Закат вручную. Кто добьет Евросоюз, - Николай Сорокин

13:07 02.02.2023 Эпиграфом этого короткого обозрения вполне можно сделать историческую фразу нашей большой подруги Виктории Нуланд, получившей квалификацию по русской идентичности и языку еще в далеком 1984 году, работая в течение восьми месяцев переводчиком на советском рыболовецком судне и бурно общаясь с советскими матросами. "Fuck the EU!" - заявила Нуланд в 2014 году в разговоре с американским послом в Киеве - интеллигентным Джеффри Пайеттом, который явно не ожидал от Вики такого полета мысли. Но это именно и есть голая правда без прикрас, без дипломатического лоска, без пресловутой политкорректности. Истинное отношение Штатов к Европе целиком и полностью укладывается в эти три слова, произнесенных перевозбужденной Викторией.



Кстати, недавно наша красавица отметилась еще одним громким заявлением. После терактов на российских газопроводах в Балтийском море она брякнула на камеры, что "администрация очень довольна", зная, что газопровод "Северный поток - 2" взорван. Молодец, ни в чем себе не отказывает…



Давайте, не уходя в дебри политического процесса и экономических перипетий, просто здраво разберемся в том, чего же на самом деле хотят американцы от Евросоюза. Совершенно не важны декларации, высокие словеса, лозунги, мантры о демократии и правах человека - это все для совсем уж малотребовательной публики на обоих берегах Атлантики. К сожалению, правда, таких большинство. Но, действительно, в чем истинный интерес американского истеблишмента по отношению к ЕС?



Думаю, что не сильно отойду от истины, если скажу, что весь интерес состоит из трех пунктов, которые никогда и никем прямо не формулируются, но при этом непрерывно подразумеваются.



1. В экономическом смысле США совершенно не устраивает тот факт, что Евросоюз имеет экономику, равную по объему американской, а на самом деле с учетом меньшей концентрации финансовых активов, то есть фиктивного капитала, и большей - реальных производств, в первую очередь передовой хай-тек-индустрии, более сильную, чем в США. Во всяком случае, именно такая расстановка имела место на начало украинского кризиса 2022 года, до введения фактического запрета на импорт дешевых российских энергоносителей.



Штаты не устраивает факт экономического суверенитета Европы. Не до конца адекватный союз стран с плохо понятными (кроме неизменного желания припасть к корыту) общими целями, полностью потерявший политическую независимость, фактически превратившийся в американский доминион, пытается конкурировать с гегемоном, вставляет ему палки в колеса. С таким раскладом Америка давно уже собралась решительно покончить, а в прошлом году наконец-то для этого представилась прекрасная возможность. Впрочем, американцы сами много лет такую возможность готовили, работали в этом направлении, так что нельзя сказать, что она появилась у них на халяву, нет, все было довольно тонко организовано и срежиссировано.



В чем основная сущность капитализма? Об этом очень четко сказал еще Адам Смит: в непрерывной экспансии. Но мир конечен, поэтому конечен и капитализм. А хозяевам планеты этого очень не хочется, поэтому они непрерывно находятся в поисках новых, платежеспособных рынков для сбыта своих товаров. По сути, из оставшихся без серьезной войны, к которой никто не готов, можно забрать под себя только лишь вполне платежеспособный и уже идеологически завоеванный рынок Евросоюза, вытеснив оттуда сначала Россию с помощью разнообразных рестрикций, а потом уже и самих европейских производителей. Ведь искусственно взвинченные тарифы на энергоносители, которые за год в среднем подорожали в 3,5 раза, влекут за собой появление неконкурентоспособных, по сравнению с американскими, конечных товаров и вытекающее из этого факта закрытие европейских предприятий. А потом можно втюхать и "План Маршалла 2.0", и начать расти на нем как на дрожжах - во всяком случае, теоретически.



