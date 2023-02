Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп

21:01 01.02.2023 Автор: Майкл Дромпп

Многие исследователи истории Внутренней Азии долгое время считали, что после уничтожения Уйгурского каганата в 840 году н.э. победившие кыргызы следовали политическим традициям Внутренней Азии и установили империю, которая включала Монгольское плато, особенно долину реки Орхон - традиционное "сердце" многих более ранних пастушеских империй, в том числе империи побежденных уйгуров. Эти ученые также считали, что кыргызы были изгнаны из Монголии примерно восемьдесят лет спустя, когда силы киданей [цидани - племена монгольской группы, кочевавшие на территории современной Внутренней Монголии] вошли в регион в 924 году. Эта линия рассуждений, основанная в основном на ошибочных предположениях и небольшом количестве доказательств, несостоятельна. Изучение западных исследований по этому вопросу показывает, как возникло это заблуждение; кроме того, внимательное изучение имеющихся свидетельств - документальных, археологических и географических - показывает, что после победы над уйгурами кыргызы в лучшем случае ненадолго и незначительно контролировали Орхонскую долину. По ряду причин кыргызы остались на своей родине в районе верхнего Енисея Южной Сибири. Когда кидани распространили свою власть на район Орхона в десятом веке, они не встретили там кыргызов.



История Внутренней Азии, так же сильно полагающаяся, как и на записи, хранящиеся посторонними, часто страдает отсутствием преемственности, особенно в ранние периоды. Один из многих тревожных пробелов в наших знаниях об истории восточной Внутренней Азии, то есть географического и культурного региона к северу от современного Китая, который сосредоточен на Монгольском плато, охватывает относительно короткий период с середины девятого века до начала десятого века нашей эры - период сразу после распада Уйгурского каганата (Хуэй-хо, Хуэй-ху и т.д.) в 840 году н.э. и предшествующей экспансии власти киданей в монгольскую степь около 924 года. Этот разрыв оказался особенно огорчительным для историков, потому что это довольно поздний период, чтобы быть таким чрезвычайно засушливым, и потому что он следует за длительным периодом, о котором известно гораздо больше - периодом достаточно (по крайней мере, для Внутренней Азии) хорошо документированной серии кочевых империй, которые следовали одна за другой, начиная с конца четвертого века и заканчивая серединой девятого: жуаньжуаней1, тюрков (Ту-чуех) и уйгур. Эти кочевые империи были, по сути, племенными конфедерациями скотоводческих кочевых народов; каждая из них была многонациональной по своей природе, но получила свое название от доминирующего племени2.



Несколько крупных конфедеративных государств восточной Внутренней Азии были сосредоточены вокруг одной и той же области: долины реки Орхон на территории, которая сейчас является северо-центральным регионом современной Монголии. Орхон течет на север и впадает в Селенгу; затем река продолжается на север и впадает в озеро Байкал в Сибири. Известно, что тюрки в период с середины шестого до середины восьмого века, уйгуры в период с середины восьмого до середины девятого века и монголы в тринадцатом веке сделали Орхон-Селенгский регион центром политического внимания своих государств. Здесь были обнаружены руины таких городов, как уйгурская столица Хара-Балгас или Кара Балгассун и монгольская столица Каракорум [монг. Хархорум - прим. ред.], а также важные мемориальные стелы с надписями тюркского и уйгурского периодов. Также очень вероятно, что некоторые более ранние группы, такие как народы, известные в китайских источниках как хунны (гунны) (ок. 200 г. до н. э. - ок. 155 г. н. э.) и жуаньжуани (ок. 380 г. н. э. - ок. 555 г. н. э.), рассматривали регион Орхонской долины, как свое политическое ядро.



Река Орхон (современный вид):



Тюрки и, возможно, другие народы также рассматривали этот регион как национальный центр в духовном или религиозном смысле, как видно из древнетюркских упоминаний об Ötüken yis. Значение слова Ötüken неясно, но yis означает горный лес - "верхние части горы, покрытые лесом, но также содержащие безлесные травянистые долины"3. Похоже, что горы Ötüken соответствуют какой-то части современных гор Хангай [горный хребет в Монголии - прим. ред.], из которых вытекают Орхон и Селенга; некоторые источники указывают, что этот термин относился к восточным предгорьям Хангая, недалеко от Орхона, в то время как другие предполагают, что он мог означать весь Хангайский хребет4. Из древнетюркских надписей восьмого века ясно, что горы Ötüken, иногда называемые Ötüken yer/yir, "земля Ötüken", имели особое духовное значение для тюрков. Действительно, этот регион упоминается в надписях как "священный" (iduq).5 Обратите внимание на следующие утверждения из этих надписей:



Если тюркский каган будет править с гор Ötüken, в королевстве не будет никаких неприятностей.... Земли лучше, чем горы Ötüken, вообще не существует! Место, из которого племена могут [лучше всего] контролироваться, - это горы Ötüken.6



Если вы останетесь в земле Ötüken и будете отправлять оттуда караваны, у вас не будет никаких проблем. Если вы останетесь в горах Ötüken, вы будете жить вечно, доминируя над племенами!7



Это был я сам, Бильге Тоньюкук [политический и военный деятель Второго Восточно-тюркского каганата - прим. ред.], который [впустил] тюркского кагана и тюркский народ на землю Ötüken. Услышав весть о том, что [тюрки] обосновались на земле Ötüken, туда пришли все народы, которые жили на юге, на западе, на севере и на востоке [и покорились нам].8



Очевидно, что горы Ötüken имели символическое и, можно предположить, стратегическое значение как национальное "убежище" тюрков9. Значение гор Ötüken подтверждается китайскими источниками, которые называют их резиденцией различных тюркских каганов10. Кроме того, регион Ötüken восстановил свое значение после распада Тюркского каганата в 744 году, как видно из высеченных каменных надписей, созданных их преемниками, уйгурами.11



