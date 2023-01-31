Трансформация элит. Наступает донбасский период русской истории, - Федор Папаяни

13:10 02.02.2023 Трансформация элит

Еще раз о донбасском периоде русской истории

Федор Папаяни



"Кадры решают все"



И.В. Сталин



Доверие к президенту парадоксальным образом сочетается у народа с существенным недоверием к президентскому окружению, да и к власти в целом. Чтобы выжить, чтобы не допустить очередной смуты, чтобы победить в нынешней войне с коллективным Западом, нам необходимо добиться полного доверия народа к власти и обеспечить их единство. Поэтому задача по модернизации кадровой политики является нынче сверхактуальной.



Новая кадровая политика



Владимир Путин постоянно дает обществу правильные социальные установки, в частности, о сбережении народа как высшем национальном приоритете; о традиционных ценностях и патриотизме как актуальных идеологемах современной России; о необходимости деофшоризации капитала и возвращения в Россию частных активов; о необходимости укрепления технологического и финансового суверенитета страны; об обеспечении опережающего роста обрабатывающей промышленности; о задаче по ощутимому увеличению доходов граждан; о том, что нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение, и о многом другом. Но все эти установки президента плохо выполняются (если не сказать, - саботируются) его влиятельным элитным окружением. Поэтому необходимость смены этой элиты напрашивается сама собой. Заявления Путина могут так и остаться благими пожеланиями до тех пор, пока не будут подкреплены выработкой конкретного механизма замены противодействующей ему элиты, а также введением неотвратимого наказания за неисполнение президентских указов и установок. А это означает, что в кадровой политике необходим новый, качественно иной подход.



Донецкий опыт смены элиты



Говоря о смене элиты, начнем с донецкого региона. Новая элита в Донбассе формировалась стихийно, революционно, снизу, как разношерстная смесь пассионариев, воодушевленных Русской Весной. Первая генерация донецкой элиты - это местные русские пассионарии (Александр Захарченко, Павел Губарев, Александр Ходаковский, Михаил Толстых, Владимир Кононов и многие другие), а также их российские единомышленники (Александр Бородай, Арсен Павлов, Игорь Стрелков…). Стараниями этой новой элиты укронацизм, и шире - внутренняя русофобия, в ДНР были полностью искоренены. От слова совсем. Это плюс. Произошла полная де-олигархизация республики. Это второй плюс. Выборочно, но все-таки пошла национализация собственности украинских олигархов. Это третий плюс. Работает патриотическая цензура (хотя и без использования самого термина "цензура"). Это четвертый плюс. Официально принята идеологическая доктрина Русский Донбасс, в которой русский народ является ведущим субъектом исторических процессов. Это пятый плюс. Поставленная новой донецкой элитой цель - воссоединение с Россией - выполнена, и это наш главный плюс.



Однако энергия воли, независимость суждений, смелость и, главное, пассионарная русскость элиты ДНР первой генерации привели к тому, что эта элита была почти полностью заменена (кто-то был убит врагами, но бὁльшая часть была отодвинута московскими кураторами). Кому-то мешала эта пассионарная русскость с характерным для нее отсутствием абсолютного послушания.



В республике возник определенный дефицит правды, по образу и подобию дефицита правды в самой России. Донбасс, лишенный воды (а местами - отопления и электричества), в последние месяцы обстреливается противником больше, чем в самые жуткие дни 2014 года. Люди вынуждены покидать свой родной край. Естественно, что доверие дончан к российской власти в определенной мере оказалось подорванным усугубляющимися проблемами и лишениями, дефицитом правды. Это, конечно, минус во всей нашей донецкой истории. Но, тем не менее, генеральный курс на воплощение доктрин Русский Донбасс, Русская Мечта и Идеология Победы в ДНР, вопреки всему, сохранен. Более того, согласно мнению большинства военкоров, мобилизованные воины Донбасса зачастую сражаются лучше, чем российские военнослужащие.