Ко всему прочему, американцы серьезно зарабатывают на экспорте собственной нефти, нефтепродуктов и СПГ, которыми они обязались заменить выбывающие российские аналоги. Куда ни посмотри, для Штатов со всех сторон красота, для Европы - катастрофа.



2. В политическом аспекте главной целью американских элит является полное прерывание всех отношений между Европой и Россией, а в перспективе и Китаем. Действительно, о каком глобальном лидерстве может идти речь, если находящиеся под "ядерным зонтиком" заокеанской метрополии страны Европы о чем-то сепаратно договариваются с русскими или китайцами, пытаются проводить какую-то самостоятельную более-менее невраждебную и выгодную для себя линию или даже стремятся быть формально нейтральными, как до недавнего времени это делали Швеция и Финляндия? Более это неприемлемо, и истеблишмент США взял курс на превращение доминионов в колонии, лишенные любых политических, внешнеэкономических и других суверенных прав. Управление колониями, как всегда, осуществляется через продажные элиты с переделанной идентичностью и крайней ограниченностью понимания реально происходящих процессов на манер Анналены Бербок, Жозепа Борреля или Йенса Столтенберга. И пока у американцев все прекрасно получается.



3. Третья позиция вытекает из двух предыдущих: нужно постараться максимально втянуть ЕС в конфликт на Украине. В этой связи даже не важно, победит Россия или проиграет, хотя, разумеется, все делается для того, чтобы реализовался второй вариант. Но, если Россия победит, то страны ЕС еще теснее сплотятся вокруг гегемона, ведь им будет очевидно, что вслед за Украиной Москва захочет вернуть в свою орбиту влияния и все бывшие страны Варшавского договора. А разгром ВСУ, армии, которая неизмеримо сильнее любой европейской, будет напоминать лишь о том, что без помощи метрополии Европа ни при каких обстоятельствах не сможет сдержать российскую экспансию.



Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно. Кристалина как истинная выпускница МГИМО на все смотрит диалектически и весьма единообразно, тем не менее течение самого кризиса капитализма вполне может неодинаково проходить в разных частях нашей планеты именно исходя из субъективного вмешательства одной из сторон, имеющей некое чудо-оружие, wunderwaffe, для смягчения существующих неурядиц. Этим оружием, как многие понимают, является американский печатный чудо-станок.



Главы двух основных европейских стран с самыми большими и диверсифицированными экономиками, Германии и Франции, на днях заключили неофициальный договор о совместном противодействии политике страны, которая фактически пытается вывести их из "большой игры", пытается провести их деиндустриализацию и последующую ликвидацию субъектности. Чебурашка, как в том старом анекдоте, кажется, о чем-то начал догадываться. Ясно, что разговор шел не о Китае и даже, вы будете смеяться, не о России. Речь шла о том самом гегемоне, главном союзнике, граде на холме…



Все это было многократно доведено до сведения европравителей в реальности, и они не раз были свидетелями совершенно хамских выходок заокеанских партнеров. К примеру, когда бывший президент Трамп решил похерить сделку с Ираном, связанную с ядерным оружием, он директивно принудил европейских бизнесменов полностью дезавуировать все уже заключенные контракты с иранцами. Все сильно кричали, возмущались, называли Трампа обидными словами, больше всего неистовствовали даже не европейцы, а американские демократы и их ручные СМИ наподобие CNN. Европейцы торжественно клялись юридически защитить все заключенные договора, по итогам - пшик, ничего не сделали, обо всем забыли, контракты разорвали.



Особое пренебрежение к себе та же Франция ощутила недавно: американцы в рамках своей антикитайской инициативы по сколачиванию так называемого блока AUKUS в категорической форме "рекомендовали" правительству Австралии отказаться от своих романтических планов (оформленных к тому времени, кстати сказать, уже заключенными контрактами) по строительству новейших ядерных подводных лодок в малопонятной для истинного англосакса Франции и перезаключить эти договора с британцами. Как кричали французские власти! Они называли все эти манипуляции "предательством" и отходом от евроатлантической солидарности. Американцам, понятное дело, все эти крики были по барабану: у вас в принципе отсутствует идентичность, ребят, заткнитесь. И заткнулись, больше об этом никто и не вспоминает.