В 840 году преемственность орхонской традиции, которая была установлена, по крайней мере, к середине шестого века с основанием Тюркского каганата в 555 году н.э. и которая продолжалась на протяжении всей истории последующего Уйгурского каганата, оказалась под угрозой. В том году тюркские кыргызы (Ся-чиа-ссу и т.д.), народ, живший в то время в районе верхнего (то есть южного) Енисея, в районе современных Минусинска и Абакана в Южной Сибири, к северо-западу от Монгольского плато, успешно атаковали столицу Уйгурского каганата, который почти столетие господствовал над большей частью восточной Внутренней Азии. Уйгуры, и без того ослабленные внутренними распрями и придворными интригами, а также эпизоотиями и голодом, не смогли противостоять кыргызскому натиску и были быстро разгромлены. Группы уйгуров бежали практически во всех направлениях.12



Что произошло в долине Орхон после распада уйгуров? Многие современные ученые, особенно на Западе, предполагают, что кыргызы следовали степной традиции и утвердились на протяжении примерно 80 лет как хозяева Монгольского плато и наследники орхонской политической традиции. Эта интерпретация была основана в значительной степени на аргументе молчания. Там нет внутренних азиатских источников, которые предоставляют какую-либо информацию по этому вопросу.13 Китайские источники, особенно стандартные исторические труды, на самом деле очень мало рассказывают об Орхонском регионе в период, непосредственно последовавший за распадом Уйгурского каганата. Вскоре после этого китайская династия Тан (618-907) начала свою собственную последнюю нисходящую спираль; поэтому неудивительно, что китайские летописи больше касались проблем внутри самого Китая, чем того, что происходило во Внутренней Азии и в других местах.



Те же ученые, которые предполагали господство кыргызов на Монгольском плато после 840 года, также предположили, что кыргызы были вытеснены из региона растущей властью киданей, когда их динамичный правитель Е-лу А-Пао-чи вошел в регион Орхон со своими войсками в 924 году. Это заблуждение, по-видимому, возникло, по крайней мере частично, в работах французского ученого Эдуарда Шаванна и российского ученого В. В. Бартольда, оба из которых в целом были осторожны в своих анализах. Шаванн писал в 1897 году:



Однако к середине IX века путешественники были разбиты и рассеяны; кыргызы, победившие их, не смогли установить стабильного правления. Кидани воспользовались этим; больше не будучи сдерживаемыми грозными антагонистическими ораторами, они вскоре, в свою очередь, стали завоевателями. В первые годы X века их вождь Апаоки [т. е. А-Пао-чи] одержал победу над Хи и настолько ассимилировался с ними, что с этого времени китайские историки больше не проводят различий между территориями Хи и киданей; продвинувшись еще дальше на юг, он преодолел Великую Китайскую стену и опустошил Тче-ли. На северо-западе он дошел до древней резиденции уйгуров на берегу реки Орхон и в 924 году установил там стелу в память о своих подвигах.14



Шаванн не ссылался на Кыргызский каганат, которому угрожали кидани или который был ослаблен; более того, он указал, что кыргызы не смогли установить стабильное правительство в Монголии. Описывая киданей как завоевателей, он, тем не менее, не утверждал, что они покорили кыргызов; более того, он просто обошел вопрос о том, с кем, если вообще с кем-либо, столкнулись кидани в долине Орхона в 924 году. Несколько лет спустя Бартольд проявил немного меньше осторожности, когда писал на эту тему:



Последним тюркским народом, правившим в Монголии, были, насколько можно судить по китайским источникам, кыргызы, победившие уйгуров в 840 году. Их вытеснение из Монголии, по-видимому, было связано с усилением монгольского народа китай (Qytai) в начале 10 века, который основал могущественную империю в северном Китае и дал этой империи свое название.15



Таким образом, Бартольд предположил, что уход кыргызов из Монголии был "очевидно связан" с подъемом власти киданей в Маньчжурии и ее последующей экспансией, хотя он не указал источника этой информации. В более ранней статье на русском языке Бартольд также предположил, что экспансии киданей в регион Орхон, должно быть, предшествовала победа над кыргызами, но признал, что реальных доказательств такой победы нет.16 Эта неопределенность была отражена в заявлении Карла Виттфогеля и Цзя-шэна, которые ссылались на Бартольда в качестве своего источника.



Свергнув уйгуров в 840 году, они [т.е. кыргызы], вероятно, некоторое время удерживали регион Орхон, но были снова отброшены назад в начале десятого века, когда кидани стали хозяевами Центральной Азии.17



Работа Шаванна, по-видимому, послужила источником для более сильных заявлений Рене Груссе в его книге "Степная империя":



Кыргызы поселились вместо уйгуров в "имперской Монголии" на верхнем Орхоне, вокруг современного Кара Балгассуна и современного Каракорума.



Но эти сибирские племена заставили Монголию вернуться к варварству. Кыргызы оставались изолированными от страны примерно до 920 года, когда они должны были быть побеждены монгольским народом киданями и изгнаны в степи. В 924 году он [А-Пао-чи] проник в Монголию, продвинулся до верхнего Орхона, вошел в Кара Балгассун, изгнал оттуда тюрков-кыргызов, оккупировавших этот регион с 840 года, и оттеснил их вверх по Енисею и в западные степи.18



Это изложение Груссе в единственной по-настоящему успешной - и, следовательно, до сих пор пользующейся большим спросом - синтетической истории Внутренней Азии на западном языке, по-видимому, привело к общему признанию идеи о том, что кыргызы оставались в Монголии хозяевами Орхонского региона до 924 года, когда они были изгнаны вторгшимися киданями (Khitans или qìdān - кидани, китаи). Более поздние ученые, убаюканные недвусмысленными заявлениями Груссе и его ссылками на таких ученых, как Шаванн и Э. Бретшнейдер (как и труды Бартольда), писали с еще меньшей осторожностью, уверенно утверждая историчность изгнания киданями кыргызской державы из центральной Монголии в 924 году.19