Замечу, что донецкий бунт 2014 года против госпереворота в Киеве и донецкий опыт смены элиты снизу никак не может быть применим к Большой России. В России нужно идти другим путем - сверху, но об этом чуть позже. Хотя многое сделанное в ДНР может быть примером для России. В частности, национализация имущества олигархов.



В ДНР провели изъятие всей недвижимости, принадлежащей самым одиозным украинским олигархам. Под конфискацию попало имущество более сотни украинских граждан и нескольких компаний. Тут уместно вспомнить наш донецкий анекдот конца 90-х: "В каждой шутке есть доля… Рината Ахметова". И вот основным пострадавшим от действий властей республики стал именно олигарх Ринат Ахметов. Также конфисковано имущество владельца группы "Газ Украина" Сергея Курченко, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, бывшего главного коммуниста Украины Петра Симоненко, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и многих других. Все их имущество было изъято в пользу ДНР без каких-либо компенсаций. Опыт весьма поучительный для России. Поучительный хотя бы уже одним тем, что такое в принципе возможно.



Сбой системы управления Россией. Олигархия как системная проблема



В Российской Федерации, как представляется, главная проблема заключается в том, что сбоит вся система управления обществом, выстроенная еще командой Ельцина по заокеанским методичкам, предназначенным для подконтрольных Соединенным Штатам стран. Коллективный Запад тут перехитрил Россию вчистую. Поэтому неудивительно, что в России наблюдается кризис всех без исключения сфер общественной жизни.



Кризис усиливается тем, что никуда не делась олигархическая элита, предательский костяк которой сформировался еще в 90-е годы. Олигархи чувствуют себя в России вполне комфортно, за исключением, правда, тех, кто попал под западные санкции. Но и тут у наших врагов есть решение. Например, Роман Абрамович попал было под санкции США, но потом выполнил свою антироссийскую работу в Стамбуле в марте 2022 года - и с него сняли санкции. Это показательный урок управляемого олигархического предательства.



Власти России, к сожалению, лояльны к нынешней "русской" элите, как был в свое время лоялен к своему окружению царь Николай II. Складывается впечатление, что олигархия, несмотря на СВО, по-прежнему подчинена наднациональным структурам (речь, прежде всего, идет о кадровом наследии Чубайса, а это, ни много ни мало, весь финансово-экономический блок правительства). Такой расклад изрядно вредит России, как, впрочем, и репутации самой власти.



Коллективным Западом, как известно, управляет международная олигархия (условно - "коллективный Ротшильд"). Международная олигархия абсолютно суверенна. Она заинтересована иметь собственное сильное государство (США), военные силы которого призваны защищать ее власть и интересы. Она заинтересована также в ослаблении всех геополитических конкурентов США и в первую очередь - России.



Российские олигархи и близко не суверенны, не самостоятельны, они находятся в вассальной зависимости от коллективного Ротшильда, от его финансовых, биржевых, политических и прочих структур. Эту зависимость подтверждает знаменитое откровение З. Бжезинского: "…Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом…" США и их сателлиты потому-то в лоб и атакуют нынче Россию, нисколько не страшась ядерных сил сдерживания, что уверены в ее пятой колонне. По этой же причине они считают, что все "красные линии" России четко не обозначены и выглядят неубедительно. Коллективный Абрамович ради сохранения своих капиталов вынужден выполнять установку коллективного Ротшильда на разжигание русофобии, на возбуждение недоверия народа к российской власти, на разрушение ее экономики, на ослабление ее армии, и даже на военное поражение в СВО для последующего расчленения России.



Согласно "Железному закону олигархии" Р. Михельса, любая социальная организация порождает олигархию. С другой стороны, демократически выбранный лидер стремится обрести единовластные полномочия и избавиться от влияния олигархов согласно уже "Железному закону единовластия". История свидетельствует: только самовластие (частный случай которого - монархия) способно совладать с олигархией. Конец кланово-олигархической демократии означает начало самовластия и возрождение монархии в той или иной форме. Нынешняя российская власть имеет одновременно признаки как самовластия, так и кланово-олигархической демократии. Какая из этих форм правления восторжествует?



Снести всю систему власти или достаточно изменить кадровую политику?



