Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет

00:22 02.02.2023

Оливер Галич



Полмиллиона сотрудников различных отраслей Великобритании объявили забастовку 1 февраля, требуя повышения заработной платы. Это крупнейшая акция протеста за последние 12 лет, она привела к закрытию школ и серьезно нарушила работу транспорта.



Среди бастующих – учителя, машинисты поездов, государственные служащие, преподаватели университетов, водители автобусов и охранники. Лидеры британских профсоюзов обвиняют правительство в срыве усилий по достижению компромисса об оплате труда, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



