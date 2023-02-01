Соотечественникам не видать российских пенсий, - НГ

09:28 02.02.2023 1.02.2023



Для властей РФ проблемы переселенцев теряют актуальность на фоне релокантов

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Глава исполкома Форума переселенческих организаций Евгений Бобров пригласил чиновников к конкретному разговору.

В середине февраля Форум переселенческих организаций готовит круглый стол по пенсионным правам соотечественников, уезжающих в Россию из государств СНГ, в частности Казахстана. Правозащитники утверждают, что проблема с каждым годом обостряется: по их оценкам, десятки тысяч человек сталкиваются с трудностями или вовсе отказами при оформлении пенсий. Часто из-за элементарных ошибок чиновников с адресатами запросов в другую страну, но не реже – просто из-за тотального недоверия к людям. Власти РФ много внимания уделяют, например, ситуации с релокантами, но поддержку переселенцев, похоже, не считают актуальным вопросом.



На круглом столе, который организуется совместно с Институтом стран СНГ, планируется участие представителей Минтруда, Социального фонда РФ, Главного управления по вопросам миграции МВД России. Правозащитники рассчитывают на то, что чиновники к ним придут, а главное – расскажут и об актуальных изменениях законодательства, и, конечно, о нюансах правоприменительной практики пенсионного обеспечения переселяющихся в страну соотечественников.



Например, к мероприятию подготовлена аналитическая справка, где отмечается, что только за последние полгода в форум обратились десятки переселенцев, к примеру, из Республики Казахстан, которые в России получили отказ в назначении им пенсий. Прежде всего из-за отсутствия сведений, подтверждающих их стаж работы в стране исхода. Изучив такие решения, эксперты форума пришли к выводу, что это не была вина самих людей, потому что "со стороны Пенсионного фонда РФ (прежнее название. – "НГ") и его подразделений в регионах имеет место ошибочное направление запросов о подтверждении стажа" через тот формуляр, который предназначен для коммуникации с аналогичной казахстанской структурой, в полномочия которой вообще "не входит подтверждение стажа бывшего гражданина Республики Казахстан с 1992 года".



С 1 января этого года перестало действовать Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Это вызвало панику у пенсионеров, особенно у тех, кто переезжает в Россию. Но и во время действия данного соглашения проблем тоже возникало много. Скажем, учитывался стаж в основном за годы работы в советский период, так что многие люди получали в РФ лишь минимальную пенсию. И положение усугублялось все последние годы: переселенцев, у которых есть такой стаж, все меньше, а значит, для назначения пенсий необходимы запросы в государства исхода. Ответы оттуда зачастую не приходят вообще или поступают, но с указанием, что сведений не имеется. Справки, привезенные переселенцами, чиновники не принимают – и вообще отказывают в пенсии.

Положительного результата удавалось добиваться через суды, но далеко не всем переселенцам. Так что в лучшем положении оказались те, кто, имея вид на жительство в РФ, сохранили пенсию в прежнем государстве. А кто принял гражданство РФ, тот часто оставался без пенсии и в России, и в своей бывшей стране.



Правозащитница Галина Рагозина подтвердила "НГ", что, действительно, все меньше тех переселенцев, у которых хватает советского стажа, тогда как тот, что был получен позже в других государствах, практически никогда не учитывается. Особенно остра эта проблема, по ее словам, для выходцев из Казахстана, где остается наибольшее количество русскоговорящего населения и откуда идет основной поток. С одной стороны, им невыгодно терять там пенсии, которые выше, чем в России, с другой – "в Казахстане жесткие требования: выписка на ПМЖ при выезде из Казахстана и запрет на второе гражданство". Поэтому многие, заметила она, живут в РФ с разрешением на временное проживание или видом на жительство, не претендуя на гражданство, чтобы здесь получать пенсии из страны своего исхода, хотя сейчас это уже и не особо выгодно, учитывая нынешние валютные курсы и сложности с переводом денег.



