эскалацию позже - правда, все равно признавая неспособность США модернизировать армию к 2027 году. Например, руководитель отдела исследований по внешней политике в Американском институте предпринимательства Кори Шаке отмечает, что "в бюджете не предусмотрена модернизация с такой скоростью" и стратегия не успеет за "планами Китая в отношении Тайваня, сосредоточенными вокруг 2027 года".

Между тем в 2024 году также пройдут выборы главы Тайваня и Пекин будет с интересом ожидать их результатов, отмечает Алексей Маслов.

- В случае, если к власти придет представитель умеренной партии "Гоминьдан", выступающий против эскалации, КНР это вполне устроит и позволит ей вновь перевести ситуацию в долгую фазу переговорного процесса, - считает он.

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Однако если вернуться к фактору политической традиции Китая, то выводы о неминуемом нападении можно поставить под сомнение. За всю современную историю Поднебесная всегда старалась избегать эскалации и не выходить за рамки ограниченного конфликта, чего в случае с Тайванем практически невозможно осуществить. Кроме того, существует вопрос относительно готовности самого Пекина к военной операции такой сложности. Китай хорошо знает свою историю, и поэтому будет до конца искать возможность выиграть войну, не вступая в нее, отметила в интервью "Известиям" доцент ГАУГН, старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН Марина Круглова.

- Учитывая, что 42% всего тайваньского экспорта и 22% импорта приходится на материковый Китай, Пекин вполне может прибегнуть к экономическим методам воздействия. После визита Пелоси КНР уже ввела запрет на ряд статей импорта с острова. С военной точки зрения Тайвань сам по себе как один огромный мегаполис. Поэтому издержки, которые возникнут в результате столь масштабной военной операции, слишком велики, - подчеркивает специалист.

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Реальные причины эскалации тайваньского кейса, разумеется, лежат в геоэкономической плоскости и имеют гораздо большую историю. Регионализация, проникновения китайского капитала на Африканском континенте и его присутствие в Европе, инициатива "Один пояс - один путь", создающая огромный инфраструктурный и логистический блок, - все это вынуждает США пусть и с опозданием, но отвечать.

Вашингтон энергично развивает недавно собранный AUKUS. 14 января было объявлено о расширении военно-технического сотрудничества с Японией, активно вовлекаемой в новый альянс. В том же русле работает НАТО: на этой неделе генеральный секретарь организации посетил Токио и Сеул. В условиях, когда Пекин не удалось продавить ни по одному из ключевых вопросов, США приступили к формированию антикитайского блока в регионе.

На этом фоне Пекин демонстрирует все более жесткую позицию по украинскому кейсу, чего раньше не было. 30 января официальный представитель МИД страны Мао Нин выступила с резкой отповедью по поводу обвинений в поддержке России. "Мы не стоим сложа руки, не подливаем масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль. […] США являются инициатором и крупнейшим драйвером украинского кризиса, постоянно отправляя на Украину тяжелое и наступательное вооружение, постоянно увеличивая продолжительность и интенсивность конфликта", - заявила она. Столь жесткое заявление, не свойственное китайской дипломатии, может свидетельствовать о переходе двусторонних отношений на новый, эскалационный уровень.

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Впрочем, у глобального присутствия Китая есть и оборотная сторона, которая может купировать масштабы потенциального столкновения. КНР является крупнейшим в мире производителем, а США - основным потребителем, а товарооборот между двумя странами, несмотря на "экономическую войну", по-прежнему остается самым крупным в мире. Таким образом, экономики США и Китая остаются максимально взаимозависимы, а это сильнейший сдерживающий фактор.

В итоге Вашингтон сталкивается с тем же выбором, что и в случае с Россией: сможет ли теряющий лидерство гегемон продолжать повышать ставки и где предел этого риска, за которым начнется настоящее столкновение мировых держав? Однако в реальности к разрешению тайваньского кризиса посредством настоящей войны не готов никто из ее потенциальных участников - ни в военном отношении, ни в политическом.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675270920


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