Кыргызские депутаты требуют "взять под контроль" TikTok

08:55 02.02.2023

В Кыргызстане депутаты выступают против социальной сети TikTok

TikTok

Депутат Шайлообек Атазов считает, что социальная сеть TikTok меняет идеологию молодежи в плохую сторону. Он предложил Минкультуры Кыргызстана провести работу и принять меры по этому вопросу, сообщает Zakon.kz.

Депутат cказал, что необходимо изучить вопрос, как TikTok влияет на молодежь, пишет "Акипресс".



"Дайте им поручение исследовать, как TikTok влияет на молодежь. У нас же должна быть национальная кампания. В других странах, например, в Узбекистане и Таджикистане, в ТикТоке плохих вещей не показывают", – сказал Атазов.

Его поддержал депутат Таалайбек Масабиров.



"Обязательно нужно взять под контроль. Смотреть даже опасно, дети наши смотрят это все. У нас должна быть идеология, чтобы детей пропагандировать к спорту, нашим традициям, культуре. Я всегда контролирую, что смотрят мои дети. Вначале ничего такого не было, а сейчас снимаются, надев сорочку на голову. Там много видео, которые не соответствуют нашему менталитету", – сказал он.

По его словам, в соседних странах эта соцсеть запрещена.



19 января за заседании парламента Кыргызстана депутат Тазабек Икрамов раскритиковал министра энергетики Таалайбека Ибраева за неподготовленность к зимнему периоду.



Ирина Лукичева