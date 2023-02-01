 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.02.2023
00:15  Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:14  США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
00:02  ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:00  США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
Среда, 01.02.2023
23:05  Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки
21:24  КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:06  Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома

21:01  Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05  Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04  Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02  Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43  Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21  Организация тюркских государств: история, структура, вызовы
18:52  Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46  Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40  Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12  Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55  Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37  "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29  Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15  Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
10:06  Воспитательницам и поварам детсадов в Узбекистане пообещали повысить зарплату
09:11  Почему России стоит доверять Ирану, - Тимофей Бордачев
08:03  В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота
07:59  Бишкек пытается повторить с Душанбе "ташкентский сценарий", - В.Панфилова
01:32  Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла", - Игорь Шумейко
00:50  Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале
00:38  Bloomberg: Конфликт с Россией затеяли те, кто проиграл в Азии и на Ближнем Востоке
00:35  Агроэкспресс из Таджикистана в Россию не поедет, - "НГ"
00:34  Туркменистану придется побороться за право поставлять газ в Китай, - А.Маслов
00:22  После 20 лет оккупации Америка бросила Афганистан вымирать, - Н.Бобкин
00:21  В Таджикистане промониторят все ледники
00:18  Памяти Бориса Пшеничного - редактора самой массовой газеты в истории Таджикистана
00:14  Bloomberg: По пути в Китай путинская нефть делает остановку... в Европе
00:08  Стали ясны главные уроки СВО, - Иосиф Дискин
Вторник, 31.01.2023
23:02  "Транснефть" продолжает качать рос-нефть "партнерам" в Польшу. Заправочка для "Леопардов"
22:36  Власть и народ: драматический разрыв, - Андрей Соколов
21:16  В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля
20:39  Бердымухамедов боится повторить судьбу Назарбаева, - Дина Малышева
20:36  Союз Казахстана и Узбекистана "выставлен на аукцион", - М.Казначеев
20:27  Украина опасно рассердила Иран. Он не оставит без ответа атаку на Исфахан
19:28  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон: долгая дорога к миру, - Канат Кожоев
18:47  Натовские танки на Украине не станут "серебряной пулей"
18:30  Придворный олигарх Абрамович дарит ВСУ $3 млрд. Как это понимать?
16:13  Народную партию Казахстана на выборы поведет профессиональный ренегат-перевертыш Ертысбаев
15:07  "Леопарды" на марше. Памяти горелых "тигров", - Александр Проханов
14:26  Предатели не могут быть элитой. РосНарод и Кремль воюют в разных окопах? - С.Латышев
14:19  У Саакашвили отнялась нога... "Отравлен солями тяжелых металлов"
14:06  Текущие тренды в рамках отношений Европейского Союза и стран Центральной Азии, - А.Чеботарев
13:47  Токаев грозит казчиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны
12:45  РосАрта накрыла и прикопала британских инструкторов морского спецназа в Очакове
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:02 02.02.2023

Враги Эрдогана оказались в черных списках на авиатранспорте
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
1.02.23
Лидеры Партии демократического союза (ПДС), крупнейшей политической организации сирийских курдов, попали в американский черный список авиапассажиров. Об этом сообщил базирующийся в США Курдский институт мира со ссылкой на конфиденциальные документы. Распоряжение было выпущено ФБР несмотря на то, что в Сирии американские военнослужащие уже много лет фактически сотрудничают с военным крылом ПДС. По словам экспертов, такие меры могли быть приняты в качестве символической уступки Турции.
Американский список неблагонадежных авиапассажиров Курдский институт мира получил после того, как в общем доступе оказалась база данных национального перевозчика CommuteAir. В федеральном стоп-листе исследователи нашли бывших сопредседателей ПДС Салеха Муслима и Асью Абдулла – политиков, долгое время пытавшихся выстроить прагматичные связи с западным сообществом и добыть поддержку для проекта автономии на мятежном северо-востоке Сирии во времена активной фазы гражданской войны. Курдский институт мира подчеркивает, что Пентагон доверяет военному филиалу ПДС жизни своих регулярных военнослужащих, в то время как американский аппарат безопасности не может доверить лидерам партии даже посадку на рейс.