Китайские источники, однако, могут помочь нам развеять представление о Кыргызском каганате в Монголии и о киданско-кыргызском конфликте там в десятом веке. Во время правления танского императора У-цзуна (правил в 840-46 годы), когда Уйгурский каганат был разрушен, по меньшей мере четыре официальных кыргызских посланника были отправлены в Китай в годы, последовавшие за распадом Уйгурского каганата. Не раз эти посланники выражали намерение кыргызов переселиться на бывшую территорию уйгуров.20 Они также изложили план захвата городов Аньси и Бэйтин (Бешбалык) в северной части бассейна Тарима и высказали опасения относительно возможного союза уйгуров с Тибетом.21 Хотя У-цзун был заинтригован перспективой объединения с кыргызами и, возможно, возвращения части западных регионов для империи Тан, его быстро отговорил от этой идеи главный министр Ли Те-ю, который убедительно объяснил непрактичность таких усилий.22 Хотя некоторые ученые интерпретировали китайские источники как утверждающие, что кыргызы атаковали и покорили Аньси и Бэйтин без помощи Китая, нет четких доказательств того, что это было так.23



Более того, китайцы, по-видимому, ожидали, что кыргызы утвердятся в регионе Орхон; в письме от двора У-цзуна в Чанъане кыргызскому правителю говорилось: "Теперь, когда лагерь уйгуров сровняли с землей, горы и реки наших [двух] народов больше не являются больше не разделены. Теперь, когда вы стали соседом на нашей границе, [мы снова можем] рассматривать вашу дань и петиции".24 Китайцы на самом деле были заинтересованы в установлении хороших отношений с кыргызами - без сомнения, в расчете на то, что они станут новой властью в Монголии - даже зашли так далеко, что согласились на фиктивные родственные связи между двумя правящими домами, которые сами кыргызы, похоже, поощряли. Танский императорский дом Ли утверждал, что одним из его выдающихся предков был ханьский генерал Ли Куан (ум. 119 г. до н.э.), в то время как кыргызы верили, что по крайней мере некоторые из их народа (включая, по-видимому, их правителя) были потомками внука Ли Куана, Ли Линга (ум. 74 г. до н.э.), известного ханьского полководца, который был захвачен хуннами [сюнну или гунны] в 99 до н.э. и прожил среди них остаток своей жизни.25 Ли Лин занимал видное положение при их дворе и, возможно, служил чиновником, несущим определенную ответственность по отношению к народу, известному тогда как Цзянь-кун, которого обычно отождествляют с кыргызами26. На основании этого заявления кыргызов и своего желания поддерживать сердечные отношения с кыргызами Тан У-цзун зашел так далеко, что внес имя кыргызского правителя в реестр императорской семьи.27



Несмотря на выраженное намерение кыргызов оккупировать Орхонский регион и ожидание китайцев, что они это сделают, письма, возвращенные кыргызскому правителю последующими посланниками, показывают, что этого не произошло. В этих письмах, написанных Ли Те-ю от имени императора, упоминается большое расстояние между царством Тан и царством кыргызов и трудность общения между ними. В письме от 843 года говорится, что кыргызы были отделены от Китая "различными иностранными народами".28 Это не следует понимать буквально, но подразумевает расстояние большее, чем между китайской территорией и долиной Орхон.



Другой кыргызский посланник, прибывший весной 844 года, пожаловался китайцам на проблемы со связью между двумя народами, упомянув заблокированные дороги и неспособность китайских посланников прибыть к кыргызскому двору. Он также подтвердил желание кыргызов переселиться на уйгурскую территорию, ясно указав, что они еще не сделали этого. Внутренние свидетельства из письма, написанного в ответ на послание этого посланника, показывают, что действительно имела место общая неспособность эффективно общаться; в письме посланника от кыргызского правителя спрашивалось о судьбе китайской принцессы Тай-хо, дочери танского императора Сянь-цзуна (правил в 805-20 годы) и, следовательно, тети У-цзуна по отцовской линии, которая находилась в руках уйгуров с момента ее брака с уйгурским каганом в 821 году, несмотря на то, что предыдущее китайское письмо кыргызскому кагану, отправленное годом ранее, в апреле или мае 843 года, уже сообщало ему о ее возвращении ко двору Тан. Китайское письмо еще раз говорит о больших расстояниях, которые препятствовали общению между двумя народами. Еще больший интерес представляет его заявление: "Мы также слышали, что этой осенью вы хотите переехать в [бывший] лагерь уйгуров (я-чанг). Уничтожив их великую нацию, а затем заняв их прежнее место, вы тем самым заставите все иностранные народы благоговеть перед вашим величеством. Тогда уйгуры потеряли бы надежду и приблизились бы к нашей границе. Это можно назвать довольно хорошим планом".29 Из этого письма видно, что ко времени прибытия посланника весной 844 года и, вполне возможно, ко времени составления письма весной 845 года30 кыргызы все еще не оккупировали старую уйгурскую глубинку - долину Орхон или территорию вблизи нее.



