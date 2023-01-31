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Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:06 01.02.2023

Сегодня, 1 февраля, Махамбет Досмухамбетов назначен первым заместителем генерального директора ТОО "КМГ Инжиниринг",

Новый действующий состав правления "КМГ Инжиниринг" теперь выглядит так:

Салимгереев Малик Жанабаевич - генеральный директор (председатель Правления);
Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич - член Правления;
Нугманов Жанибек Каирбекович - член Правления;
Даулетов Асылжан Бауыржанович - член Правления;
Хайретдинов Ренат Геннадьевич - член Правления;
Иманбаев Бакыт Алтаевич - член Правления;
Утеев Рахим Нагангалиевич - член Правления.
Махамбет Джолдасгалиевич Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в городе Гурьев.

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по направлению "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер". Имеет степень магистра делового администрирования, полученную в 2016 году в Казахском государственном юридическом университете.

В 1991 году стал главным геологом НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть", а в период с 1991 по 1996 год на той же позиции трудился в СП "Мунай", АО "АНАКО".

В 2002 году Махамбет Джолдасгалиевич возглавил Департамент геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз", где позже вошел в состав Правления КМГ и работал заместителем Председателя Правления КМГ по крупным проектам.

С 2016 по 2019 год Досмухамбетов М.Д. был первым заместителем министра энергетики Республики Казахстан, а затем на протяжении трех лет возглавлял Атыраускую область.

Махамбет Досмухамбетов был назначен акимом Атырауской области 18 декабря 2019 года, сменив Нурлана Ногаева. От должности был освобожден 7 апреля 2022 года. За это время два его зама – Нурлан Таубаев и Бакытгуль Хаменова – оказались на скамье подсудимых и были приговорены к лишению свободы.

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ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Джолдасгалиевич
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[25.12.1960 - ..]
родился в г. Гурьев. Казах.

оконч. Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина (1983); Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер; Казахский государственный юридический университет (2016); Магистр делового администрирования.

· Геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО "Эмбанефть" (1983-1989);
· Начальник геологического отдела ГДУ "Доссорнефть" ПО "Эмбанефть" (1989-1990);
· Главный геолог НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть" (1991);
· Главный геолог СП "Мунай", АО "АНАКО" (1991-1996);
· Заместитель директора по техническим вопросам ТОО "Ес-Бол" (1996-1997);
· Начальник геологического отдела АО "Эмбамунайгаз", Менеджер, Заместитель директора, Директор департамента геологии ЗАО ННК "Казахойл" (1997-2002);
· Директор Департамента геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002);
· Заместитель директора Департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК "КазМунайГаз" (2002-2003);
· Заместитель директора Департамента управления долями в СП ЗАО НК "КазМунайГаз" (2003-2004);
· Директор департамента геологии и разработки АО РД "КазМунайГаз" (2004-2006);
· Заместитель генерального Директора - Главный геолог ТОО СП "КазГерМунай" (2006-2009);
· Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО "Мангистаумунайгаз" (2009-2012);
· Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления АО "Мангистаумунайгаз" (11.2012-09.2013);
· Генеральный директор, Председатель Правления АО "Эмбамунайгаз" (09.2013-01.2015)
· Заместитель Председателя Правления АО НК "Казмунайгаз" по крупным проектам, член Правления АО "НК "КазМунайГаз" (01.2015-11.2016);
С нояб. 2012 - 1-й зам. ген. директора АО "Мангистаумунайгаз".
С 11 нояб. 2016 - 18 дек. 2019 - первый вице-министр энергетики РК
С 18 дек. 2019 - 7 апр. 2022 - аким Атырауской области.

с 1 фев.2023 - первый заместитель генерального директора ТОО "КМГ Инжиниринг"

награды: Медаль "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл" (2001), нагрудные знаки и медали к 90-летию Маката, 100-летию Казахстанской нефти и другие
Первооткрыватель месторождения Макат Восточный;
Почетный разведчик недр Республики Казахстан;
Отличник разведки недр Республики Казахстан;
Почетные грамоты и Благодарственные письма за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК "КазМунайГаз"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675274760


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