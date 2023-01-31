Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев

20:05 01.02.2023

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Духовное управление мусульман Кыргызстана назначило нового казы Оша. Им стал 43-летний Мирланбек Токтомушев. Об этом сообщили в муфтияте.



Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал глава ДУМК Замир Ракиев.



Нового казы уже представили сотрудникам казыята и имамам южной столицы.



Мирланбек Токтомушев родился в селе Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района Ошской области в 1980 году.



В 2017-м окончил Ошский государственный юридический институт. Религиозное образование получил в Исламском институте Бишкека "Хазирети Умар", Исламском университете в Сирии "Айнь аль-Араб" и Исламском институте Оша "Абдужапар".



С 2011 года служил имам-хатибом в мечети "Шейит-дөбө"; затем пять лет - имам-хатибом в хатибияте южной столицы. С 2019-го был заместителем казы Оша.