Последующие танско-кыргызские отношения были еще более запутанными. В мае 845 года У-цзун назначил чиновника для присвоения кыргызскому кагану китайского титула, но этот чиновник все еще не был отправлен в апреле 846 года, когда император умер - еще одно указание на отдаленность и относительную неважность кыргызов для Китая.31 Преемник У-цзуна Суань-цзун (правил в 846-59 годы) первоначально планировал осуществить назначение, но затем прислушался к совету своих чиновников, которые возражали против такого курса действий, утверждая, что кыргызы были "уединенным, отдаленным и маленьким" народом,32 и не отправили посланника. Однако позже, в 847 году, Сюань-цзун снова отменил свое решение и послал чиновника, чтобы даровать титул кыргызскому кагану.33 Что побудило императора изменить свое мнение, описанное как "внезапное",34 неизвестно, но, возможно, это было результатом нападения на территорию Тан в районе Хоши объединенными силами уйгуров и тангутов, по-видимому, спровоцированного тибетцами, за месяц до назначения.35



С 847 по 874 год известно, что в Китай прибыли еще только три кыргызских посланника; последующие записи были утеряны.36 Ни в одном источнике не указаны имена всех трех посланников; в "Цзы-чи тун-цзянь" упоминаются двое: Алп Инанч (Хо И-нань-чи), прибывший в Китай в 863 году, и генерал Ичреки (И-чи-лиен-чи), прибывший в 867 году.37 Что касается третьего посланника, то он упоминается только в указе самого императора Сянь-цзуна, датированном весной 856 года. В этом указе, в котором рассматривался вопрос о назначении правителя уйгуров в Аньси, упоминается "кыргыз Ли Цзянь", который прибыл ко двору Тан. Больше ничего не известно о его миссии, кроме того, что его сопровождали несколько уйгуров. Однако указ императора представляет дополнительный интерес тем, что в нем говорится о бывшей земле уйгуров как о "пустой" - но с сохранившимися стенами и городами - и говорится об их желании вернуть ее. На самом деле, в указе упоминается, что многие группы уйгуров заявили о своем желании вернуть свою родину; в этом обсуждении нет упоминания о кыргызской оккупации.38



Эти последние три известных кыргызских посланника, по-видимому, были заинтересованы в торговле с Китаем и регулярном ежегодном обмене посланниками, а также в союзе. По крайней мере, один из них (Алп Инанч) вновь выдвинул идею отнять у уйгуров Аньси и другие неуказанные территории (предположительно Бэйтин), что убедительно свидетельствует о том, что кыргызы до сих пор этого не сделали. Танское правительство отклонило эту просьбу.39 В дополнение к упоминанию этих посланников, китайские летописи утверждают, что в 848 году кыргызское войско численностью 70 000 человек напало на народ шивэй в восточной Монголии, который в то время укрывал уйгурских беженцев, и, разгромив их, увели захваченных уйгуров обратно "к северу от пустыни" с ними.40 Некоторые из них, возможно, были уйгурами, которые позже сопровождали Ли Цзяня. Синь Тан Шу, источник, который упоминает, что между 847 и 874 годами было три кыргызских посланника, добавляет, что кыргызы "неожиданно не смогли захватить уйгуров".41 Поскольку источники ясно указывают на то, что кыргызы действительно участвовали в успешных рейдах по захвату групп уйгурских беженцев, это заявление, скорее всего, относится либо к большой группе уйгуров, которые бежали на юго-восток и находились в процессе создания базы власти в Кансу и бассейне северного Тарима, либо к родине уйгуров в Монголии сам по себе.



В довольно странном постскриптуме к этой относительно скудной информации о китайско-кыргызских отношениях китайские источники указывают, что как кыргызские, так и тибетские войска были в союзе с губернатором Лу-лунга Ли Куанг-вэем и лидером Ту-ю-хун Хо-лиен То (который базировался в районе Та-тунг) в 890 году, когда двое последних вторглись в Ша-то. Лидер тюрков Ли Ко-юнг захватил территорию Хотунга и атаковал армию Че-лу на северо-западе Хо-тунга. Ли Ко-юнг смог победить Ли Куанг-вэя и Хо-лиен То за короткое время; источники не указывают, присутствовали ли при этом поражении кыргызские и/или тибетские войска.42 Наши источники не позволяют нам узнать, действовали ли кыргызские и тибетские войска, участвовавшие в этом событии, от имени конкретного правителя или были независимыми наемниками.



Следует помнить, что к этому времени танский Китай находился в состоянии серьезного упадка. В 875 году началось великое восстание Хуан Чао, которое ознаменовало начало конца династии. В течение последних тридцати лет правления династии Тан внутренние дела были настолько неотложными, что кругозор двора естественным образом сузился, и стало меньше интереса к иностранным народам и знаний о них. То же самое, как правило, относится и к неспокойному периоду Пяти династий (907-60). Хотя Внутренняя Азия не была полностью проигнорирована в записях Пяти династий, о кыргызах почти нет упоминаний.43



Все это свидетельствует о том, что кыргызы в середине девятого века не вторгались в регион Орхон, кроме нескольких набегов или вылазок. Их большое расстояние от китайской границы привело к случайным и разочаровывающим контактам с правительством Тан. В течение 840-х годов кыргызы могли проводить кампании по всей восточной части Внутренней Азии, о чем свидетельствует их нападение на шивэйцев, но нет никаких свидетельств того, что такие набеги продолжались после 848 года. Мы уже видели, что их предполагаемое нападение на Аньси и Бэйтин, скорее всего, является еще одной химерой, а участие кыргызов в рейде 890 года на Хо-тунг ничего не говорит нам об их власти на Монгольском плато.44 Таким образом, хотя кыргызы, возможно, осуществляли некоторый краткий контроль над Монгольским плато, непосредственно последовавшее за уйгурским крахом в 840 году, должно быть, было эфемерным, и никаких реальных доказательств этому найдено не было.



