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КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:24 01.02.2023

Возврат незаконно приобретенных земель на контроле Amanat Фото: пресс-служба партии Amanat
Члены партии Amanat держат на контроле процесс конфискации незаконно приобретенных земель у латифундистов. Об этом заявил председатель Республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии Amanat Ерлан Саиров.
Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тыс. га в Мангистауской области и 60 тыс. га земли в Жамбылской области, собственниками которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева.

Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.

"Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька – не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете", – заявил Ерлан Саиров.
Возврат незаконно приобретенных земель на контроле Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat

Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по Астане.

Так, члены совета проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах Астаны за последние три года. За указанный период Антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества – 147, хищения – 47, злоупотребления должностными полномочиями – девять.

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Как отметил заместитель председателя совета Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь одно заседание, а в 2020 году – вообще ни одного.

"Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", – заявил Галым Байтук.
Возврат незаконно приобретенных земель на контроле Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat

Отдельно зампред совета остановился на вопросах строительства в Астане, которое вызывает справедливые нарекания со стороны населения.

"Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ Astana Mall возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения", – подчеркнул он.
Возврат незаконно приобретенных земель на контроле Amanat
Фото: пресс-служба партии Amanat

Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" за два года в Астане построено 19 школ, два физкультурно-оздоровительных комплекса, 21 медицинский объект, более 400 тыс. кв. м коммерческих помещений. Только за 2022 год создано более 30 тыс. рабочих мест.

Динара Халдарова

Источник - zakon.kz
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