Тем не менее последний удар Штатов по ЕС перекрывает все предыдущие. Начиная с этого года вступил в действие так называемый Акт о снижении инфляции (IRA). Это мероприятие, по задумке заатлантических стратегов, должно обрушить европейскую высокотехнологичную экономику, особенно серьезные стартапы, и в той же мере стимулировать соответствующие отрасли в США: многомиллиардные субсидии и налоговый рай для новых компаний - хай-тек и наиболее перспективных с точки зрения современных подходов к номенклатуре конечной продукции. Эти компании будут, по задумке, перебираться из Европы в Штаты, где и получат все подготовленные для них преференции, которые Европа при всем своем желании не может дать.



Другими словами, данный закон стимулирует фирмы, обладающие серьезными передовыми технологиями, а также наиболее многообещающих стартаперов переводить свои активы и мозги за океан, где мощные кредитные, инвестиционные и налоговые послабления и также, что немаловажно, дешевая энергия. Понятно, что в данном случае речь идет о направленной деиндустриализации и деинтеллектуализации Европы, фактически о том, чтобы лишить ее любого позитивного будущего.



И конкретно этот удар по известному месту европейской цивилизации был нанесен во время наиболее трогательного, повсеместно позиционируемого небывалого единства западного мира - во время священного отражения чудовищной агрессии России против совместно выпасаемого агнца - невинной и наивной Украины.



Ведь ЕС нес и несет главную нагрузку со стороны объединенного Запада в плане оказания помощи Нэньке, и именно ЕС является антибенефициаром всех нелицеприятных ответвлений и последствий конфликта, начиная от теоретически возможного расширения зоны российской СВО и заканчивая проблемой с уже надоевшими всем беженцами, искренне считающими, что им все должны. Ну и тотальная экономическая рецессия - это главное, конечно. Да, основную часть денег дают американцы, но ведь для них это не более чем несколько нажатых кнопок на основном компьютере Федеральной резервной системы (ФРС), так, мелочевка - пока, во всяком случае…



Много времени и сил лидеры ЕС посвятили попыткам отговорить американских чиновников от опрометчивого шага, призывали не вводить в действие IRA, что, вы сами понимаете, абсолютно бесперспективно: Штаты давно уже даже не делают вид, что считаются с озабоченностями вассалов. Ну и, наконец, третьего дня Макрон и Шольц вроде бы как выработали мощный ответ - некий план "совместных действий", который, если не вдаваться, судя по поверхностным пояснениям немногих экспертов, сводится к "инвестициям в европромышленность их государственных и частных источников". Короче, очередные прожекты.



Однако никаких уточняющих деталей этой антиамериканской программы совместных действий не существует в природе. Неизвестно даже, были ли достигнуты хотя бы минимальные рамочные договоренности. Вот что пишет Reuters: "Немецкие официальные лица говорят, что Берлин не видит особой нужды в создании нового суверенного фонда ЕС, который Франция считает необходимым создать, чтобы инвестировать в европейскую промышленность и сохранять ее конкурентоспособность по сравнению с американскими фирмами, получающими выгоды от IRA. Оба правительства также лишь в общих чертах согласились работать над полным пересмотром европейского энергетического рынка. Франция хочет скорейшего движения вперед по причине ее упора на развитие атомной энергетики, а Берлин к этой спешке относится весьма скептически".



Например, очень толковый экономист Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, уверен, что Штаты получили позитивный эффект от энергокризиса в Европе. За счет закона об инфляции им удается переманивать к себе компании из Европы или способствовать росту инвестиций в производство с их стороны. "Отток капиталов из ЕС начался еще год назад, и капиталы эти уходили в трежерис. Так что США максимально выгодно для себя используют ситуацию в Европе, поправляя состояние своей экономики".