Китайский источник действительно утверждает, что после нападения кыргызов на уйгуров и разграбления уйгурской столицы кыргызский правитель перенес свой штандарт к югу от Лаосских гор, которые также были известны как Ту-ман.45 Это была пятнадцатидневная поездка на лошади от столицы уйгуров.46 (Говорили, что лагерь кыргызского правителя в Енисейском регионе находится в сорока днях езды на верблюде от столицы уйгуров47). Идентичность Лаосских гор, или Ту-ман, открыта для некоторых дискуссий. Основываясь на китайской информации, Шаванн предположил, что это либо хребет Танну-ола, либо Саянский хребет.48 Бартольд полагал, что они, вероятно, находились в районе Танну-ола49; эта идея была расширена Л. Р. Кызласовым, который полагал, что после 840 года кыргызы основали свою генеральную штаб-квартиру к югу от гор Танну-ола, вероятно, в долине Тес-Хем близ озера под названием Убсу-Нур50. Эта информация была повторена Питером Голденом, который представил ее без оговорок и сослался на создание кыргызской "столицы", а не генерального штаба.51 Похоже, кыргызы действительно имели некоторый контроль над тем, что сегодня является частью северо-западной Монголии: регионом вокруг Убсу-Нура, к югу от верховьев Енисея и гор Танну-ола. Это не было бы значительным расширением власти; действительно, мы не можем быть уверены, что эта территория уже не находилась под контролем кыргызов до 840 года. Ни продолжительность, ни степень этого контроля не могут быть определены.52 Возможно, что перемещение штаба кыргызского правителя носило временный характер, рассчитанный только на время кампании против уйгуров.



Хотя в письмах кыргызов ко двору Тан указывалось на их желание захватить бывшие земли уйгуров, нет никаких свидетельств того, что они успешно это сделали. Следует также помнить, что по крайней мере некоторые из перемещенных уйгуров также сообщили танскому двору о своем намерении восстановить свое прежнее государство в Монголии - чего они, по-видимому, никогда на самом деле не пытались.



Следует также помнить, что, по крайней мере, некоторые из изгнанных уйгуров также сообщили Танскому двору о своем намерении вернуть свое прежнее государство в Монголии - того, чего они, похоже, никогда не пытались на самом деле. Указ Сюань-цзуна от 856 года, упомянутый выше, указывал на то, что как уйгуры, последовавшие за кыргызским посланником Ли Цзяном, так и другие уйгуры, которые недавно подчинились чиновникам династии Тан на северной границе, выразили свое желание вернуть свою родную землю, а также заявили, что уйгуры в Аньси тоже страстно желали этого.53 Танский двор постоянно призывал кыргызов напасть на уйгуров, чтобы уничтожить тех, кто остался54, но набегам кыргызов не удалось уничтожить самую сильную группу уйгуров на северной границе Китая. Эта группа, возглавляемая Оге (Ву-чи) каганом, в конечном счете потерпела поражение от самих китайцев.55 Учитывая проблемы дипломатического обмена между кыргызами и Китаем, возможно, что первые сочли слишком трудным или недостаточно последовательным посылать армию до самой границы с империей Тан, чтобы уничтожить остатки своих врагов.



И что говорят нам китайские источники - единственные, имеющие отношение к этой конкретной теме, - об экспансии киданей (Ляо) в Монголию? В рассказе Ляо ши о походе А-Пао-чи на Орхон вообще нет упоминания о кыргызах. Вместо этого в отрывке упоминается о нападении киданей на племя, известное по-китайски как цу-пу, которое отождествляется с татарами.56 Далее в отрывке говорится, что А-Пао-чи победил "все чужеземные племена в горах Ху-му-ссу".57 Они также не могли быть истолкованы как идентичные кыргызским. Хотя в рассказе Ляо ши постоянно упоминаются кампании киданей даже против незначительных племен, в нем вообще не упоминается кампания против кыргызов. На самом деле Ляо ши упоминает кыргызов только 12 раз, в связи с шестью событиями или списками:



"дань уважения" двору Ляо в октябре/ноябре 952 года;58



еще одна "миссия дани" в декабре 976/январе 977 года;59



упоминание о том, что генерал (ы) юго-западной границы заставил людей кыргызской нации, "которые погрязли в культуре", прийти [предположительно ко двору Ляо] в 931 году;60



как место ссылки мятежного племянника А-пу-чи Е-лу Ан-ту Линя, который был отправлен к кыргызам в качестве "посланника" в 948 году;61



в списке "Армий зависимых государств";62 и в списке "Должностных лиц зависимых государств".63



Что касается двух "миссий по сбору дани", то это стандартный термин, используемый для прибытия всех иностранных послов ко двору Ляо, и его нельзя рассматривать как доказательство того, что кыргызы были политически подчинены киданям. Что касается списков "зависимостей", то они тоже не являются доказательством, поскольку в них также были включены такие нации, как Персия и халифат Аббасидов. Наиболее поразительная информация исходит из ссылки племянника А-Пао-чи к кыргызам; это указывает на то, что кыргызское царство действительно было далеко от царства киданей.



Если не было войны между киданями и кыргызами, и кыргызская нация, по-видимому, к 924 году снова сосредоточилась в районе верхнего Енисея, то как насчет идеи "Кыргызского каганата", которая была создана на руинах Уйгурского каганата? Это тоже вымысел, не основанный ни на каких достоверных данных.



Таким образом, может показаться, что вместо того, чтобы быть местом "Кыргызского каганата", Монголия с 840 по 924 год - и действительно, до возвышения Чингисхана в двенадцатом веке - была политически раздроблена между многими враждующими племенами. Хотя существующие записи не позволяют составить четкую картину, все имеющиеся свидетельства свидетельствуют о том, что кыргызы никогда не утверждались как держава в монгольской степи и что великая "киданьско-кыргызская война" 924 года - не более чем плод воображения ученых. На самом деле контроль кыргызов над Монгольским плато, по-видимому, был одновременно слабым и чрезвычайно кратковременным, продлившимся самое большее несколько лет. Кыргызы, по-видимому, не находились где-либо поблизости от долины Орхон, когда кидане вторглись в регион в 924 году. Хотя некоторые ученые избегали фантазий о Кыргызском каганате и предположили, что кыргызы не создавали государство с центром в долине Орхона64, никто адекватно не объяснил, что произошло после 840 года и почему кыргызы остались в бассейне Енисея и не двинулись на юго-восток в район Орхона.



