ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин

00:02 02.02.2023

Враги Эрдогана оказались в черных списках на авиатранспорте

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1.02.23

Лидеры Партии демократического союза (ПДС), крупнейшей политической организации сирийских курдов, попали в американский черный список авиапассажиров. Об этом сообщил базирующийся в США Курдский институт мира со ссылкой на конфиденциальные документы. Распоряжение было выпущено ФБР несмотря на то, что в Сирии американские военнослужащие уже много лет фактически сотрудничают с военным крылом ПДС. По словам экспертов, такие меры могли быть приняты в качестве символической уступки Турции.

Американский список неблагонадежных авиапассажиров Курдский институт мира получил после того, как в общем доступе оказалась база данных национального перевозчика CommuteAir. В федеральном стоп-листе исследователи нашли бывших сопредседателей ПДС Салеха Муслима и Асью Абдулла – политиков, долгое время пытавшихся выстроить прагматичные связи с западным сообществом и добыть поддержку для проекта автономии на мятежном северо-востоке Сирии во времена активной фазы гражданской войны. Курдский институт мира подчеркивает, что Пентагон доверяет военному филиалу ПДС жизни своих регулярных военнослужащих, в то время как американский аппарат безопасности не может доверить лидерам партии даже посадку на рейс.



К запретительным мерам против ПДС неоднократно призывал президент Реджеп Таийп Эрдоган. В Турции организация считается крылом леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК). В этой связи власти добиваются экстрадиции лидеров ПДС из-за рубежа. Муслим, к примеру, проходит организатором по делу о теракте в Анкаре 2016 года, в результате которого погибли 29 человек. После того как в минувшем году на улице Истикляль в Стамбуле прогремел очередной взрыв, турецкое руководство без промедлений назвало ПДС в числе интересантов и заказчиков нападения. Сама партия в заявлении назвала обвинения попыткой "узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширения зоны безопасности на границе".



За составление соответствующих списков в США отвечают специалисты ФБР. В ведомстве подчеркивают, что стоп-листы основаны на "конкретных критериях, связанных с получением разведывательных данных", а не на "догадках или домыслах". Однако в то же время федеральные власти снимают с себя обязательство приводить "конкретные факты" или "неопровержимые доказательства" в рамках работы со списком неблагонадежных авиапассажиров. Интересно, что подобные запретительные меры имеют значение не только для внутренних рейсов. По ряду наблюдений, Вашингтон обменивается сведениями из этого стоп-листа с иностранными государствами, с которыми установлены тесные договоренности в сфере безопасности.



Как пояснил Курдскому институту мира неназванный отставной сотрудник иммиграционной службы США, помещение лидеров ПДС в стоп-лист, учитывая его международную значимость, могло быть задумано как позитивный сигнал Турции. "Это содержит послание, что мы просто не придерживаемся политики отказа", – пояснил источник. Конечно, США разделяют обеспокоенность турецкого руководства по поводу активности РПК, однако квалифицируют ПДС и его военные крыло в лице курдских отрядов народной самообороны как отдельную ветвь. На этом фоне, считают наблюдатели, Вашингтону легче сделать несколько символических уступок, которые позволят снизить конфликтность в отношениях с Анкарой, союзницей по НАТО.



Политика открытости по отношению к ПДС – одно из обвинений, которыми турецкий истеблишмент мотивирует свой отказ предоставлять Швеции право на вступление в НАТО. Муслим неоднократно посещал Стокгольм по приглашению местных официальных лиц, хотя в свете возникших в прошлом году споров о расширении Североатлантического альянса попытался сделать акцент на том, что контактировал скорее с общественными организациями, нежели с государственными деятелями скандинавской страны. Курс на дистанцирование от курдской партии взяли в 2022 году и сами шведские власти, которые на уровне Министерства иностранных дел уверяли в отсутствии тесных связей с ее лидерами.



В начале нулевых ПДС действительно была полноценной частью сети аффилированных с РПК организаций. Но динамика гражданской войны в Сирии заставила ее лидеров пересмотреть некоторые аспекты имиджевой политики и взять курс на ребрендинг. Работа ПДС над курдским автономным образованием на сирийской территории и развитие военного крыла позволили ей укрепить международную репутацию отличного от РПК игрока и аккумулировать из-за рубежа военную и финансовую помощь. То, что ПДС оказала возглавляемой США иностранной коалиции поддержку в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), позволило ей укрепить свою политическую легитимность за рубежом и получить военный иммунитет.



Как заявил "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, сомнительно, что обнародование американского черного списка авиапассажиров будет иметь большое значение для отношений между ПДС и Белым домом. Собеседник "НГ" допустил, что перечень мог быть составлен до 2014 года, когда между сирийскими курдами и Америкой еще не было формального союза против ИГ. "ПДС встречается с официальными лицами США на территории Сирии", – обратил внимание ван Вильгенбург. Однако эксперт допустил, что американская сторона в свое время могла внести курдских лидеров в стоп-лист в качестве политического послания руководству Турции.



1.02.23