В конце прошлого года, подчеркнула Рагозина, переселенцы в десятках российских городов стали жаловаться, что им отказывают в пенсионных выплатах на основании такого ответа из прежних стран – "запрашиваемых данных нет". А причиной на самом деле оказались ненадлежащие запросы из РФ. "Выгадает ли Россия при таком подходе к пенсионному обеспечению переселенцев? Вряд ли! Чтобы не терять стаж, не поедут люди зрелого возраста, да и многие молодые не будут бросать родителей и уезжать туда, где неизвестно, как сложится их судьба", – подытожила правозащитница.



Председатель исполкома Форума переселенческих организаций Евгений Бобров заметил, что с пенсиями на практике мало что меняется. Основные проблемы, кроме неподтверждения стажа, – это размер тамошних зарплат и указание на вредные условия труда, что давало бы соотечественникам право на досрочную российскую пенсию. Однако дело еще и в действиях отечественных чиновников. По закону российские пенсионные органы могут в спорных случаях запрашивать необходимые документы за рубежом, например, если справка переселенца от зарубежного работодателя содержит не все реквизиты или неверна по содержанию. Но в реальности подразделения нынешнего Социального фонда РФ запрашивают подтверждения по пенсионным делам всех переселенцев, обосновывая свою бдительность подделками, правда единичными. Иными словами, даже правильно оформленные официальные документы прежних работодателей в России не признаются в принципе.



И конечно, правозащитников интересует: почему чиновники на местах постоянно допускают как бы ошибки в своих запросах? Это либо тот же некорректный формуляр, либо направление в неуполномоченный орган, где нет нужных сведений о размере стажа, зарплате, вредных условиях и т.д. По словам Боброва, например, "направляют зачем-то запросы в Пенсионный фонд Казахстана, хотя надо – в НКО "Правительство для граждан". Вот в результате и приходят ответы об отсутствии нужной информации, а значит, многолетний стаж человека просто аннулируется. Это нарушает права переселенцев, многие из которых вынуждены оставаться без честно заработанной пенсии. И очень много сейчас проблем не только по Казахстану, но и по украинцам, заметил Бобров. В частности, непонятно, как им подтверждать необходимые для назначения пенсии обстоятельства, если из Киева уже много лет не отвечают ни на какие запросы из РФ, в том числе пенсионные. Если вообще никакие архивные данные не сохранились, то ни пенсионные органы, ни суды не вправе устанавливать ситуацию по показаниям свидетелей.



Кроме того, на круглом столе подниматься будут и как бы более мелкие, но уже не раз озвученные и до сих пор не решенные проблемы. Например, почему стаж, приобретенный в другом государстве, не учитывается у "не прописанных" в РФ людей? По мнению Боброва, "регистрация не может подменять законодательство, учитывающее стаж независимо от прописки". Отдельное внимание будет уделено прекращению пенсионных выплат в связи с аннулированием вида на жительство. Многие одинокие – пожилые или маломобильные иностранцы и лица без гражданства, проживающие в России по этому документу, и не знают о своей ежегодной обязанности уведомлять миграционную службу о продолжении проживания здесь. После же двух неуведомлений вид на жительство автоматически аннулируется, то есть выплата пенсий прекращается, хотя крайне негуманно лишать денег стариков и инвалидов, едва сводящих концы с концами, из-за невыполнения технического требования. Как заявил "НГ" Бобров, правозащитники неоднократно предлагали правовые механизмы, позволяющие решить все эти вопросы, с некоторыми из них чиновники даже соглашались, но те так и не заработали. В целом, по его оценке, как минимум десятки тысяч переселенцев сталкиваются с пенсионными проблемами, хотя пока в Россию продолжают ехать соотечественники в количестве большем, чем из нее выезжает россиян. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675319280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О проблемах столицы

- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

- Постановление ЦИК РК

- Кадровые перестановки

- О команде мэра Алматы