Остается вопрос: если кыргызы не обосновались в долине Орхона, то почему они этого не сделали? Одна из теорий гласит, что "священный" регион Орхон мало привлекал кыргызов, потому что изначально они не были тюркским народом. Много говорилось о китайских заявлениях, касающихся внешнего вида енисейских кыргызов:



Все их люди крупные, с рыжими волосами, белыми лицами и зелеными глазами. Они считают, что черные волосы приносят несчастье. Что касается тех, у кого темные глаза, они говорят, что это, должно быть, потомки [Ли] Лин.65



На основании этого утверждения, а также того, что в китайских текстах сохранилось по крайней мере одно явно нетюркское слово (и, возможно, другие), используемое кыргызами, было высказано мнение, что кыргызы изначально были нетюркским народом, который позже был тюркизирован. Основываясь на упоминаниях о кыргызах как о высоких и светлокожих людях со светлыми волосами и глазами, а также на остатках нескольких слов в китайских текстах, реконструированных в произношении периода Тан, некоторые ученые утверждают, что кыргызы могут быть самодийского или палеосибирского происхождения.66 Учитывая распространенность языковых заимствований во Внутренней Азии, эти свидетельства не кажутся достаточно убедительными, чтобы утверждать, что кыргызы изначально были нетюркским народом, и, возможно, никогда не удастся решить вопрос об "оригинальной" этнической принадлежности или языке кыргызов.



Однако, совершенно ясно, что к середине девятого века кыргызы действительно были тюркским народом. Китайские источники показывают, что они использовали тюркские слова, такие как bas ("начало"), ay ("луна, месяц") и qam ("шаман"), а также некоторые из тюркских (и дотюркских) титулатур, которые использовались тюрками и уйгурами.67 Кроме того, в бассейне Енисея были найдены надписи, которые, по-видимому, являются кыргызскими, в которых используется древнетюркское руническое письмо и используется полностью тюркская лексика. Китайские источники указывают, что кыргызский язык в период Тан был идентичен языку уйгуров68, чей язык был практически идентичен языку тюрков. Кажется в конечном счете невозможным определить, были ли кыргызы нетюркским народом, подвергшимся тюркизации, или действительно были "изначально" тюркским народом. Не следует забывать, что индоевропейские народы присутствовали во Внутренней Азии, включая Сибирь, в ранние времена, но постепенно исчезли, предположительно поглощенные другими элементами населения.



Тем не менее, поскольку некоторые ученые считают, что кыргызы были нетюркского происхождения, Голден предположил, что:



Кыргызы, как и следовало ожидать, учитывая их разнообразное этническое происхождение, мало интересовались тюркскими традициями, символикой Ötüken yis, его местом в древнетюркском имперском мышлении.69



В другой статье тот же автор развил эту идею.



[Кыргызы] были тюркизированным народом пока еще неопределенного палеосибирского происхождения (возможно, самодийского), который, несомненно, в результате своего нетюркского происхождения (процесс тюркизации, возможно, даже не был завершен к этому времени) и будучи менее приспособленным к тюркской традиции, порвал со многими тюрскими обычаями. Они не пытались, в классической манере, утвердить свою гегемонию над большим тюркским миром. Они не стали, как это было принято, основывать свою столицу на священной для тюрков земле вокруг рек Орхон и Селенге. Действительно, их влияние на Монголию, по-видимому, ограничивалось северо-западом. Таким образом, когда Апаоки (Apaoki), правитель монголоязычных киданей, выступил в поход в Монголию в 924 году и захватил старые земли тюрков на Орхон, Селенге, у него не было сопротивления.70



Хотя можно согласиться с утверждением Голдена о том, что кыргызы не создавали империю, основанную на регионе Орхон, трудно приписать это "нетюркскому происхождению". Мы видели, что кыргызы использовали традиционные внутриазиатские титулы, предполагая связь с очень древней внутриазиатской (и изначально не обязательно тюркской - хотя многие из этих титулов содержат элементы, которые, несомненно, являются тюркскими) традицией, частью которой вполне могло быть центральное положение региона Орхон.



Как показано в письмах Ли Те-ю, кыргызы действительно хотели продолжить несколько тюрко-уйгурских имперских традиций. Они не только просили императорского назначения у императора Тан, как это делали более ранние тюркские и уйгурские правители, а также другие, но они особенно хотели имя Тенгри (Тенг-ли и т.д.) - внутриазиатский термин для обозначения неба или небосводов, а также для верховного бога, связанного с небо, и термин, который ассоциировался с более ранними тюркскими каганами и почти каждым уйгурским каганом71 - для использования в назначенном названии. Танский двор отклонил эту просьбу. Китайское письмо настаивало на том, что Тенгри, как компонент уйгурских титулов, не подходит для титула кыргызского кагана.72 Реальность заключалась в том, что Танский двор не стремился повысить престиж кыргызов; китайцы, должно быть, понимали силу имени Тенгри среди народов Внутренней Азии. Сам Голден утверждает, что уйгуры "несомненно, чтобы укрепить свою власть после захвата ими тюркских земель, особенно подчеркивали использование слова Тенгри в своей титулатуре".73 Точно так же, как термин Тенгри был важен для уйгуров в их титулатуре, особенно в идеологическом смысле, он был важен и для кыргызов. Кроме того, мы видели, что кыргызы действительно выразили намерение переселиться в Монголию, а также захватить части восточного Туркестана, которые временами находились под контролем тюрков и уйгуров. Еще раз: почему они этого не сделали?



