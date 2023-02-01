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Террористы возвращаются в ЦА: кто угрожает региону? - Кирилл Семенов
09:23 02.02.2023

ТЕРРОРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ: КТО УГРОЖАЕТ РЕГИОНУ?
Несмотря на то, что Центральная Азия стала значительно более стабильным регионом с точки зрения деятельности экстремистских организаций, пока рано говорить о полном отсутствии угрозы. Знаковым событием, способным повлиять на террористическую активность на постсоветском пространстве и прежде всего в регионе Центральной Азии, стала новая стратегия группировки "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ – организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующей сирийский регион Идлиб. Она предусматривает выдавливание всех ранее аффилированных с ХТШ* групп иностранных джихадистов из Сирии обратно в Центральную Азию. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Террористы возвращаются в Центральную Азию: кто угрожает региону?
Куда могут пойти джихадистские фракции, выдавленные из Идлиба?
Начиная с весны 2021 года ХТШ* усиливает давление на прибывших в Сирию из других стран боевиков, обосновавшихся в Идлибе. Сама ХТШ* теперь пытается представить себя сугубо сирийской организацией, якобы не входящей в глобальную террористическую сеть.

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Показательно, что подобные усилия ХТШ* уже спровоцировали отток ряда джихадистских фракций из Идлиба на Украину. Это касается, например, "чеченской" группировки во главе с Рустамом Ажиевым (Абдульхааким Шишани), чьи боевики появились на Украине летом-осенью 2022 года. Или так называемой "Албанской группы", которая прибыла на Украину и присоединилась к подконтрольным ВСУ отрядам наемников в начале 2023 года.

В сирийском Идлибе до сих пор остаются связанные с ХТШ* группировки, состоящие из граждан государств Центральной Азии. "Хайят Тахрир аль-Шам"* продолжает оказывать на них давление, чтобы они самораспустились и покинули регион Идлиба.
Однако, в отличие от "чеченских" или "албанских" группировок, их представители - нежеланные гости на Украине, так как члены этих центральноазиатских фракций в гораздо большей степени "засветились" в санкционных списках США и государств Евросоюза. Они также зачастую гораздо более последовательны в продвижении идеологии "глобального джихада" и даже более радикальны, чем сам ХТШ*.

Стоит упомянуть нападение узбекских джихадистов из ХТШ* на национальный музей в городе Идлибе. Он оставался в безопасности при правлении "Хайят Тахрир аль-Шам"*, пока не подвергся атаке со стороны боевиков узбекского происхождения в 2021 году, которые уничтожили исторические статуи с изображениями языческих божеств.

Поэтому еще до начала масштабной кампании ХТШ* по выдавливанию иностранных боевиков часть центральноазиатских полевых командиров вступила в конфликт с руководством "Хайят Тахрир аль-Шам"*, посчитав его слишком умеренным, и попыталась перейти в другой террористический альянс - "Хуррас ад-Дин" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако благодаря предпринятым боевиками ХТШ* мерам многие из этих полевых командиров были арестованы, иные ликвидированы.

Так, Сироджиддин Мухтаров (Абу Салох), гражданин Киргизии узбекского происхождения, основавший группировку "Жаннат ошиклари"* ("Любящие рай") ставшую затем "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* ("Общество единобожия и джихада" - организация, деятельность которой запрещена в РФ) был арестован службами безопасности ХТШ* в 2020 году.

Другой узбекский полевой командир - Абу Рофик (Сухроб Балтабаев) был убит. Информационное агентство ТАСС 9 сентября 2022 года со ссылкой на Олега Егорова, заместителя начальника российского Центра примирения на авиабазе Хмеймим, сообщило, что Абу Салох был убит в ходе российского авиаудара вместе с более чем 20 террористами из "Фронта ан-Нусра"* (ХТШ*). Неясно, был ли он ликвидирован или вновь смог оказаться на свободе.

В любом случае существует угроза, что ХТШ* сможет найти безопасные коридоры для переправки боевиков из Центральной Азии, от которых альянс хотел бы избавиться, как непосредственно в государства региона, так и в Афганистан.
В этом случае велика вероятность того, что эти боевики могут примкнуть к радикальным формированиям, представляющим наибольшую угрозу соседним государствам, действующим в Афганистане и отказывающимся признавать власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Узбекские боевики и афганский Бадахшан
Наиболее крупной группировкой джихадистов, связанной с Центральной Азией, которая по-прежнему активна в Идлибе, остается "Исламская партия Туркестана" (ИПТ - организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на свои связи с Синьцзян-Уйгурским автономным округом Китая и действующей там материнской фракцией ИПТ*, в ее идлибском филиале также присутствуют уроженцы из Центральной Азии. Прежде всего это уйгуры, но также узбеки и киргизы. Эта группировка была важным партером ХТШ*, но рано или поздно руководство ХТШ* будет вынуждено усилить давление на ИПТ*, чтобы ее боевики покинули Идлиб. Тем более что руководители этой фракции также служат целями и для атак американских беспилотников.

