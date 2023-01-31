 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.02.2023
21:06  Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:01  Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05  Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04  Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02  Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43  Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21  Организация тюркских государств: история, структура, вызовы

18:52  Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46  Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40  Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12  Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55  Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37  "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29  Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15  Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
10:06  Воспитательницам и поварам детсадов в Узбекистане пообещали повысить зарплату
09:11  Почему России стоит доверять Ирану, - Тимофей Бордачев
08:03  В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота
07:59  Бишкек пытается повторить с Душанбе "ташкентский сценарий", - В.Панфилова
01:32  Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла", - Игорь Шумейко
00:50  Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале
00:38  Bloomberg: Конфликт с Россией затеяли те, кто проиграл в Азии и на Ближнем Востоке
00:35  Агроэкспресс из Таджикистана в Россию не поедет, - "НГ"
00:34  Туркменистану придется побороться за право поставлять газ в Китай, - А.Маслов
00:22  После 20 лет оккупации Америка бросила Афганистан вымирать, - Н.Бобкин
00:21  В Таджикистане промониторят все ледники
00:18  Памяти Бориса Пшеничного - редактора самой массовой газеты в истории Таджикистана
00:14  Bloomberg: По пути в Китай путинская нефть делает остановку... в Европе
00:08  Стали ясны главные уроки СВО, - Иосиф Дискин
Вторник, 31.01.2023
23:02  "Транснефть" продолжает качать рос-нефть "партнерам" в Польшу. Заправочка для "Леопардов"
22:36  Власть и народ: драматический разрыв, - Андрей Соколов
21:16  В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля
20:39  Бердымухамедов боится повторить судьбу Назарбаева, - Дина Малышева
20:36  Союз Казахстана и Узбекистана "выставлен на аукцион", - М.Казначеев
20:27  Украина опасно рассердила Иран. Он не оставит без ответа атаку на Исфахан
19:28  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон: долгая дорога к миру, - Канат Кожоев
18:47  Натовские танки на Украине не станут "серебряной пулей"
18:30  Придворный олигарх Абрамович дарит ВСУ $3 млрд. Как это понимать?
16:13  Народную партию Казахстана на выборы поведет профессиональный ренегат-перевертыш Ертысбаев
15:07  "Леопарды" на марше. Памяти горелых "тигров", - Александр Проханов
14:26  Предатели не могут быть элитой. РосНарод и Кремль воюют в разных окопах? - С.Латышев
14:19  У Саакашвили отнялась нога... "Отравлен солями тяжелых металлов"
14:06  Текущие тренды в рамках отношений Европейского Союза и стран Центральной Азии, - А.Чеботарев
13:47  Токаев грозит казчиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны
12:45  РосАрта накрыла и прикопала британских инструкторов морского спецназа в Очакове
11:52  "Нукусский" процесс: каракалпакские журналисты Тажимуратов приговорен к 16 годам, Каллыханова освобождена
11:50  Пошли в лобовую. В Индии столкнулись и разбились истребители ВВС Су-30 и Mirage 2000
11:46  Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
11:34  Еще одна узб-журналистка Мавжуда Мирзаева задержана по "делу Компромата"
11:01  Бывший мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев вычеркнут из числа Узбсенаторов и членов Ташгоркенеша
10:48  Правящая КазПартия "Аманат" созывает XXV внеочередной съезд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек ТоктомушевОшский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:05 01.02.2023

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Духовное управление мусульман Кыргызстана назначило нового казы Оша. Им стал 43-летний Мирланбек Токтомушев. Об этом сообщили в муфтияте.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал глава ДУМК Замир Ракиев.

Нового казы уже представили сотрудникам казыята и имамам южной столицы.

Мирланбек Токтомушев родился в селе Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района Ошской области в 1980 году.

В 2017-м окончил Ошский государственный юридический институт. Религиозное образование получил в Исламском институте Бишкека "Хазирети Умар", Исламском университете в Сирии "Айнь аль-Араб" и Исламском институте Оша "Абдужапар".

С 2011 года служил имам-хатибом в мечети "Шейит-дөбө"; затем пять лет - имам-хатибом в хатибияте южной столицы. С 2019-го был заместителем казы Оша.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675271100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нам нужно открытое и живое общение
- "У партии "AMANAT" достаточно организационных и кадровых ресурсов"
- Предпринимателей освободят от адмответственности за несоблюдение устаревших требований - МНЭ РК
- О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 2022 год
- Долю "госуслуг за 5 минут" доведут до 90% в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Закон о регулировании трудовых конфликтов обсуждают сенаторы
- 42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность
- Открывается прямое авиасообщение между Астаной и Челябинском
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  