У ряда авторитетных политологов неслучайно устоялось мнение о том, что российская система власти носит клановый характер; что руководитель поставлен элитными кланами как арбитр для элитного консенсуса и что он посему - неотъемлемая часть клановой системы. Эти политологи утверждают, что наша олигархическая система власти напрочь прогнила, а потому, во имя спасения России, нужен снос всей властной системы (а это и форма правления, и форма государственного устройства, и распределение властей, и их структура и т. п.). То есть речь фактически идет о полном революционном изменении (если не сказать - разрушении) существующего государства, что неприемлемо.



Заметим: сами олигархические кланы не готовы к сносу всей существующей политической системы, которую для нас любезно спроектировали заокеанские стратеги, поскольку тогда автоматически будут снесены и сами кланы. То есть кланы никогда не позволят снести саму клановую систему. Олигархи могут драться между собой, но никогда не позволят упразднить олигархическое правление как таковое. В свою очередь, без сноса всей устоявшейся системы власти кадровая замена "дебилов" на "умных" ничего не изменит, считают некоторые политологи, поскольку "умные" упрутся в системные рамки и утратят дееспособность.



При всей, казалось бы, несокрушимой логике подобных рассуждений в них все-таки вкралась ошибка. Она в том, что если Путин захочет и будет действовать умно и хитро, решительно и последовательно, то он вполне может приструнить все олигархические кланы, причем без сноса всей властной системы. Именно так он и сделал в свое время с влиятельнейшими кланами Березовского, Гусинского и Ходорковского.



Заметим также, что на войне любая демократия всегда вынужденно перерастает в диктатуру единовластного правителя. Демократическая форма правления, кстати сказать, с античных времен это как раз и предусматривает. На нынешней войне Владимиру Путину как верховному главнокомандующему никак не избежать полной централизации власти. Что же касается всей властной системы, то ее можно реформировать позднее, поэтапно, то есть эволюционно.



Действительно, наше общество, если надеется победить коллективный Запад на Украине, да и вообще нравственно выздороветь, должно быть настроено на борьбу против "тотальной власти кланов" (в терминах Виталия Аверьянова) как явления, разрушающего все основы российской государственности. В России есть немалый опыт успешной борьбы с олигархами. Александр Проханов не раз это отмечал. Тут можно вспомнить царя Ивана IV (Грозного), который специально создал опричнину, с помощью которой жестко приструнил княжеско-боярский олигархат, после чего, укрепив державу, распустил опричнину. "Разобрался" с княжеско-боярскими олигархами и Петр I (Великий), оставивший своим наследникам великую Российскую империю. Аналогичное уже в ХХ веке совершил Иосиф Сталин с троцкистским красным олигархатом, выстроив на руинах царской России мощнейшую Советскую империю. Их опыт хорошо известен, он весьма жесток, но иных (успешных и менее радикальных) примеров борьбы с олигархами нам история, к сожалению, не предоставила. Примем во внимание важный факт: всякий раз борьба с олигархией отнюдь не влекла за собой снос всей системы власти, а была лишь коррекцией кадровой политики России. Иначе говоря, нужная кадровая политика может проводиться и при существующей властной системе.



Кроме того, еще с 90-х годов разные политические властные группировки (т.е. не только кланово-олигархические), включая откровенных агентов влияния Запада, поставляли в систему управления Россией свои кадры (речь идет об отрицательном кадровом отборе). Как итог, в настоящее время наши властные структуры укомплектованы "лебедями, щуками и раками" с соответствующей коллективной результирующей. Упущения в работе мало смущают чиновников, ведь они служат тем, кто их поставил (чьи интересы строго соблюдаются), а не державе (чьи интересы для них вторичны). Тем более что за упущениями не следуют наказания, поэтому у наших министров не видно порывов подать в отставку от стыда из-за ошибок своих министерств.



В силу всего вышесказанного главная задача сейчас заключается в том, как осуществить кадровую замену, то есть, как все-таки отодвинуть от власти элитные кланы и планомерно заменить некомпетентных чиновников или агентов влияния Запада на компетентных и патриотически настроенных профессионалов. Кадровая замена, в свою очередь, позволит позднее провести политическую реформу, чтобы эволюционно заменить неэффективную систему управления обществом.