Также в сирийском Идлибе находятся и узбекские боевики из группировки "Катибат Имам Бухари" (КИБ - организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2018 года КИБ* открыто идентифицирует себя как часть афганских талибов*. Они называют себя "Исламским Эмиратом Афганистана - Катибат Имам аль-Бухари" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - это отсылка на официальное название, используемое талибами*.

Показательно, что эта же группировка ранее действовала и в Афганистане, и у нее был собственный афганский филиал, также состоящий как из местных этнических узбеков, так и из граждан Узбекистана. Однако какие в настоящий момент отношения связывают КИБ* и афганских талибов*, сказать сложно. Тем более, что ХТШ* вряд ли потерпела бы в Идлибе группировку, не подчинившуюся ее руководству.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в афганском Бадахшане - регионе на северо-востоке Афганистана, где уже нашли убежище немало радикально настроенных выходцев из Центральной Азии, готовых вернуться домой и попытаться повторить успех "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В Бадахшане по-прежнему действуют осколки террористического Исламского движения Узбекистана (ИДУ - организация, деятельность которой запрещена в РФ), той его части, которая отказалась входить в состав местного филиала "Исламского государства"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием "Вилаят Хорасан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Последняя понесла серьезные потери в боях с талибами*, но все еще может представлять угрозу как для Афганистана, так и для соседних государств. В регионе действуют таджикская радикальная группировка "Джамаат Ансаруллах" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже отметившаяся терактами на территории Таджикистана. По некоторым данным, "Ансаруллах"* тесно взаимодействует с талибами*, вплоть до того, что с их санкции охраняет часть афгано-таджикской границы. Сам "Талибан"*, впрочем, опровергает эти обвинения и отказывается признавать "Ансаруллах"* своим союзником.

В Афганистане, в том числе и в Бадахшане, по-прежнему активны боевики террористического уйгурского "Исламского движения Восточного Туркестана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известного также как "Исламская партия Туркестана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя их заявленная цель - борьба за отделение от Китая территорий, населенных уйгурами и казахами, в действительности эта группировка уже давно стала своеобразной террористической частной военной компанией, которая примыкает к различным альянсам, действующим далеко от китайских границ - например, в Сирии.

Поэтому есть вероятность, что "Исламская партия Туркестана"* может распространить свою активность на территорию соседнего Таджикистана.

Одна из новых угроз безопасности Таджикистана со стороны Афганистана состоит в создании организации "Тэхрик Талибан Таджикистан" (ТТТ – организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадахшан в июле 2022 года. Название этой террористической структуры указывает скорее на близость с пакистанским "Тэхрик Талибан Пакистан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нежели с афганскими талибами*.

ТТТ* состоит из части бывших бойцов "Джамаат Ансарулла"* второго поколения и насчитывает до 300 членов, большинство из которых - граждане Таджикистана. ТТТ* сформирована по инициативе афганских талибов*, и ее главная цель - установить в Таджикистане шариатское правительство путем свержения светского режима в стране.

Лидер ТТТ* - Мухаммад Шарипов, также известный как Махди Арсалон, житель Нуробадского района Таджикистана. Его отец, Мирходже Шарипов, был одним из друзей Амриддина Табарова, основателя "Джамаат Ансаруллах"*, а одна из сестер Махди Арсалона замужем за одним из сыновей Табарова. Махди Арсалон жил в России до октября 2015 года, а в 2016 году переехал в Афганистан.

Наконец, активность террористической организации, известной как "Исламское государство - вилаят Хорасан" (ИГ-ВХ - организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представляет собой серьезную угрозу для безопасности государств Центральной Азии.
ИГ-ВХ* набирает в свои ряды новобранцев как из числа афганских этнических меньшинств, таких как таджики и узбеки, так и граждан центральноазиатских государств, оказавшихся на афганской территории, в том числе и в составе других радикальных группировок.

Угроза, исходящая от ИГ-ВХ* и иных террористических группировок, обосновавшихся в Афганистане, по-прежнему требует тесного контртеррористического сотрудничества между Россией, государствами Центральной Азии и новыми властями Афганистана. Хотя надо отметить, что террористическая активность непосредственно в центральноазиатских государствах значительно снизилась по сравнению с 1990-ми - началом 2000-х годов.

Тем не менее власти некоторых государств Центральной Азии склонны преувеличивать внутренние риски и угрозы со стороны радикальных и террористических группировок, как это происходит в Казахстане или Таджикистане, или, наоборот, преуменьшать проблемы, чтобы казаться более стабильными, как в Узбекистане.

*Террористические организации, деятельность которых запрещена в России и ряде стран СНГ.

Кирилл Семенов
1 фев. 2023

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675318980


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