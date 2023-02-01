США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий

00:14 02.02.2023

01.02.23

В день оглашения приговора обвиняемым по делу об июльских событиях в Нукусе посольство США в Узбекистане повторно призвало власти республики наказать силовиков, нарушивших законодательство в ходе подавления беспорядков.



"После завершения судебного процесса над 22 лицами, обвиняемыми в действиях, связанных с трагическими событиями в Каракалпакстане в июле прошлого года, Посольство США продолжает призывать правительство выполнить свои обязательства в отношении общественной прозрачности и привлечь к ответственности любых сотрудников силовых структур, нарушивших законы Узбекистана", - говорится в заявлении.

С аналогичным призывом США выступили 28 ноября – в день начала процесса по "нукусскому" делу. Ранее ряд международных организаций и стран, в том числе Amnesty International, Евросоюз, США, а также Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвали Ташкент провести прозрачное и независимое расследование событий.



Напомним, 31 января суд приговорил главного фигуранта дела, 43-летнего журналиста Даулетмурата Тажимуратова к 16 годам заключения. Основательница сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова получила 8 лет ограничения свободы с испытательным сроком на три года. Ее освободили из зала суда. Свободу нанесколько лет ограничили еще четверым подсудимым, 16 фигурантов осуждены на 3 – 8,5 лет заключения.



1-2 июля в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Размер материального ущерба составил более 6,6 млрд сумов (свыше $596 тысяч).



Процесс по делу о событиях в Нукусе начался 28 ноября. На скамье подсудимых находились 22 человека. Обвинения были предъявлены, в общей сложности, по 11 статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Среди них статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"), 159 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан"), 164 ("Разбой") и другие. Всего в качестве обвиняемых привлечен 171 человек.



Часть уголовного дела, касающаяся применения силовиками оружия и специальных средств для подавления протестов, выделена в отдельное производство. Как заявили в Генпрокуратуре Узбекистана, если выяснится, что сотрудники правоохранительных органов превысили свои полномочия и неоправданно применяли силу и спецсредства, их действия будет рассматриваться на открытом судебном заседании.