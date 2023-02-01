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Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:15 02.02.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 01.02.2023 |

Какой же вой поднялся в Соединенных Штатах после того, как Россия не пустила на свою территорию американцев для инспекций арсеналов российских стратегических вооружений! А ведь до сих пор все было замечательно. В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) до 5 февраля 2026 года, и взаимные инспекции осуществлялись сторонами беспрепятственно. Однако после начала СВО Вашингтон резко изменил свою линию; установленный американцами режим санкций разрушил атмосферу сотрудничества.

28 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения. 30 ноября 2022 года заместитель министра иностранных дел РФ Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с Соединенными Штатами по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона. В тот же день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с Соединенными Штатами по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать "красные линии" Москвы в сфере безопасности.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что имел в виду представитель российского МИД. Попытки ударов украинскими беспилотниками по аэродромам российской стратегической авиации являются примером пересечения этих красных линий. Понятно, по чьему замыслу это было сделано и что такие удары не вписываются в заявку США на конструктивное сотрудничество.

Более того, вся политика США в украинском кризисе направлена на ликвидацию сложившегося положения России в глобальном стратегическом балансе. США ведут себя так, словно они действуют в эпоху покорения Дикого Запада. Так же как во времена истребления краснокожих племен в Северной Америке бывшими хозяевами этого континента, белые покорители решили, что аборигенам для жизни достаточно резерваций. В прежние времена они достигали своих целей с помощью циничного обмана и геноцида индейцев. Однако времена изменились. В целой серии заявлений российской стороны, начиная с ежегодной итоговой пресс-конференции президента В. Путина от 23 декабря 2021, года Вашингтону было дано понять, что Россия - это не индейское племя, которое можно загнать в стратегическую резервацию.

Требования российской стороны таковы:

1. США обязаны свернуть какую-либо активность в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии;

2. Америка должна забрать все ядерное оружие на свою территорию;

3. Тяжелым бомбардировщикам США запрещается летать рядом с российским небом;

4. Американцы не могут посылать свои военные корабли в Черное море и другие моря, омывающие границы России;

5. США должны отказаться от идеи создания военных баз в постсоветских странах;

6. "Страна за горизонтом" не имеет права размещать какую-либо военную инфраструктуру в странах, где ее не было до 1997 года;

7. Государства, имеющие общую с Россией границу, не должны приниматься в НАТО. Отдельной строкой в этом запрете прописан запрет для Украины;

8. США не имеют права размещать ракеты средней дальности там, откуда они могут достичь России;

9. В НАТО должны отказаться от идеи считать Россию стратегическим противником...

Джо Байден не заметил требований Москвы, а усвоенное американцами чувство уверенности в себе оказалось сильнее разума. Они продолжают считать себя "сияющим градом на холме" и требовать от России уступок. По неизведанным причинам Россия перед лицом надвигающейся стратегической опасности должна открыть перед ними свои арсеналы и не замечать, что их украинские "прокси" уже подбираются к этим арсеналам своими дронами. Здесь небесполезно услышать, что Киев грозит, получив БПЛА дальнего действия, начать бомбардировки глубинные территорий России. Кто знает, не будут ли в списке целей стоять и заводы по производству стратегических вооружений.

Российское руководство отмечает, что готово работать по контролю ДСНВ-3, но на условиях взаимной безопасности. Эта позиция сохранится до тех пор, пока американцы не отрешатся от иллюзии о том, что создание для других стран резерваций – лучший принцип внешней политики.

Источник - фонд стратегической культуры
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