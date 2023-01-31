 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.02.2023
13:23  Почему количество казахского населения в России резко сократилось? - Баян Ахмет
13:20  Молитвой, водкой и обманом. Какими способами казахов обращали в христианство, - Закиш Садвокасов
13:16  Финиш или старт? Казахские псевдо-выборы - убогое, но веселое зрелище
13:10  Трансформация элит. Наступает донбасский период русской истории, - Федор Папаяни
13:07  Закат вручную. Кто добьет Евросоюз, - Николай Сорокин
12:54  Суд по "Каракалпакским событиям" продемонстрировал пример человечности, защиты прав человека, эффективности реформ в судебной системе
10:42  Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству

09:35  В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
09:28  Соотечественникам не видать российских пенсий, - НГ
09:23  Террористы возвращаются в ЦА: кто угрожает региону? - Кирилл Семенов
08:55  Кыргызские депутаты требуют "взять под контроль" TikTok
00:22  Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет
00:15  Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:14  США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
00:02  ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:00  США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
Среда, 01.02.2023
23:05  Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки
21:24  КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:06  Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:01  Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05  Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04  Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02  Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43  Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21  Организация тюркских государств: история, структура, вызовы
18:52  Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46  Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40  Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12  Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55  Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37  "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29  Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15  Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
10:06  Воспитательницам и поварам детсадов в Узбекистане пообещали повысить зарплату
09:11  Почему России стоит доверять Ирану, - Тимофей Бордачев
08:03  В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота
07:59  Бишкек пытается повторить с Душанбе "ташкентский сценарий", - В.Панфилова
01:32  Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла", - Игорь Шумейко
00:50  Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале
00:38  Bloomberg: Конфликт с Россией затеяли те, кто проиграл в Азии и на Ближнем Востоке
00:35  Агроэкспресс из Таджикистана в Россию не поедет, - "НГ"
00:34  Туркменистану придется побороться за право поставлять газ в Китай, - А.Маслов
00:22  После 20 лет оккупации Америка бросила Афганистан вымирать, - Н.Бобкин
00:21  В Таджикистане промониторят все ледники
00:18  Памяти Бориса Пшеничного - редактора самой массовой газеты в истории Таджикистана
00:14  Bloomberg: По пути в Китай путинская нефть делает остановку... в Европе
00:08  Стали ясны главные уроки СВО, - Иосиф Дискин
Вторник, 31.01.2023
23:02  "Транснефть" продолжает качать рос-нефть "партнерам" в Польшу. Заправочка для "Леопардов"
22:36  Власть и народ: драматический разрыв, - Андрей Соколов
21:16  В Таджикистане снова вводят энерголимит. С 1 февраля
20:39  Бердымухамедов боится повторить судьбу Назарбаева, - Дина Малышева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
09:35 02.02.2023

Депутаты Сената 2 февраля приняли в двух чтениях проект закона по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представила документ депутат Сената Ляззат Калтаева. По ее словам, основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

"Актуальность закона очевидна. В последнее время в стране растет количество митингов и забастовок, лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов".
Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева
По ее словам, законопроектом предусмотрен ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах".

Так, в рамках усиления роли и повышения статуса согласительной комиссии порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения.

При этом к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления.

В проекте закона оговариваются также конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии, которые являются обязательными для работодателя, работников и лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях.

"Упрощаются процедуры организации забастовок. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган".
Ляззат Калтаева
Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что позволит активизировать работу этого института.

"Принятие закона позволит упростить процедуры организации переговорных процессов, формулирования и выдвижения требований, что будет способствовать решению трудовых конфликтов в правовом поле. Закон усилит институт согласительных комиссий, трудового арбитража, роль профессиональных союзов в разрешении трудовых споров. Принятие закона не влечет негативных социально-экономических и правовых последствий".

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675319700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Информационное сообщение по валютному рынку
- О проблемах столицы
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года
- Постановление ЦИК РК
- Кадровые перестановки
- О команде мэра Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  