Частично решение может быть найдено в экологии родины кыргызов на Енисее, в сочетании взаимосвязанных географических и экономических факторов.74 Бассейн верхнего Енисея представляет собой переходную зону, которая сочетает в себе лесисто-луговую горную экосистему с некоторыми степными и лесостепными зонами; это южная окраина сибирской тайги. Такая площадь зон смешанной растительности, естественно, привела бы к смешанной экономике, а не к более специализированной экономике скотоводческих народов монгольской степи. Следует также отметить четкие и значительные различия в высоте и климате между регионами верхнего Енисея и Орхона; первый, хотя и находится дальше к северу, находится на заметно более низкой высоте.75 Благодаря своему географическому положению бассейн верхнего Енисея вполне подходит для выращивания зерновых культур, что, как показывают археологические данные, практиковалось там с древних времен. Сложные ирригационные системы датируются, по крайней мере, первым тысячелетием до н.э.76



Хорошо известно, что сельское хозяйство было важным для экономики енисейских кыргызов. Они выращивали просо, ячмень, пшеницу, гималайский ячмень и, возможно, рожь. По словам Синь Тан Шу, они посеяли в третьем месяце, примерно в апреле, и собрали урожай в девятом месяце, примерно в октябре.77 Сегодня верхний Енисей по-прежнему известен выращиванием зерновых, в том числе пшеницы, овса, ячменя и ржи.78 Археологические раскопки в районе верхнего Енисея позволили обнаружить как железные лемехи местного производства, так и более крупные железные лемехи, импортированные из Китая. Это были деревянные плуги с железными лемехами, которые тянули тягловые животные. Ирригация была обширной и оставалась таковой вплоть до монгольского периода.79 Зерна собирали железным серпом и перемалывали парными вращающимися жерновами.80



Имеющиеся свидетельства, как археологические, так и текстовые, рисуют кыргызов гораздо более вовлеченными в сельское хозяйство, чем их тюркские собратья в Монголии. Хотя путешественник девятого века Тамим ибн Бахра упоминал о сельском хозяйстве среди степных уйгуров, его информации недостаточно, чтобы определить его масштабы.81 Я не собираюсь утверждать, что тюрки и уйгуры вообще не занимались сельским хозяйством, поскольку они, несомненно, занимались, а скорее предполагаю, что тип и масштабы кыргызского сельского хозяйства лучше подходили для региона верхнего Енисея, чем для долины Орхона, и это затрудняло передвижение кыргызов.



Район верхнего Енисея также подходит для разведения домашнего скота, который также имеет там древние корни. Чтобы лучше использовать степные районы верхнего Енисея, тамошние народы, по-видимому, практиковали не только полуоседлое животноводство на открытых пастбищах, но и полукочевое пастбищное скотоводство. Среди их домашних животных наиболее важным был крупный рогатый скот, из которых богатый фермер мог владеть несколькими тысячами голов. Енисейские кыргызы также разводили верблюдов, овец и лошадей.



Их лошади, описанные в китайских записях как "довольно крупные"82, по-видимому, были не типичными монгольскими лошадьми, так хорошо приспособленными к степи, а более крупными лошадьми, предположительно более западного происхождения. Выращивание кыргызами зерновых культур позволяло хранить зерно и сено для фуража, так что этим лошадям не нужно было бы зимой добывать корм под снегом.83



Охота и рыболовство также были важны для экономики кыргызов в восьмом и девятом веках. Леса и реки южной Сибири были богаты пушными зверями и рыбой. Меха, шерсть и другие ткани играли важную роль в торговле кыргызов с восточным Туркестаном, арабами и, возможно, Тибетом. Шкуры также использовались для внутреннего налогообложения в пределах кыргызского царства.84



Китайские источники также упоминают о превосходстве кыргызской металлургии в это время85. Вдоль речных долин бассейна Енисея были найдены остатки древних доменных печей, а также груды шлака и запасы угля86. Ковка железа, по-видимому, была преобладающей формой металлургии, хотя в источниках также упоминаются золото и олово. Сегодня регион в Минусинске и Абакане и вокруг них располагает значительными залежами угля, а месторождения железа и золота находятся совсем рядом87.



Синь Тан шу утверждает, что зимой кыргызы жили в домах с крышами из коры88. Тан Хуэйяо указывает, что кыргызы жили группами вдоль рек своей земли, и добавляет: "Они строят дома из дерева и покрывают их корой"89. Известно, что бревенчатые дома использовались в верхнем Енисее с очень ранних времен, о чем свидетельствуют древние петроглифы. Палатки, однако, тоже изображены90. Китайские источники говорят о шатре кыргызского правителя, который был окружен деревянным частоколом "вместо стен". Другие кыргызские лидеры упоминаются как живущие в палатках меньших размеров, чем у кагана91.



Из этих свидетельств вырисовывается картина полуоседлого общества с хорошо развитыми элементами скотоводства, общества, которое занималось такими оседлыми видами деятельности, как зерновое земледелие и развитая металлообработка с использованием доменных печей, а также животноводством, которое включало некоторое перемещение стад. Казалось бы, по крайней мере часть кыргызского населения летом покидала оседлые (постоянные) зимние жилища, чтобы пасти своих животных. Что остается неизвестным, так это то, как именно такие задачи были распределены между населением, и мы также не знаем, в какой степени кыргызы перешли на оседлый образ жизни. Но к восьмому и девятому векам нашей эры в кыргызском государстве явно существовала очень смешанная экономика92.



Эта смешанная экономика, которая хорошо подходила для смешанной лесо-лугово-степной среды верхнего Енисея, не была бы легко перенесена в монгольскую степь и, возможно, не процветала бы там так эффективно. кыргызы, возможно, экспериментировали с каким-то политическим присутствием в этом регионе, но эти эксперименты оказались бы трудными, учитывая различную экологию Монгольского плато и проблемы такого значительного переселения/экспансии. Поскольку они не подвергались давлению со стороны других народов, вынуждавших их покинуть свои места обитания на Енисее, и поскольку они не получали никакой поддержки или ободрения от китайцев, кыргызы, по-видимому, предпочли сохранить свой устоявшийся образ жизни в долине Енисея и не вносить кардинальных изменений, необходимых для переезда на Монгольское плато93. Следует также упомянуть общую сложность выбора времени в отношении миграций; смена пастбищ на самом деле была очень рискованным делом для скотоводческих народов и могла привести к значительной потере скота. Также возможно, что крупная кыргызская лошадь, жизненно важная для их военных кампаний, была непригодна для жизни в монгольской степи, особенно зимой, когда она была бы менее способна, чем типичная монгольская лошадь, добывать траву под снегом, и поэтому нуждалась бы в корме. Таким образом, хотя кыргызы могли совершать военные набеги в монгольскую степь, вполне возможно, что им было нелегко установить там постоянное военное или политическое присутствие.