Существующая клановая элита в России добровольно не трансформируема, эволюционно не преображаема. Невозможно, например, даже представить, как наш доморощенный вороватый олигарх, некий "гражданин мира" (мира коллективного Запада, разумеется) вдруг станет доброжелательным и бескорыстным русским патриотом. Поэтому решить задачу смены элиты можно двумя путями: революцией снизу или революцией сверху.



Кадровая революция снизу или сверху?



Революция снизу (подразумевающая снос всей системы) неприемлема по следующим причинам. Во-первых, она предполагает масштабное насилие и неизбежные массовые жертвы. Во-вторых, она может привести к хаосу и к очередному развалу государства. В-третьих, она проблемна еще и потому, что объединить патриотические силы снизу практически нереально (о чем свидетельствуют многочисленные бесплодные попытки таких объединений).



Кадровая революция сверху (под которой нами понимается принципиальное изменение кадровой политики) может быть совершена только силой, не зависимой от существующей системы управления обществом. То есть нужен внешний по отношению к существующим ветвям власти "мозговой центр", подчиненный исключительно только президенту. Тем более, что, в отличие от иных ветвей власти, президент Путин продолжает пользоваться всенародным доверием. Он должен опереться на внесистемный "мозговой центр", имеющий, в том числе, исполнительную функцию новой кадровой политики (включающую кадровую чистку). Эксперты по-разному называют подобный мозговой центр: "Орден меченосцев", "Институт комиссаров", "Экспертный совет по стратегическому планированию", "Информационный Генштаб", "Идеологический Генштаб" или иначе. Дело тут не в названии, а в сути. России необходимо срочно создать такой автономный стратегический мозговой центр, поскольку президент, даже самый гениальный, не в состоянии лично проработать все стратегирование. Создание такого мозгового центра - это реальный путь бескровной революции сверху, при том условии, что президент лично возглавит этот процесс.



Таким образом, вопросы неэффективности системы управления обществом могут быть мирно решены кадровой революцией сверху (т. е. новой кадровой политикой) с последующей за ней политической реформой.



Как "переумнить" коллективный Запад



Умный и коварный враг легко стратегически "переумняет" (по терминологии Александра Зиновьева) российскую власть, поскольку у врага есть мощная многоуровневая иерархическая система мозговых центров, а у нас и близко таковых нет. Наш враг лихо "переумнил" Россию 1917-го и 1991-го годов. А как гениально враг "переумнил" нынче Россию на Украине!!! По стратегическому плану империи англосаксов организована мировая мясорубка по перемалыванию русской плоти, причем на исторической русской земле, причем русскими же руками (превратив малороссов умелой пропагандой в русофобствующих янычар и стравив их с великороссами) и за российский счет (т. е. за счет арестованных зарубежных российских резервов и некоторых олигархических активов). То есть русские (великороссы и малороссы) самоотверженно убивают друг друга, изничтожая собственный генофонд к великой радости коллективного Запада. Заметим, что эта мясорубка для русских (малороссов с великороссами) работает в точности по знаменитой формуле Бжезинского: "…против России, на руинах России и за счет России". Украинский проект по дерусификации коллективный Запад безусловно попытается повторить. Аналогичные "мясорубки" для русских будут организованы (можно в этом не сомневаться, вопрос лишь времени) на всем постсоветском пространстве (от Прибалтики до Средней Азии).