К запретительным мерам против ПДС неоднократно призывал президент Реджеп Таийп Эрдоган. В Турции организация считается крылом леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК). В этой связи власти добиваются экстрадиции лидеров ПДС из-за рубежа. Муслим, к примеру, проходит организатором по делу о теракте в Анкаре 2016 года, в результате которого погибли 29 человек. После того как в минувшем году на улице Истикляль в Стамбуле прогремел очередной взрыв, турецкое руководство без промедлений назвало ПДС в числе интересантов и заказчиков нападения. Сама партия в заявлении назвала обвинения попыткой "узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширения зоны безопасности на границе".

За составление соответствующих списков в США отвечают специалисты ФБР. В ведомстве подчеркивают, что стоп-листы основаны на "конкретных критериях, связанных с получением разведывательных данных", а не на "догадках или домыслах". Однако в то же время федеральные власти снимают с себя обязательство приводить "конкретные факты" или "неопровержимые доказательства" в рамках работы со списком неблагонадежных авиапассажиров. Интересно, что подобные запретительные меры имеют значение не только для внутренних рейсов. По ряду наблюдений, Вашингтон обменивается сведениями из этого стоп-листа с иностранными государствами, с которыми установлены тесные договоренности в сфере безопасности.

Как пояснил Курдскому институту мира неназванный отставной сотрудник иммиграционной службы США, помещение лидеров ПДС в стоп-лист, учитывая его международную значимость, могло быть задумано как позитивный сигнал Турции. "Это содержит послание, что мы просто не придерживаемся политики отказа", – пояснил источник. Конечно, США разделяют обеспокоенность турецкого руководства по поводу активности РПК, однако квалифицируют ПДС и его военные крыло в лице курдских отрядов народной самообороны как отдельную ветвь. На этом фоне, считают наблюдатели, Вашингтону легче сделать несколько символических уступок, которые позволят снизить конфликтность в отношениях с Анкарой, союзницей по НАТО.

Политика открытости по отношению к ПДС – одно из обвинений, которыми турецкий истеблишмент мотивирует свой отказ предоставлять Швеции право на вступление в НАТО. Муслим неоднократно посещал Стокгольм по приглашению местных официальных лиц, хотя в свете возникших в прошлом году споров о расширении Североатлантического альянса попытался сделать акцент на том, что контактировал скорее с общественными организациями, нежели с государственными деятелями скандинавской страны. Курс на дистанцирование от курдской партии взяли в 2022 году и сами шведские власти, которые на уровне Министерства иностранных дел уверяли в отсутствии тесных связей с ее лидерами.

В начале нулевых ПДС действительно была полноценной частью сети аффилированных с РПК организаций. Но динамика гражданской войны в Сирии заставила ее лидеров пересмотреть некоторые аспекты имиджевой политики и взять курс на ребрендинг. Работа ПДС над курдским автономным образованием на сирийской территории и развитие военного крыла позволили ей укрепить международную репутацию отличного от РПК игрока и аккумулировать из-за рубежа военную и финансовую помощь. То, что ПДС оказала возглавляемой США иностранной коалиции поддержку в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), позволило ей укрепить свою политическую легитимность за рубежом и получить военный иммунитет.

Как заявил "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, сомнительно, что обнародование американского черного списка авиапассажиров будет иметь большое значение для отношений между ПДС и Белым домом. Собеседник "НГ" допустил, что перечень мог быть составлен до 2014 года, когда между сирийскими курдами и Америкой еще не было формального союза против ИГ. "ПДС встречается с официальными лицами США на территории Сирии", – обратил внимание ван Вильгенбург. Однако эксперт допустил, что американская сторона в свое время могла внести курдских лидеров в стоп-лист в качестве политического послания руководству Турции.

1.02.23

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675285320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нам нужно открытое и живое общение
- "У партии "AMANAT" достаточно организационных и кадровых ресурсов"
- Предпринимателей освободят от адмответственности за несоблюдение устаревших требований - МНЭ РК
- О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 2022 год
- Долю "госуслуг за 5 минут" доведут до 90% в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Закон о регулировании трудовых конфликтов обсуждают сенаторы
- 42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность
- Открывается прямое авиасообщение между Астаной и Челябинском
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  