Еще одним важным фактором является торговля. Китайские источники сообщают нам, что кыргызы вели торговлю с другими народами, в том числе с регионами Аньси и Бэйтин (Бешбалык) и халифатом Аббасидов94. Они также поддерживали контакты с танским Китаем - которые, должно быть, включали торговлю в связи с кыргызскими "данными" миссиями - с 648 года (ближе к концу правления Тан Тай-цзуна)95 до 758 года, когда они потерпели серьезное поражение от набиравших тогда силу уйгуров и поэтому не смогли продолжить эти контакты96. Но, несмотря на свою неспособность продолжать торговлю с Китаем, кыргызам удавалось поддерживать оживленные торговые контакты с халифатом Аббасидов, карлуками (Ко-ло-лу) и Тибетом97. О важности этой юго-западной торговой и политической оси свидетельствует тот факт, что кыргызский правитель, который начал военные действия с уйгурами около 820 года, был женат на дочери правителя карлуков (ябгу), а его матерью была тюргешская женщина (Ту-чи-ши)98. Карлуки и тюргеши были западнотюркскими народами, которые жили в районе озера Балхаш, к северу от Тянь-Шаня и к юго-западу от кыргызов.



Вполне возможно, что кыргызы не хотели переселяться в Орхонский регион из-за боязни оказаться слишком далеко от своей налаженной торговой сети. Возобновление торговли с Китаем, безусловно, было бы привлекательным, и источники указывают, что кыргызы хотели торговать лошадьми с Китаем, как это делали уйгуры до них - к большой выгоде последнего. Но из наших источников также ясно, что в период, непосредственно последовавший за победой кыргызов, связь между ними была плохой; после смерти У-цзуна кыргызам было бы совершенно очевидно, что у китайцев не было жгучего желания восстанавливать контакт. Дальнейшие посольства кыргызии в Китай не увенчались большим успехом. Поскольку династия Тан становилась все более слабой, китайцы были в восторге от краха власти уйгуров и, без сомнения, рады тому, что обременительная торговля конским шелком, которую продвигали уйгуры, наконец-то прекратилась (хотя влияние ее прекращения на поставки лошадей в Китай неизвестно, и, возможно, представлял проблему снабжения для танского двора). Никто в Чанъане не горел желанием ставить кыргызов на их место99. Что касается кыргызов, то их хорошо налаженные коммерческие и политические связи на юго-западе (которые связывали их с торговлей с Таримским бассейном, Тибетом и Ближним Востоком), возможно, были слишком важными и успешными, чтобы рисковать в неопределенном - и явно нежелательном - предприятии с ослабевающим Китаем.



Еще одним фактором приверженности кыргызов своей традиционной енисейской родине, возможно, были проблемы среди кыргызского руководства. Согласно китайским источникам, кыргызский правитель, который сверг Уйгурский каганат, сам был убит одним из своих чиновников в какой-то момент в период правления Хуэйчана (т.е. 4 февраля 841-6 февраля 847), но о его смерти не было сообщено китайскому двору в то время.



Возможно, кыргызское руководство, и без того обескураженное медлительностью их общения с танским двором, не хотело сообщать о смерти правителя, опасаясь, что это вызовет дальнейшие задержки. Кроме того, мы не можем игнорировать общие проблемы политической сплоченности, характерные для государств Внутренней Азии. Возможно, местные кыргызские лидеры (вожди) были готовы объединиться, чтобы свергнуть уйгурское правление - и сопутствующие ему налоги - и разграбить уйгурское царство. Как только это было сделано и добыча распределена, эти лидеры, вполне возможно, осознали, что продолжение усилий по осуществлению контроля над Монгольским плато приведет к уменьшению отдачи, и поэтому были бы менее склонны вносить свой вклад в усилия, необходимые для такого контроля.



В заключение, исторический разрыв для Монгольского плато примерно с 840 по 924 год остается проблематичным, но, по крайней мере, есть некоторые свидетельства, указывающие на то, чего не произошло. Похоже, что кыргызское присутствие там не было ни долгим, ни значительным, если не считать его разрушительной силы. Можно с уверенностью утверждать, что ни в долине Орхона, ни вблизи нее не было создано никакой кыргызской империи. Мы мало слышим о кыргызах после краткого всплеска контактов с Китаем в начале 840-х годов, за исключением нескольких дипломатических миссий и других отдельных упоминаний. Великой битвы за Орхон между кыргызами и киданями не было.



Что касается уйгуров, то многие из них бежали, хотя вполне вероятно, что по крайней мере некоторые остались в регионе Орхон, но они тоже не смогли сыграть важную роль. Казалось бы правдоподобным, что создание политического вакуума в регионе Орхон позволило другим народам переселиться в этот район - или, если они уже были там в качестве бывших подчиненных уйгуров, пользоваться повышенным уровнем свободы и, возможно, местной властью. Одним из таких народов были татары (цупу), с которыми столкнулся киданьский правитель А-Пао-чи, когда он совершил поход в Монголию в 924 году и разгромил их. Затем Орхонский регион стал на какое-то время отдаленным форпостом киданьского государства Ляо.



Перевод свободный.



1.02.2023 Источник - kghistory.akipress.org

