Молитвой, водкой и обманом. Какими способами казахов обращали в христианство, - Закиш Садвокасов

13:20 02.02.2023 В октябре прошлого года наше издание рассказало читателям о том, когда и как казахов начали обращать в христианство. Сегодня мы решили продолжить эту тему, но с упором на методы, которые применялись миссионерами с целью привлечения иноверцев в свою религию. Как отмечает автор этих статей главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч.Валиханова, профессор Закиш Садвокасова, они далеко не всегда были благопристойными, причем не последнюю роль играла идея возвышения православия над исламом.



Перед религией все равны?



В то время казахи, принимавшие христианство, в основном представляли собой беднейшую часть общества, у них не было ни скота, ни даже нормального жилья. На это в соответствующих документах довольно часто указывали и миссионеры, и чиновники колониальной администрации.

"Эти несчастливцы живут заработками на местных заводах и рудниках, а главным образом – наймом на земледельческие работы у казаков. Положение их печальное, ибо заработная плата в степных областях ничтожна. Уже таких бедняков насчитывается многие тысячи, они трезвы и трудолюбивы. Вот та среда, которая, несомненно, примет учение Христово, вот та почва, на которой оно принесет бодрый плод. Нужно только, чтобы новокрещенные не были лишены постоянного духовного попечения священников-миссионеров, для чего надлежит образовать из этих неофитов особые селения", - говорится в отчете за 1889 год генерал-губернатора Степного края Г.А.Колпаковского.

К чести губернатора надо сказать, что он не просто констатировал сложившуюся непростую ситуацию, но и предлагал всяческое содействие, какое только было в его власти. Как писал один из миссионеров, "чиновник распорядился выдать принявшим православие казахам в одном из поселков денежное пособие и подарки, а также вблизи участок земли в 600 десятин и земледельческие орудия, дабы они могли там поселиться и заняться хлебопашеством". Правда, указания вышестоящего начальства порой игнорировались на местах. К примеру, в одном из документов говорится, что выделенные земли были "каменистыми и совершенно негодными ни для хлебопашества, ни для сенокошения".

Столь недостойное поведение уездных начальников Колпаковскому приходилось самостоятельно сглаживать всевозможными путями. В одном из письменных источников приводится случай, когда он выписал из Москвы усовершенствованные земледельческие орудия и выдал 12 новокрещенным 60 рублей (по 5 рублей каждому). Естественно, столь заботливое отношение генерал-губернатора возвышало в глазах неофитов авторитет миссионеров, которые в свою очередь пользовались этим, утверждая, что те "всегда будут находиться под покровительством и защитой русского начальства от невзгод и притеснений".

Большой победой миссионера считалось принятие православия обеспеченными и интеллигентными представителями мусульманского населения. К одной из таких побед следует отнести крещение штаб-офицера, подполковника Мустафы-Мухамета Гиреевича Диваева, происходившего из татар города Оренбурга. В записках участника Киргизской миссии Е.Елисеева отмечено: "Событие это важно для нашей миссии потому, что крещен человек образованный и состоятельный, что пока случается довольно редко. Ведь когда крестится бедняк, казахи говорят, что он крестился не по убеждению в превосходстве христианства над магометанством, а из материальных выгод".

Случай же крещения Диваева, по оценке проповедников, являлся свидетельством того, что "божья благодать и истина действуют одинаково как на богатых, так и на бедных, как на ученых, так и на простецов". Они надеялись, что это произведет на казахов особое впечатление, поскольку те смотрели на татарских мулл, которые в то время были активными проводниками ислама, как на своих учителей и руководителей, не подозревая, что под влиянием миссионеров появлялись сотни крещеных татар. "Побольше бы таких обращений, и, мне думается, простодушный и не всегда сознательно мусульманствующий казах, потеряв своих руководителей, которым слепо верит, скоро отстанет от мусульманства", - писал в своих записках один из миссионеров.



Есть цель – нет препятствий



В поисках новых способов распространения христианства среди казахов предлагались в том числе приемы, которые шли вразрез с установками православной церкви.

В частности, можно привести такой пример. Ни колониальную администрацию, ни священнослужителей, ни миссионеров не пугали трудности, в том числе то, что мусульмане ежегодно совершали со своими стадами дальние перекочевки на сотни верст и питались преимущественно продуктами животноводства. В этой связи даже было учреждено кочевое православное духовенство с походными церквами, которому разрешалось не соблюдать посты. Причем предлагалось распределять кочевки так, чтобы крещеные казахи не сталкивались с некрещеными, хотя добиться этого было сложно.

Пожалуй, дальше всех в своих фантазиях пошел в середине XIX века губернатор Западной Сибири Г.Гасфорд, который предложил создать особую мусульманско-протестантскую веру, разрешавшую употребление лошадиного мяса, кумыса и даже многоженство. Но правительство и православная церковь отклонили данный проект. Предложение губернатора возмутило и российского самодержца, который написал следующую резолюцию: "Религии, как законы, не сочиняют!".

