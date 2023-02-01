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США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
00:00 02.02.2023

Байден пытается вбить клин между Москвой и Дели
Владимир Скосырев

1.02.23

Байден посулил Моди выгоды от переноса "мастерской мира" в Индию.
В Вашингтоне состоялись переговоры между Джейком Салливаном и Аджитом Довалом, помощниками по национальной безопасности президента США и премьер-министра Индии. Они согласились расширить сотрудничество по современным вооружениям, суперкомпьютерам, полупроводникам и в других сферах высоких технологий. Цель администрации Байдена в конечном счете состоит в том, чтобы перенести "мастерскую мира" из Китая в Индию. Белый дом обеспокоен тем, что США и весь мир зависят от китайского телекоммуникационного оборудования. По мнению эксперта, покончить с этим быстро не удастся.

Соглашения были достигнуты после двухдневных консультаций в Вашингтоне между чиновниками и боссами десятков компаний двух стран. Иными словами, Вашингтон и Дели сделали первый шаг в реализации договоренности президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди о взаимодействии в сфере высоких технологий, достигнутой в мае. Как подчеркивает New York Times, это соответствует стратегии Вашингтона, направленной на то, чтобы перебазировать производство критически важных компонентов в дружественные страны. Чиновники Байдена признают, что США вынуждены полагаться на Китай для приобретения полупроводников, запасных частей в беспроводной связи и других важных товаров.

Но заменить китайцев нелегко. Многие американские компании убедились, что им трудно найти место для новых фабрик и набрать квалифицированных рабочих, чтобы перенести цепочки поставок из Китая. У Индии есть работники очень высокой квалификации. Ее правительство хочет привлечь больше иностранных инвестиций. Однако транснациональные корпорации, которые хотят там работать, жалуются на бюрократические препоны, недоразвитую инфраструктуру и другие препятствия. Ричард Россоу, старший советник американского Центра стратегических и международных исследований, говорит, что эти барьеры непременно нужно преодолеть, ведь иначе "наш обед съест Китай".

Партнерство, о котором было объявлено в Вашингтоне, также предусматривает сотрудничество между научными учреждениями двух стран в области искусственного интеллекта и передовых беспроводных технологий. Отдельный раздел документа посвящен проблеме вооружений. США и Индия собираются совместно производить двигатели для самолетов, артиллерийские системы и бронемашины пехоты. Для выпуска авиадвигателей решено в ускоренном порядке привлечь компанию General Electric.

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Салливан и Довал обсуждали вопрос,
как противостоять Китаю. Фото со страницы
Таранджита Сингха Сандху в TwitterЧтобы выполнить эти задачи, Вашингтону нужно будет удалить ограничения на выдачу виз индийцам. Эти ограничения не дают возможности талантливым индийцам устроиться на работу в США. Причем соглашение на государственном уровне должно опираться на связи между частными фирмами. Пока неизвестно, насколько успешно они будут идти.
Еще одной "морщинкой" для планируемого партнерства станут частые закупки Индией российских вооружений. Американские чиновники надеются, что соглашение позволит Дели уменьшить масштаб индийско-российского военно-технического сотрудничества.

В беседе с "НГ" Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, отметил: "Вовлечь Индию в технологическое соперничество с Китаем американцам удастся только частично. Одной из препон может послужить то, что Индия не захочет обострять отношения с Китаем и будет двигаться осторожно. С другой стороны, индийцы сознают, что США могут посодействовать им в налаживании производства микрочипов, других элементов базы высоких технологий. К этому Вашингтон может привлечь Тайвань, лидера в области высоких технологий.

Вторым препятствием на пути планов США может послужить то, что Китай захватил уже полмира в области поставок оборудования 5G. Вряд ли американцы сумеют тут потеснить Китай. Также Америке не удастся быстро перехватить у Китая лидерство в производстве оборудования для искусственного интеллекта. В принципе эти два сектора остаются за Китаем".

Правда, США уже заложили юридическую базу для схватки с Китаем в сфере высоких технологий. Это закон о чипах и науке, принятый в августе 2022 года. Он призван вдохнуть новую жизнь в промышленное производство в стране, особенно в отрасли будущего, чтобы США вновь обрели преимущество, которым они обладали в середине 1960-х годов. Этот закон предусматривает и субсидирование иностранных партнеров, таких как Индия. Так что соперничество США с Китаем тут будет усиливаться, прогнозирует Портанский.

Причем в этом соперничестве участвуют спецслужбы. В октябре 2022 года суд в городе Цинциннати приговорил к 20 годам тюрьмы гражданина Китая Сюй Янцзюня за то, что он пытался похитить технологические достижения американских компаний. ФБР охотилось за ним в Европе. В 2018 году оно добилось экстрадиции этого сотрудника китайской разведки из Бельгии.

Источник - НГ
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