Все это в достаточной степени усугубляется тем фактором, что Европейский центральный банк - это не Federal Reserve. Европейский банк просто не может так круто поднимать процентную ставку, как это легко и непринужденно сделала ФРС. Такая политика неизбежно приведет к необратимой серии дефолтов самых закредитованных стран - Италии, Франции, Греции. А значит, борьба с инфляцией будет куда более затянутой, чем в США, и значительно более неопределенной.



Протекционистские меры со стороны Европы также, скорее всего, исключены: основная проблема сегодняшней европейской промышленности заключается в резком, фактически экспоненциальном (на коротком отрезке) росте издержек. Какие бы пошлины ЕС ни вводил, а уж очень мощных ввести просто никто не даст, они не в состоянии будут перекрыть цены американских экспортных товаров, и главная причина этого - отказ от сверхдешевых российских трубных энергоносителей. Ребята сами вырыли себе благоустроенную могилку…



Вообще, все это очень похоже на то, что истинной причиной совместного германо-французского демарша стала вовсе не озабоченность проблемами своих стран и Европы в целом в связи с наглой американской экспансией, а обычное для сегодняшних псевдолидеров дельце - лишь отпозиционировать факт своего протеста, показать как своей буржуазии, так и народу, что они готовы лечь костьми за национальные интересы, одновременно, как и в случаях с Ираном и Австралией, "сливая" американцам повестку.



Нет никаких сомнений, что летняя сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.



Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы "за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что в свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США…" Экономисты безо всякого пафоса указывают руководителям ЕС, что такая зависимость от США - чистой воды безумие. Совершенно понятно, пишут аналитики, что уже много лет имидж "США как надежного партнера Европы сильно пострадал". Авторы статьи уверены, что предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах окажутся испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.



Дополню, что все эти негативные события, предсказываемые аналитиками, произойдут независимо от победы или поражения любого из кандидатов: интересы американского капитала неизменны и при некоторых колебаниях тем не менее имеют равнодействующую, устремленную ровно против того, чего желают (либо говорят, что желают) добиться руководители Евросоюза.



Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза (на самом деле в среднем в 3,5 раза. - Н.С.), так же, как и цены на электричество - они взлетели вверх. "Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, - резюмирует автор, - зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы…"



Например, подрывы газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" показали Евросоюзу, что он находится в тотальной зависимости от Вашингтона. Об этом недавно заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Исключительность этого террористического акта заключается в том, что странам Евросоюза - потребителям нашего природного газа - было недвусмысленно указано на их подчиненное положение. Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога, - сказал он. - Нетрудно представить, какой удар был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан".



"В целом существует большая обеспокоенность в Европе, в ее промышленной отрасли, что стимулы, которые Соединенные Штаты предоставили, особенно в сфере зеленого перехода, являются настолько привлекательными, что произойдет перемещение производственной деятельности из Европы в Соединенные Штаты", - беспокоится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



То есть если до руководителя третьестепенной Греции доперло, что Штаты сжимают на горле европейских стран тугой проволочный узел (ведь те не имеют шансов на ответные действия, не заручившись поддержкой некоей третьей силы), то, думаю, что это понятно и всем лидерам не только Евросоюза, но и куда более влиятельным представителям, например, "старых денег", которым деньги новые объявили войну на уничтожение. И последние громкие заявления, например, Ватикана это только подтверждают. (Об этом и о "старых деньгах" - в отдельной публикации).



На фото: вид разрушенного Дрездена с крыши городской ратуши, статуя на переднем плане – аллегория Добра. В результате ковровых бомбардировок, проведенных ВВС США и Великобритании в феврале 1945 года, за неделю были превращены в руины Дрезден, Мюнхен и Нюрнберг, убито около 400 тысяч мирных жителей, это были в основном старики, женщины и дети. Источник - Завтра

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