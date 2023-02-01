Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки

23:05 01.02.2023

Невзоров отреагировал новой порцией цинизма на приговор российского суда



Московский суд приговорил сегодня иноагента Александра Невзорова заочно к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. Также на журналиста наложили запрет на администрирование электронных сайтов на 4 года.



Невзоров публиковал в своих соцсетях ложную информацию о якобы умышленном уничтожении российскими военными роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в городе Буче Киевской области, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Московский суд приговорил сегодня иноагента Александра Невзорова заочно к 8 годам лишения свободы за...



В интервью телеканалу-иноагенту "Дождь" Невзоров заявил, что "Интерпол" уже принял решение не выдавать его России. Он лицемерно сообщил, что реагирует на приговор "устало и со смущением", так как не может "глумиться и издеваться" над ним, потому что многие люди в России "идут на муки пытки и унижение".



"Никак абсолютно, за исключением того, что это отдаляет от меня волшебный и желанный миг – избавиться от российского гражданства. Это бы мне очень хотелось сделать, но до тех пор, пока надо мной давлеет этот приговор, я этого сделать не могу согласно их российским законам", – юродствовал Невзоров.



Он утверждает, что зарабатывает на жизнь лекциями в Европе. Однако бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Невзоров владеет в Петербурге крупной рекламной компанией "Метроном" (реклама в метро), которая приносит доход около 700 миллионов в год. За 10 лет Невзоров заработал около 7 миллиардов рублей.



В либеральных кругах Невзоров также сочувствия не вызвал.



"За Невзорова я не переживаю. Хороший русский с деньгами не пропадет. Реально сочувствую только тем, кто никогда не делал на своей позиции деньги и был искренен. Но это не он", – написал в своем ТГ-канале член регионального совета Московского отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.



"Я напомню, что один из главных предметов гордости Невзорова - он четыре созыва (14 лет!) был депутатом Государственной Думы… и ни разу не посещал ее заседаний. То есть человек гордится тем, что имел все законные полномочия влиять, как будет развиваться страна, но предпочитал пользоваться мандатом для каких-то других целей. Но при этом сегодня обвиняет в том, что жизнь такая, а не другая, кого угодно, а не себя", – написал экономист Антон Любич.



Елена Острякова. 01.02.2023 Москва