Порой миссионеры скрывали свое предназначение от инородцев, так как понимали, что их появление может вызывать неоднозначную реакцию (от равнодушия или любопытства до недовольства). Поэтому сначала они ближе знакомились с местными жителями, их взглядами, мыслями, после чего осторожно переходили к выполнению поставленной задачи. Повторные посещения аулов, как правило, проходили легче, поскольку проповедники уже имели представление об их обитателях.

Сложнее обстояло дело с кочевниками. Один из миссионеров писал в своем отчете: "Во избежание всяких подозрений и разных неприятных ситуаций, которые всегда можно ожидать от фанатичного мусульманина, нужно маскировать цель своего посещения и уверять казахов, что очутился в их поселении случайно, проездом". И лишь убедившись в своей безопасности, проповедники приступали к беседам на темы, показывающие преимущества христианства над мусульманством.



Количеством, а не качеством



В целях реализации своих планов священнослужители вкупе с миссионерами и чиновниками колониальной администрации шли даже на нарушение требований своей религии. Дабы привлечь как можно больше казахов под хоругви православия, они использовали приемы далеко не благовидные. Так, одна из казашек была крещена в период обострения болезни – она страдала истеро-эпилепсией, вызывавшей припадки "умоисступления и совершенного беспамятства". После выздоровления больная категорически отказалась от православия и обратилась с требованием вернуть ее в магометанство. Изучив обстоятельства дела, начальство постановило удовлетворить просьбу.

Еще один из действенных и довольно часто встречавшихся методов, которые применялись миссионерами, - оказание помощи больным иноверцам. В условиях кочевой жизни это давало проповедникам возможность "доказывать великую силу" православной религии по сравнению с исламом. Как писал один из них, его участие (молитвою и святым крестом) однажды помогло беременной женщине при тяжелых родах, когда та долго не могла разрешиться от бремени. А вышеупомянутый отец Елисеев, в течение долгого времени занимавшийся распространением православия среди казахов, поведал в своих записках о том, как сумел впечатлить нездоровую казашку беседами об исцелении больных, которое "наступает от господа бога, если верить в него и Евангелие". Бедная женщина ради облегчения своих страданий приняла новую веру и стала для своих соплеменников "наглядным примером" всемогущества русского божества.

Если крещение больных еще можно было как-то оправдать, то использование спиртных напитков вызывало справедливое возмущение. Так, в октябре 1896-го в Семиреченском областном суде слушалось дело об отступлении в магометанство казашки Айши Кульджебековой, которая была обманом крещена в апреле того же года, будучи спаиваемой в течение нескольких дней водкой. Расследование выявило безнравственное поведение священника, который избрал столь гнусный способ превращения иноверки в православную.

Обстоятельства этого дела, на мой взгляд, показывают, что священнослужители, руководствуясь лозунгом "цель оправдывает средства", стремились доложить своему высшему духовному начальству о результатах деятельности по крещению казахов, пренебрегая нравственными устоями. Неслучайно отмечалось: "Весьма часто неумелые и неспособные проповедники христианства только вооружают и озлобляют инородческие племена своими приемами. Создав несколько обращенных, они предпринимают гонения на остальную массу язычников".



Верность религии предков



Серьезным препятствием на пути обращения местного населения в православие были мусульманские муллы. Их усердие настораживало, поэтому встал вопрос о необходимости изучения последствий исламизации казахов. В результате правительственные чиновники пришли к выводу, что "к счастью, мусульманство еще не успело пустить своих глубоких корней между этими простодушными сынами степей и не развило в них того духа нетерпимости и фанатизма, коим отличаются другие поклонники ислама. Поэтому опасаться волнений или сильного противодействия при появлении христианских проповедников решительно нет никаких оснований".

Вместе с тем, в документах имеются указания на необходимость пресекать появление служителей ислама среди казахов, Хотя в то же время в церковной печати давалась низкая оценка работе проповедников. Ухудшение миссионерской деятельности обнаруживалось и в работе церковных служителей. Выяснилось, что в среде православного духовенства отсутствовала тесная связь, а между различными звеньями епархиальной администрации не было единства, что выражалось в невнимательном отношении к жизненным нуждам новокрещенных, несвоевременном их привлечении к денежным пожертвованиям, отнятии у миссионеров всякой самостоятельности.

Сами крещенные признавались, что переход из мусульманства в православие для них не был окончательным, так как долгое время они оставались верными религии предков. Частыми были случаи, когда казахи обращались с просьбами разрешить вернуться в ислам, при этом являться к священнику для "увещевания" они не желали, считая это дело ненужным и бесполезным.



27.01.23 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675333200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О проблемах столицы

- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

- Постановление ЦИК РК

- Кадровые перестановки

- О команде мэра Алматы