У России не хватило ума противостоять "бжезинским", не хватило понимания важности "Русских кодов", "Русской Мечты" и "Идеологии Победы", не хватило политической воли для того, чтобы заблаговременно интегрировать украинцев в российское культурное и политическое пространство. Чтобы ума хватало, России необходимо срочно создать автономный мозговой центр при президенте. В декабре 2021 года Изборский клуб Новороссии предложил создание стратегического "мозгового" центра, условно назвав его "Идеологический Генштаб" (подробнее об этом читайте на сайте Изборского клуба izborsk-club.ru). К этой идее отнеслись с пониманием Виталий Аверьянов, Валерий Коровин, Борис Костенко, Сергей Михеев, Анатолий Степанов и многие другие видные политологи-патриоты. И что любопытно: близкая тема недавно прозвучала на телеканале Россия 1 в выступлении политолога Андрея Безрукова. Вкратце речь у бывшего разведчика Безрукова шла о том, что старые модели управления у нас не работают. Он уверен, что на мозговые центры министерств нынче опереться нельзя. Нужны качественно новые "мозговые центры" (на Западе, кстати, они есть). То есть Безруков подтвердил, что назрела идея создания автономного и независимого от существующей системы власти "мозгового центра" с соответствующими полномочиями.



Теперь несколько слов о том, из кого должен состоять Идеологический Генштаб. Изборский клуб и другие патриотические площадки вполне могут стать кузницей кадров для Идеологического Генштаба. То есть он вполне может быть укомплектован теми членами патриотических организаций, у которых есть для этого соответствующие компетенции и единомыслие по фундаментальным мировоззренческим и идеологическим вопросам, включая Русские коды, Русскую Мечту и Идеологию Победы. В Ромейской (т. н. Византийской) империи в критические моменты истории власть иногда отнималась у проворовавшихся чиновников и передавалась образованным и бескорыстным монахам. Этот опыт показывает, что еще один кадровый резерв нам может дать Церковь.



Как практически создать Идеологический Генштаб? Ответ на этот вопрос достаточно прост при наличии на то доброй воли президента. Сначала разрабатывается план структурного построения такого "мозгового" центра и готовятся учредительные документы. Затем назначается его руководитель, который обеспечивается всем необходимым и который, по согласованию с президентом, набирает штат сотрудников. И, наконец, запускается работа центра (с соответствующими полномочиями).



Идеологический Генштаб может быть тем органом, который планомерно и последовательно будет заниматься новой кадровой политикой и позднее проведет политическую реформу по замене неэффективной системы управления обществом. Этот мозговой центр должен стать идеологическим аудитором для министерств (в первую очередь - науки, образования и культуры). Он будет цензором для всех государственных СМИ. Будет СМЕРШем для вражеских агентов влияния, некомпетентных и вороватых чиновников. И, конечно же, Идеологический Генштаб будет заниматься идеологией (в первую очередь - идеологическим сопровождением СВО) и стратегированием.



Заключение



Руководящие кадры - первопричина всему в государстве. Неурядицы в идеологии, экономике, культуре, образовании и в проведении СВО - это лишь закономерные следствия кадровой проблемы. Владимир Путин постоянно дает обществу верные социальные установки, которые, однако, должным образом не выполняются его кланово-элитным окружением. Поэтому перед Россией ребром стоит вопрос о кадровой замене, точнее, о новой кадровой политике (или кадровой революции сверху). Жизненно важная задача заключается в том, как отодвинуть от власти олигархические кланы (и их ставленников) и шире - всех вражеских агентов влияния Запада, а также, как планомерно заменить профнепригодных и равнодушных чиновников на компетентных и ответственных патриотов.



Существующая система власти демонстрирует свою несостоятельность в решении указанной задачи. Наша закостеневшая система не может (похоже, и не хочет) самосовершенствоваться, она плохо самообучаема. Уж так она построена по американскому проекту. С новой кадровой политикой сможет справиться только независимый от существующих ветвей власти мозговой центр типа "Идеологический Генштаб". Создать его посильно только президенту, используя патриотические экспертные площадки как кузницу кадров.



В настоящее время, к сожалению, не чувствуется наличие должной обратной связи у президента с патриотическим экспертным сообществом. Поэтому все, что мы можем сделать сегодня, - это привлечь внимание к данной теме влиятельных патриотов, особенно тех, кто приближен к президенту. И молиться Богу, чтобы президент нас услышал, осознал проблему и начал действовать в этом направлении.



На фото - новая элита России: военнослужащий добровольческого батальона имени Павла Судоплатова (СВО, Запорожская область) Источник - завтра

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